Хотите поговорить об этом? Где искать и как получить психологическую помощь в Латвии

Что делать, если вы чувствуете, как погружаетесь в депрессию? Как понять, что пора обратиться за помощью, и к кому именно? Как найти "своего" врача? Пить лекарства — это страшно? Год назад портал Delfi отвечал на вопросы о том, как справиться с тяжелой ситуацией во время пандемии. Сегодня, в связи с ситуацией, которая развивается на Украине, эта информация снова актуальна как никогда.

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Как понять, что мне нужна психологическая или психиатрическая помощь?

Искать психологическую или психиатрическую помощь следует тогда, когда проблемы начинают влиять на качество жизни, мешают работать, создавать отношения и так далее, говорит президент Латвийской ассоциации психиатров Элмарс Тераудс. Наиболее частотные проявления, которые заставляют человека идти к врачу — тревожное расстройство, нарушения сна, затяжные депрессии. А вот, к примеру, в острых психотических состояниях или в случае суицидального поведения люди не всегда понимают, что им нужно делать, и в этом случае важную роль играют близкие, которые могут вызвать неотложную помощь или отвезти к врачу. Их активная позиция может помочь спасти близкому человеку жизнь.

Случившийся однажды приступ паники или тревоги не всегда является поводом обратиться к психиатру, но если эти приступы повторяются, следует искать квалифицированной помощи.

К какому специалисту следует обратиться и чем они отличаются?

В Латвии психологическую и психиатрическую помощь оказывают психологи, клинические психологи, врачи-психотерапевты, специалисты в области психотерапии и психиатры. Само решение найти специалиста важнее, чем быстрый и удачный результат поиска, говорит президент общества психотерапевтов Роландс Бортащенокс. Человек, который нуждается в помощи, связанной с психическим здоровьем или психическим благосостоянием, может обратиться к ближайшему специалисту, который ему доступен — им может оказаться даже семейный врач. Ему, как и психиатру, можно рассказать о тревоге, непрекращающихся конфликтных ситуациях, апатии, ощущении подавленности. Психиатр является специалистом прямого доступа — для того, чтобы записаться к нему на прием, не требуется направление.

Ситуативные проблемы — повод проконсультироваться у психолога, но если человек понимает, что испытывает трудности, которые не дают ему покоя на протяжении долгого времени и преследуют его, можно обратиться к психотерапевту или специалисту в области психотерапии. Специалист определяет, в чем нуждается пациент, договаривается с ним, на что именно будет направлена помощь и, основываясь на своих профессиональных знаниях, оказывает эту помощь.

Врачи-психотерапевты отличаются от специалистов в области психотерапии тем, что стали специализироваться в психотерапии уже после получения медицинского образования, поэтому они могут выписывать лекарства и наряду с психиатрами занимаются лечением психических расстройств. Тем не менее, лечение может быть и немедикаментозным — только психотерапевтическим.

Специалисты в области психотерапии не являются врачами, даже если у них есть соответствующее образование. Они не занимаются лечением, а оказывают психологическую помощь, которое необходимо человеку для того, чтобы справиться с психическими нарушениями, или, к примеру, занимаются семейной психотерапией. Нередко трудности в отношениях и в самореализации не являются признаками психического расстройства, поэтому потребности в медикаментозном лечении нет. Также Бортащенокс упоминает неврологов, которые тоже могут помочь при различных нарушениях, к примеру, проблемах со сном. Кроме того, есть и клинические психологи, которые при необходимости могут провести психологическую диагностику.

Неважно, к какому специалисту попал человек — скорее всего, при необходимости он перенаправит его или привлечет другого специалиста, чтобы помочь пациенту.

Как понять, что специалист хороший?

Специалиста следует искать из среды профессионалов, у него должен быть сертификат — в таком случае следует рассчитывать на то, что он квалифицирован и работает в соответствии с нормами этики, замечает Бортащенокс.

При выборе конкретного специалиста следует полагаться на собственные ощущения при взаимодействии с ним. Если у вас возникает вопрос, этично ли он себя ведет — это тревожный звоночек. Следует обратить внимание на то, вовремя ли начинается назначенная встреча, длится ли она положенное время, информировал ли вас специалист о том, что будет происходить в рамках визита, отвечает ли он на ваши вопросы (неважно, насколько они кажутся глупыми). Вы имеете право интересоваться любыми аспектами того, что происходит на консультации. Если специалист игнорирует ваши вопросы, это повод сомневаться в том, что он вам подходит.

