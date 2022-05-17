Горячо — холодно. Как не ошибиться при выборе охлаждающей или согревающей мази

Весной мы становимся активнее — занимаемся спортом, отправляемся в походы и работаем в саду. И хотя это приятные и долгожданные занятия, всегда существует риск получения разных травм. На такой случай в каждой домашней аптечке пригодятся как охлаждающие, так и согревающие мази.

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Чем они отличаются и в каких ситуациях лучше использовать каждую из них, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

"Люди сейчас начинают работать в саду и интенсивнее занимаются спортом, а также более активно отдыхают на природе. Многие также отправляются в деревню и на дачу, где могут произойти разные бытовые травмы, например, растяжения или ушибы. Очень часто люди, которые приходят в аптеку за какой-нибудь мазью, не уверены в том, какое средство понадобится им в конкретной ситуации", — объясняет фармацевт.

Охлаждающие мази

Применяются в острых случаях — их рекомендуется наносить в первые 24 часа, если были травма, растяжение, ушиб, вывих, большая мышечная нагрузка или отек. Мазь особенно пригодится, если после работы в саду болят спина, колени или запястья. Ее рекомендуется использовать также после занятий спортом, сильного падения или ушиба, без открытой раны. Главная задача этой мази — создание охлаждающего эффекта, в результате чего сужаются сосуды, уменьшается боль от полученной травмы, кровоподтек, а также образование отека. В состав таких мазей чаще всего входят ментоловое, эвкалиптовое, мятное, камфарное, различные эфирные масла. Например, одной из наиболее востребованных в аптеках охлаждающих мазей является мазь, именуемая в народе "лошадиной", получившая такое название, так как по оказываемому эффекту напоминает мази, которые используются после физической нагрузки для лошадей. Однако есть и такие мази, в составе которых есть активные вещества — ибупрофен и диклофенак, снимающие воспаление и боль.

Согревающие мази

Эти мази рекомендуются при более сильных болях, например, в районе спины или плеча, а также в случае хронических болей, возникших после каких-то старых травм — ушибов, растяжений или повреждения суставов. Иногда перед физической нагрузкой мы забываем о разогревающих упражнениях или уделяем им недостаточно времени. Поэтому применение согревающих мазей может стать отличным подспорьем для разогрева мышц и суставов, а также для более безопасной физической активности. Разогревающие мази улучшают кровообращение, согревают и поддерживают температуру мускулатуры, таким образом снижая риск получения травм и боль после физической нагрузки. В их состав обычно входят скипидарное масло, экстракты паприки или перца чили, а также активное вещество капсаицин. Есть и такие согревающие мази, в которых в минимальных и безвредных количествах содержится змеиный яд, вызывающий согревающий эффект. Следует быть осторожными с применением согревающих мазей, ведь они иногда дают побочные эффекты — если нанести слишком много мази, то может возникнуть неприятное ощущение, поэтому особое внимание следует обратить на правильное использование мазей.

Как правильно использовать мази?

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Людям с очень чувствительной или аллергической кожей перед использованием любого вида мази фармацевт рекомендует убедиться, не вызывает ли препарат выраженного покраснения или раздражения. Обычно это делают, нанеся на кожу небольшое количество мази и подождав около пяти минут, чтобы посмотреть, какая будет реакция. Если явное чувство дискомфорта отсутствует, то мазь можно наносить на больные места. Если же вызванный мазью эффект доставляет очень неприятные ощущения, то мазь следует немедленно смыть.

Как охлаждающие, так и согревающие мази надо наносить на чистую кожу. Если на нее уже нанесено какое-нибудь масло или крем для тела, то это может затруднить впитывание мази и замедлить ее действие. Оба вида мазей также нельзя наносить на открытые раны, так как это может спровоцировать раздражение и замедлить процесс заживления.

Во избежание попадания мази в глаза, ее рекомендуется наносить с помощью специальных аппликаторов, доступных в аптеках. Независимо от способа нанесения, руки затем надо тщательно вымыть водой с мылом. Количество наносимой мази зависит от размера травмированного и больного места — ее не следовало бы наносить на кожу при отсутствии жалоб, чтобы лишний раз не вызывать раздражение. Мазь надо легко вмассировать в кожу, ее не рекомендуется укрывать бинтами, повязками и пластырями, так как это может привести к явному покраснению, раздражению и иногда даже к ожогу. Если после использования мази предполагается выход на улицу, в солнечную погоду, то намазанное мазью место должно быть прикрыто легкой, не прилегающей к телу одеждой, чтобы солнечные лучи не обжигали кожу.

Охлаждающие мази обычно рекомендуется использовать после физической нагрузки, в свою очередь согревающие преимущественно используют до этого. Чтобы согревающая мазь начала действовать своевременно, ее нужно нанести примерно за 20 минут до начала занятий, так как она подействует не сразу.

Продолжительность использования обеих видов мази зависит от серьезности травмы, боли и отека. Например, если травмированное место припухло, то охлаждающую мазь следует применять до тех пор, пока не спадет отек и больше не будет чувствоваться боль.

Важно правильное хранение

Мази следует хранить при комнатной температуре до 25 градусов, в недоступном для детей месте. Средство должно быть в оригинальной упаковке, в плотно закрытом тюбике. Фармацевт напоминает также, что надо следить за сроком годности — если мазь используется после его окончания, то существует возможность того, что ее действие не будет полноценным, и она не принесет желаемого эффекта.

Можно ли использовать мази детям?

С использованием охлаждающих и согревающих мазей для детей следует быть очень осторожными, так как им труднее оценить, не слишком ли раздражающее действие у данного средства. Важно, что эти мази не рекомендуется использовать для детей вплоть до 12-летнего возраста. У детей очень нежная и чувствительная кожа, в свою очередь состав обеих мазей, в которые входят различные активные вещества, может вызывать раздражение, аллергию и даже сильное жжение.

О выборе и использовании наиболее подходящей мази рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.