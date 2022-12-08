Хочу продать почку! Как стать донором органов и что за это можно получить

Будем честны, почти каждый хотя бы раз в жизни говорил, что готов продать почку ради решения финансовых проблем. Конечно, стать донором — это в первую очередь вопрос спасения жизни близкого человека, но эта история редко заканчивается простым “спасибо”.

Но не стоит рассматривать донорство органов как способ заработать. В Национальный координационный центр трансплантологии иногда звонят и спрашивают: "Я хочу пожертвовать почку. Сколько вы мне заплатите?". И тогда люди расстраиваются, ведь по словам заведующего центра, Юрия Бормотова, донорство почек не дает никакой финансовой выгоды.

Кроме того, Бормотов не отрицает, что во время и после операции возможны осложнения, например, кровотечение. Кроме того, существует риск заражения. Однако чтобы не напугать потенциального донора, специалист поясняет — все упомянутые риски очень малы и на практике встречаются крайне редко. "Если мы взвесим потенциальные риски и преимущества такого подарка любимому человеку или незнакомцу, то подарок, скорее всего, победит. Мы кому-то дарим жизнь".

В Латвии очень мало живых доноров. По состоянию на 31 октября этого года в очереди на почку стояло 23 человека, на сердце — 11, на печень — 4 человека. В 2022 году пока было только два живых донора, что на одного меньше, чем в 2020 году.

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