Холодные руки и ноги: индивидуальная особенность или тревожный сигнал?

Многие люди привыкли к постоянно холодным рукам или ногам, уверяя, что для них это обычное явление и что это нормально. Однако это не всегда так, ведь это может быть связано не только с холодной погодой, но и с более серьезными проблемами со здоровьем, например, здоровьем сердца и кровеносных сосудов. Из-за чего руки и ноги могут длительное время быть холодными и как надо действовать, объясняют семейный врач Евгения Николаева и фармацевт Зане Мелберга.
"Осенью обычно прохладно, к тому же у многих еще не подключено центральное отопление или же на нем пытаются сэкономить. В таких условиях у людей могут быть жалобы на изменения терморегуляции тела, что может проявляться в виде холодных рук или ног. Если определенные части тела регулярно бывают холодными, или же проблематика наблюдается в теплое время года, этому следует уделить внимание и обратиться к врачу, так как это может указывать на проблемы со здоровьем, связанные с периферийным кровообращением и нервной системой", — объясняет семейный врач Евгения Николаева.
Почему руки и ноги бывают холодными?
Когда человек жалуется на холодные руки и ноги, это может быть связано с периферийным кровообращением. Оно обеспечивает кровоснабжение частей тела, находящихся дальше всего от сердца человека, — рук и ног. Если мелкие кровеносные сосуды сужаются, то приток теплой крови может оказаться недостаточным, в результате руки и ноги могут стать холодными. Изменения в кровеносных сосудах могут произойти из-за холодной погоды, что связано с особенностями терморегуляции тела. В таких случаях температура тела у человека будет оптимальной, но руки и ноги будут холодными. Холодные руки и ноги также могут быть связаны с повышенным стрессом, сидячим образом жизни, употреблением определенных медикаментов, а также с курением. Эти симптомы также свидетельствуют о том, что в мелких сосудах, возможно, накопились атеросклеротические изменения — когда по ряду причин кровеносные сосуды сужаются или даже закупориваются. Если у человека анемия, причиной которой является нехватка железа в организме, то красные кровяные тельца (эритроциты) не в состоянии доставлять кислород в ткани в достаточном количестве, что также влияет на температуру рук и ног, и они могут мерзнуть.
У людей руки и ноги длительное время могут быть немного холоднее, однако это не должно вызывать дополнительного дискомфорта или боли. Если все же у человека не только холодные ноги и руки, но есть и такие симптомы как:
- влажные и потные стопы или ладони,
- длительные боли в соответствующих частях тела,
- цвет конкретных частей тела отличается от остального тела, например, выраженная бледность, что характерно для феномена Рейно,
- озноб,
- общая слабость или слабость конкретных конечностей,
- онемение,
то необходимо обратиться к врачу, чтобы провести обследование и выяснить причины проблемы.
Для кого актуально?
Чаще всего длительное время холодные ноги и руки наблюдаются у людей в возрасте старше 40 лет, когда начинаются более выраженные проблемы кровообращения, — на организм начинают влиять процессы старения, кроме того, кровеносные сосуды все больше поражаются отложениями. Люди с такими хроническими заболеваниями как сахарный диабет или венозная недостаточность, входят в группу серьезного риска, когда могут развиться расстройства периферической нервной системы и вместе с тем появиться упомянутая выше симптоматика. Между тем, холодные руки и ноги могут быть актуальны и для более молодых людей, если им ежедневно приходится сталкиваться с повышенным стрессом и большой нагрузкой.
Как "согреть" руки и ноги?
- Ежедневная физическая активность
Ежедневно желательно уделять физической активности от 30 минут до 1 часа. Это не только улучшает самочувствие и здоровье в целом, но и непосредственно поддерживает тонус сосудов и циркуляцию крови. Регулярная физическая активность также снижает выработку гормонов стресса, оказывающих неблагоприятное воздействие на кровообращение.
- Регулярные обследования
Важны также регулярные врачебные осмотры для измерения холестерина и артериального давления. Нормальный уровень холестерина должен быть до 5 ммоль/л, а показатель артериального давления — 120/80 мм рт. ст. О проведении необходимых обследований рекомендуется проконсультироваться со своим семейным врачом.
- Массаж и контрастные ванночки
Улучшению кровообращения как в руках, так и в ногах может помочь массаж с помощью резинового физиотерапевтического мячика с мягкими иголочками. Благоприятный эффект оказывает также контрастная ванна, активизирующая циркуляцию крови. В две миски надо налить воду — в одну горячую, а в другую холодную. Температура воды в обеих мисках должна быть такой, чтобы случайно не обморозить или не обжечь кожу. Во время процедуры руки и ладони надо поочередно окунать то в холодную, то в горячую воду. Такая процедура помогает стимулированию реакции кровеносных сосудов и их адаптации к разным температурам.
- Согревающие средства
"Можно также ежедневно использовать специальные средства, в состав которых входят активные вещества флавоноиды, улучшающие циркуляцию крови, в том числе и периферическое кровообращение. Активные вещества обычно входят в состав различных растительных экстрактов, например, экстракты чили или паприки, вызывающие благотворное раздражение и согревающий эффект. В аптеках они обычно доступны в виде разных согревающих мазей. Улучшить кровообращение могут и средства, в состав которых входит экстракт гинкго билоба, который бывает также в виде капсул и таблеток, улучшающих работу кровообращения. Может пригодиться и камфорное масло, локально расширяющее кровеносные сосуды и вызывающее ощущение тепла. О выборе и использовании наиболее подходящих средств рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом", — объясняет Зане Мелберга.
- Одежда
Рекомендуется носить достаточно теплую, свободную и удобную одежду, в составе которой как можно больше натуральных материалов, например, шерсти или хлопка, которые лучше удерживают тепло. В холодную погоду на руки следует надевать перчатки или варежки, чтобы защитить их от холодной внешней среды.
- Грелка
Чтобы согреть ноги, можно воспользоваться горячей грелкой или бутылкой, наполненной горячей водой. Как днем, так и ночью ее можно класть под стопы или рядом с ногами. Это поможет не только согреться ногам, но и расслабиться мышцам, напряженным от физической нагрузки, например, после долгой работы на ногах или спортивных занятий.