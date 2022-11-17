Хочу конфету: какие сигналы подает нам организм, когда требует сладкого

Кусочек шоколадки, печенье, сладкий чай — для многих это традиционные перекусы в течение рабочего дня. Тортик, сладкая выпечка, леденцы — любимые лакомства наших детей. Но можно ли жить вообще без сладостей? Рассказывает doctorpiter.ru

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О вреде сладкого — "белой смерти" — говорят уже не одно десятилетие. И дело не в том, что избыток сладостей может испортить детские и взрослые зубы. Сам по себе рафинад или сахар-песок — это не более, чем углеводы, без каких-либо дополнительных полезных компонентов.

Сладкие продукты, несомненно, дают быструю порцию энергии, могут на время повысить активность мозга и тела, но расплачиваться за злоупотребление тортиками, конфетами и сладкими напитками придется здоровьем и фигурой. Что с нами не так, когда нет сил отказаться от сладкого? Рассказывает гастроэнтеролог, гепатолог Александра Яковлева.

О чем говорит постоянная тяга к сладкому

Чрезмерная любовь к шоколаду или пирожным часто становится поводом для шуток и даже для самоиронии. Однако за зависимостью от сладостей могут скрываться не просто особенности вкусовых предпочтений, а дефицит важных для организма веществ и микроэлементов. Поэтому если вы и дня не можете представить себе без конфет или сладкой газировки, кусочка шоколадки — стоит подумать, не пора ли посетить врача.

Вам не хватает триптофана и позитива

Не секрет, что сладкое поднимает настроение и дает положительные эмоции. Не случайно, когда мы грустим, нам часто хочется съесть именно шоколадку, а не соленый огурец или куриную ножку. Дело в том, что шоколад содержит аминокислоту триптофан. Она помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью, а также стимулируют выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина. Если тяга к шоколадкам стала слишком сильной, а вы хотите отказаться от этого сладкого лакомства, есть менее сладкие и более полезные варианты.