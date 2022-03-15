Головная боль и не только: 4 признака, которые говорят о нехватке железа в организме

Одной из главных причин анемии является выраженный дефицит железа в организме. Несмотря на все еще высокие показатели заболеваемости Covid-19, мы не должны забывать о своем общем состоянии здоровья и других болезнях, так как и эти аспекты оказывают влияние на иммунитет. Каковы главные признаки нехватки железа и как их избежать, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

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Железо для организма человека чрезвычайно важно в любом возрасте, так как оно способствует формированию красных кровяных телец и гемоглобина. Гемоглобин в свою очередь необходим для перемещения кислорода от легких к другим частям тела, например, к мозгу. Железо помогает также уменьшить усталость и упадок сил, а также способствует нормальному функционированию иммунной системы. Нехватка железа влияет на весь организм и физическое самочувствие, а также может вызвать малокровие или анемию, которая может развиваться в любом возрасте.

С дефицитом железа чаще всего сталкиваются:

Женщины с обильными месячными, так как в это время они теряют много крови.

Беременные, так как железо необходимо для развития ребенка.

Дети в возрасте от шести месяцев до двух лет, когда происходит стремительный рост и развитие.

Вегетарианцы, так как не употребляют в пищу мясо, особо насыщенный железом продукт.

Больные с целиакией или воспалением кишечника, так как у них замедленное усвоение питательных веществ.



"Для определения оптимального уровня железа в организме или напротив — его недостатка, рекомендуется проходить ежегодный полный анализ крови, который определит также уровень гемоглобина и ферритина. Этот анализ необходимо делать каждому человеку независимо от пола или возраста. Анализ необходимо проводить и тогда, если ощущаются какие-либо признаки, характерные при недостаточном уровне железа в организме", — объясняет фармацевт.



Четыре характерных признака нехватки железа



1. Продолжительная усталость

Выраженная усталость является одним из наиболее распространенных признаков нехватки железа, так как кислород не поступает к тканям в необходимом количестве. В свою очередь, при недостаточном количестве кислорода телу не хватает энергии. Если усталость продолжается две недели и больше, наступают моменты слабости или имеются явные трудности с концентрацией, следует обратиться к семейному врачу для проведения необходимых анализов и обследований.

2. Головные боли

В случае дефицита железа во все органы тела, в том числе в мозг, кислорода доставляется меньше, чем требуется. Если кислород не поступает в мозг в нужном количестве, артерии могут расширяться, вызывая головную боль.

3. Бледный цвет кожи

Гемоглобин придает крови красный цвет, поэтому кожа имеет розовый оттенок. Если в организме недостаточно гемоглобина, то кожа может приобрести нездоровую бледность. Выступающие кровеносные сосуды на веках или синие круги под глазами также могут свидетельствовать о дефиците железа в крови.

4. Усиленное выпадение волос

Дефицит железа, особенно если он перешел в анемию, может вызывать усиленное выпадение волос. В случае анемии в организме "включается режим выживания", при котором обеспечиваются первичные функции, например, уже упоминавшееся ранее обеспечение кислородом мозга. В таких случаях волосяные фолликулы не получают достаточного количества кислорода, что важно для роста волос, волосы становятся ломкими и выпадают.

Советы по приему железа

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Питание



Уровень железа в организме можно повысить, употребляя в пищу соответствующие продукты питания. Особенно рекомендуется темное мясо животных — говядина, баранина или свинина. В особенности полезна печень животных — съедая примерно 150 г куриной печени в день, женщины могут получить необходимую им суточную дозу железа, которая составляет 16 мг. Представляют ценность также свекла, брокколи, шпинат, сухофрукты, клубника, чечевица, а также различные виды фасоли и гороха. Вегетарианцы и веганы должны дополнительно есть продукты питания, насыщенные витамином С — брокколи или паприку. В аптеках можно купить гематоген, сладкое лакомство как для детей, так и для взрослых. В его состав входит железо органического происхождения, поэтому оно легко усваивается в организме.



Пищевые добавки



В ассортименте аптек доступны витамины и минеральные вещества в различной форме, содержащие железо. Это капсулы, таблетки, бальзамы, сиропы, а также шипучие таблетки. Среди взрослых более популярны таблетки или капсулы, в то время как детям и сениорам лучше подойдут средства в жидкой форме. Между тем вегетарианцам и веганам больше подойдут таблетки, в состав которых входят содержащие железо экстракты растений — моркови, шпината, фенхеля, а также фруктовые соки — виноградный, апельсиновый, свекольный, ежевичный. Рекомендуется также крапивный чай, повышающий количество гемоглобина и эритроцитов в крови. В состав пищевых добавок обычно входят витамины группы В и витамин С, ускоряющие усвоение железа в организме.



Что делать, если вы чувствуете тошноту?



Фармацевт рекомендует покупать специальные содержащие железо шипучие таблетки. Они подходят людям, у которых употребление железа вызывает тошноту, так как оно может обладать специфическим вкусом и раздражать желудок. Эти таблетки могут быть с разными вкусами, например, с апельсиновым. Принимать железо рекомендуется утром натощак перед едой, что также может вызывать дискомфорт. В таком случае его можно запить стаканом воды с добавлением лимонного или апельсинового сока.



Что подавляет усвоение железа в организме?



Если результаты анализов показали дефицит железа и требуется повысить его уровень, то рекомендуется избегать определенных продуктов, способных подавлять и ослаблять усвоение железа в организме. Это кофе, черный чай и другие напитки с содержанием кофеина и танинов, различные молочные продукты, сладости. Конкретные напитки и продукты питания рекомендуется употреблять примерно через два часа после приема железа, чтобы оно успело усвоиться в организме. Также не рекомендуется одновременно принимать железо вместе с кальцием или цинком, а также тщательно оценивать ежедневно принимаемые медикаменты, так как не все они благоприятно взаимодействуют с железом. О правильном одновременном употреблении железа и медикаментов рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

