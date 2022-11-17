Хочу конфету: какие сигналы подает нам организм, когда требует сладкого

Кусочек шоколадки, печенье, сладкий чай — для многих это традиционные перекусы в течение рабочего дня. Тортик, сладкая выпечка, леденцы — любимые лакомства наших детей. Но можно ли жить вообще без сладостей? Рассказывает doctorpiter.ru
О вреде сладкого — "белой смерти" — говорят уже не одно десятилетие. И дело не в том, что избыток сладостей может испортить детские и взрослые зубы. Сам по себе рафинад или сахар-песок — это не более, чем углеводы, без каких-либо дополнительных полезных компонентов.
Сладкие продукты, несомненно, дают быструю порцию энергии, могут на время повысить активность мозга и тела, но расплачиваться за злоупотребление тортиками, конфетами и сладкими напитками придется здоровьем и фигурой. Что с нами не так, когда нет сил отказаться от сладкого? Рассказывает гастроэнтеролог, гепатолог Александра Яковлева.
О чем говорит постоянная тяга к сладкому
Чрезмерная любовь к шоколаду или пирожным часто становится поводом для шуток и даже для самоиронии. Однако за зависимостью от сладостей могут скрываться не просто особенности вкусовых предпочтений, а дефицит важных для организма веществ и микроэлементов. Поэтому если вы и дня не можете представить себе без конфет или сладкой газировки, кусочка шоколадки — стоит подумать, не пора ли посетить врача.
Вам не хватает триптофана и позитива
Не секрет, что сладкое поднимает настроение и дает положительные эмоции. Не случайно, когда мы грустим, нам часто хочется съесть именно шоколадку, а не соленый огурец или куриную ножку. Дело в том, что шоколад содержит аминокислоту триптофан. Она помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью, а также стимулируют выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина. Если тяга к шоколадкам стала слишком сильной, а вы хотите отказаться от этого сладкого лакомства, есть менее сладкие и более полезные варианты.
Справиться с дефицитом триптофана также могут умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и соблюдение четкого режима сна. Если постоянная тяга к сладкому сопровождается упадком сил, плаксивостью и перепадами настроения — можно пропить курс препаратов триптофана. Однако прежде стоит обязательно проконсультироваться с врачом.
Набеги на вазочку с конфетами могут сигнализировать о нехватке хрома
Пристрастие к сладкому может быть признаком нехватки хрома. Это вещество помогает контролировать уровень гормона инсулина и защищает организм от резких колебаний уровня сахара крови, а это крайне важно для профилактики сахарного диабета.
Важно отметить, что чем больше мы едим сладостей, тем более ярко выраженным становится дефицит хрома. Переизбыток сахаросодержащих продуктов ускоряет его вымывание из организма.
Где искать хром, чтобы пополнить запасы
Для борьбы с дефицитом хрома подойдут субпродукты, говядина, мясо курицы, картофель, брокколи, спаржа, зерновые и бобовые. Однако корректировка рациона не всегда помогает восполнить нехватку этого элемента. Проблема в том, что он сохраняется только в тех продуктах, которые были выращены на почве с высоким уровнем хрома. Часто более оптимальным вариантом становятся препараты хрома, которые может подобрать специалист.
Когда мы в стрессе, нам нужен магний
Магний незаменим для борьбы со стрессами и утомляемостью — но в период повышенных нагрузок он активнее расходуется. Это минеральное вещество также помогает организму поддерживать необходимый уровень энергии. Помимо шоколада, магний содержится в бананах, авокадо, сладком перце, яблоках, а также морской рыбе, морской капусте и морепродуктах. Поэтому вполне можно найти несладкую и полезную альтернативу.
Если не съем сладкого, я просто не смогу
Если острое желание сладкого накрыло вас внезапно, возможно, вам просто не хватает содержащейся в сахаре глюкозы. Это вещество относят к главным источникам энергии для нашего организма, особенно для активно работающих органов — мозга, сердца, мышц, печени. При повышенных нагрузках на работе, стрессах, постоянном напряжении мы часто забываем нормально поесть.
Недостаток питания приводит к упадку сил. Чтобы взбодриться, многие предпочитают наспех съесть булочку и продолжить работать. К сожалению, такой вариант обеспечит лишь непродолжительный всплеск энергии.
Что будет, если перестать есть сахар и отказаться от сладкого
Собственно, в привычных продуктах питания, даже не обладающих выраженным сладким вкусом, вполне достаточно углеводов — как сложных, так и легких. Поэтому отказ от обычного сахара никакого вреда организму не нанесет. Но при условии, что вы полноценно и разнообразно питаетесь, употребляете достаточно овощей, фруктов, злаковых продуктов.
Аналогично и с отказом от сладостей — конфеты, торты, леденцы и сладкую выпечку вполне можно заменить продуктами, в которых гораздо меньше сахара. Никакого вреда для здоровья не будет, тело получает энергию из многих пищевых источников, включая белки и жиры.