Холодные руки и ноги: индивидуальная особенность или тревожный сигнал?

Многие люди привыкли к постоянно холодным рукам или ногам, уверяя, что для них это обычное явление и что это нормально. Однако это не всегда так, ведь это может быть связано не только с холодной погодой, но и с более серьезными проблемами со здоровьем, например, здоровьем сердца и кровеносных сосудов. Из-за чего руки и ноги могут длительное время быть холодными и как надо действовать, объясняют семейный врач Евгения Николаева и фармацевт Зане Мелберга.

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"Осенью обычно прохладно, к тому же у многих еще не подключено центральное отопление или же на нем пытаются сэкономить. В таких условиях у людей могут быть жалобы на изменения терморегуляции тела, что может проявляться в виде холодных рук или ног. Если определенные части тела регулярно бывают холодными, или же проблематика наблюдается в теплое время года, этому следует уделить внимание и обратиться к врачу, так как это может указывать на проблемы со здоровьем, связанные с периферийным кровообращением и нервной системой", — объясняет семейный врач Евгения Николаева.

Почему руки и ноги бывают холодными?

Когда человек жалуется на холодные руки и ноги, это может быть связано с периферийным кровообращением. Оно обеспечивает кровоснабжение частей тела, находящихся дальше всего от сердца человека, — рук и ног. Если мелкие кровеносные сосуды сужаются, то приток теплой крови может оказаться недостаточным, в результате руки и ноги могут стать холодными. Изменения в кровеносных сосудах могут произойти из-за холодной погоды, что связано с особенностями терморегуляции тела. В таких случаях температура тела у человека будет оптимальной, но руки и ноги будут холодными. Холодные руки и ноги также могут быть связаны с повышенным стрессом, сидячим образом жизни, употреблением определенных медикаментов, а также с курением. Эти симптомы также свидетельствуют о том, что в мелких сосудах, возможно, накопились атеросклеротические изменения — когда по ряду причин кровеносные сосуды сужаются или даже закупориваются. Если у человека анемия, причиной которой является нехватка железа в организме, то красные кровяные тельца (эритроциты) не в состоянии доставлять кислород в ткани в достаточном количестве, что также влияет на температуру рук и ног, и они могут мерзнуть.

У людей руки и ноги длительное время могут быть немного холоднее, однако это не должно вызывать дополнительного дискомфорта или боли. Если все же у человека не только холодные ноги и руки, но есть и такие симптомы как:

влажные и потные стопы или ладони,

длительные боли в соответствующих частях тела,

цвет конкретных частей тела отличается от остального тела, например, выраженная бледность, что характерно для феномена Рейно,

озноб,

общая слабость или слабость конкретных конечностей,

онемение,

то необходимо обратиться к врачу, чтобы провести обследование и выяснить причины проблемы.

Для кого актуально?

Чаще всего длительное время холодные ноги и руки наблюдаются у людей в возрасте старше 40 лет, когда начинаются более выраженные проблемы кровообращения, — на организм начинают влиять процессы старения, кроме того, кровеносные сосуды все больше поражаются отложениями. Люди с такими хроническими заболеваниями как сахарный диабет или венозная недостаточность, входят в группу серьезного риска, когда могут развиться расстройства периферической нервной системы и вместе с тем появиться упомянутая выше симптоматика. Между тем, холодные руки и ноги могут быть актуальны и для более молодых людей, если им ежедневно приходится сталкиваться с повышенным стрессом и большой нагрузкой.

Как "согреть" руки и ноги?

Ежедневная физическая активность

Ежедневно желательно уделять физической активности от 30 минут до 1 часа. Это не только улучшает самочувствие и здоровье в целом, но и непосредственно поддерживает тонус сосудов и циркуляцию крови. Регулярная физическая активность также снижает выработку гормонов стресса, оказывающих неблагоприятное воздействие на кровообращение.

Регулярные обследования

Важны также регулярные врачебные осмотры для измерения холестерина и артериального давления. Нормальный уровень холестерина должен быть до 5 ммоль/л, а показатель артериального давления — 120/80 мм рт. ст. О проведении необходимых обследований рекомендуется проконсультироваться со своим семейным врачом.

Массаж и контрастные ванночки

Улучшению кровообращения как в руках, так и в ногах может помочь массаж с помощью резинового физиотерапевтического мячика с мягкими иголочками. Благоприятный эффект оказывает также контрастная ванна, активизирующая циркуляцию крови. В две миски надо налить воду — в одну горячую, а в другую холодную. Температура воды в обеих мисках должна быть такой, чтобы случайно не обморозить или не обжечь кожу. Во время процедуры руки и ладони надо поочередно окунать то в холодную, то в горячую воду. Такая процедура помогает стимулированию реакции кровеносных сосудов и их адаптации к разным температурам.

Согревающие средства

"Можно также ежедневно использовать специальные средства, в состав которых входят активные вещества флавоноиды, улучшающие циркуляцию крови, в том числе и периферическое кровообращение. Активные вещества обычно входят в состав различных растительных экстрактов, например, экстракты чили или паприки, вызывающие благотворное раздражение и согревающий эффект. В аптеках они обычно доступны в виде разных согревающих мазей. Улучшить кровообращение могут и средства, в состав которых входит экстракт гинкго билоба, который бывает также в виде капсул и таблеток, улучшающих работу кровообращения. Может пригодиться и камфорное масло, локально расширяющее кровеносные сосуды и вызывающее ощущение тепла. О выборе и использовании наиболее подходящих средств рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом", — объясняет Зане Мелберга.

Одежда

Рекомендуется носить достаточно теплую, свободную и удобную одежду, в составе которой как можно больше натуральных материалов, например, шерсти или хлопка, которые лучше удерживают тепло. В холодную погоду на руки следует надевать перчатки или варежки, чтобы защитить их от холодной внешней среды.

Грелка

Чтобы согреть ноги, можно воспользоваться горячей грелкой или бутылкой, наполненной горячей водой. Как днем, так и ночью ее можно класть под стопы или рядом с ногами. Это поможет не только согреться ногам, но и расслабиться мышцам, напряженным от физической нагрузки, например, после долгой работы на ногах или спортивных занятий.