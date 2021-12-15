"Гравитация есть везде". Что такое женская интимная пластика и зачем она нужна

Женская интимная пластика долгое время была областью медицины, к которой пациентки стеснялись обращаться. Но в последние годы ситуация меняется: пластические хирурги отмечают, что все больше пациенток приходят с просьбой исправить внешний вид половых органов. "Газета.Ru" — о том, что могут изменить врачи и зачем это нужно.

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Женская интимная пластика делается по двум показаниям — медицинским и эстетическим. В первом случае речь может идти об аномалиях развития (чаще всего, больших или малых половых губ), нарушениях структуры и функций влагалища, последствиях травм и воспалительных заболеваний. А вот эстетическая интимная пластика выполняется по пожеланиям самих женщин — в случае, если они недовольны внешним видом своих половых органов.

Как рассказывает Нарине Аванесян, акушер-гинеколог, еще 7-10 лет назад многие с настороженностью относились к процедурам эстетической гинекологии. По мнению врача, это было связано с тем, что гинекология и забота о своей сексуальности были стигматизированы.

Однако в последние годы люди все больше интересуются омоложением интимной области, эффективным восстановлением после родов и полнотой сексуальных ощущений. По ее словам, изменилось и отношение к врачам-гинекологам. "Если раньше визит к гинекологу воспринимался как неприятная необходимость, то сегодня женщины понимают, что это забота о своем здоровье, сохранение молодости и профилактика заболеваний. Отсюда и более доверительное общение с врачом и обсуждение тем, которые раньше считались неудобными", — объясняет врач.

Святослав Вороной, врач-гинеколог, уточняет, что чаще всего женщины решаются на хирургическую коррекцию из-за того, что интимная зона "стареет".