Очень важны доверительные отношения между специалистом и пациентом — он может не подойти вам как человек в общении, но это не значит, что он не соблюдает этические правила или не является профессионалом. Это же касается и лечения у психиатра — пациент должен понять, почему ему необходимо принимать лекарства, не бояться спрашивать об этом — ведь он является активным участником собственного лечения. Как показывают исследования, лишь 25% пациентов неукоснительно следуют рекомендациям врача.

В некоторых ситуациях действительно можно столкнуться с тем, что специалист нарушает нормы профессиональной этики — в этом случае пациент может ознакомиться с Этическим кодексом специалиста определенной направленности. О том, где его найти, можно спросить у самого специалиста (обычно кодекс доступен на странице профессиональной организации). Также пациент имеет право обратиться в Комитет по этике конкретной профессиональной организации.

Может ли мне навредить факт того, что я обратился к психиатру?

Нередко люди боятся обращаться к психиатру, потому что опасаются, что их поставят "на учет", и это может как-либо помешать им в жизни — но следует помнить, что учет анонимизирован и необходим для того, чтобы в Латвии была статистическая информация о заболеваемости.

Тем не менее, структуры, которые борются с правонарушениями (суды, полиция, прокуратура) могут запрашивать информацию о любых проблемах со здоровьем, в том числе и тех, которые содержатся в регистре. Но доступа к этой информации у любого человека или работодателя нет, исключительно у медицинских работников и упомянутых структур.

Может ли психическое заболевание помешать моей карьере?

Люди с определенными психическими нарушениями не могут профессионально водить автомобили, работать в авиационной сфере на определенных должностях, в специальных государственных службах и др. — но это оценивается в индивидуальном порядке в рамках профессиональной медицинской проверки. В большинстве же профессий никаких подобных ограничений нет, замечает Тераудс. Если же у человека была ситуативная тревожность — к примеру, у студента, который во время сессии испытал серьезный стресс, препятствием для выбора какой-либо профессии это стать не должно.

Пить лекарства — это страшно?

Самое главное — изначально вместе с врачом (сначала — с семейным, затем — с врачом-специалистом) определить, какой вид лечения оптимален именно для вас. Кому-то подойдет психологическая помощь или психотерапия, другому — соблюдение рекомендаций по здоровому образу жизни, кого-то направят к кардиологу, а кто-то останется у психиатра и будет принимать определенные медикаменты.

Нередко люди боятся, что их "залечат", выписав сразу десять разных лекарств, однако, как говорит Тераудс, чаще всего при длительном лечении используется два-три медикамента одновременно. Очень важны хорошие терапевтические отношения между пациентом и врачом — пациент должен не бояться и не стесняться задавать вопросы. В наше время доступны очень хорошие медикаменты нового поколения, однако нельзя сказать, что у них нет совершенно никаких побочных эффектов — ведь, как замечает Тераудс, побочные явления есть даже у простого аспирина.

Где я могу найти специалистов?

Как замечает Бортащенокс, семейный врач — самый доступный специалист во всех регионах Латвии, поэтому можно начать с него (список семейных врачей по регионам доступен здесь). Если семейный врач недоступен или до него трудно добраться, в каждом самоуправлении существует социальная служба — почти в каждой из них есть психолог. В социальную службу с просьбой обеспечить возможность проконсультироваться у психолога или психотерапевта можно обратиться совершенно бесплатно. Также психоэмоциональную поддержку может оказать социальный работник, который поймет, каких специалистов необходимо привлечь для решения проблемы.

Чаще всего к специалистам обращаются по рекомендации, замечает Бортащенкос. Но списки врачей доступны и в интернете — например, на сайте врачей-психотерапевтов, на странице специалистов в области психотерапии, в публичном регистре психологов, на странице арт-терапевтов. С информацией о получении оплачиваемых государством консультаций психиатров можно ознакомиться здесь, а список негосударственных организаций, поддерживающих людей с психическими расстройствами, находится здесь.

Кризисные номера и телефоны доверия:

1. Круглосуточный телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:

67222922 (Lattelecom)

27722292 (Bite)

2. Телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей для детей и подростков (круглосуточный)

116111

3. Консультативный телефон семейных врачей (в рабочие дни с 17.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни — круглосуточно)

6 6016001

4. Бесплатный справочный телефон Национальной службы здравоохранения для консультаций об услугах здравоохранения, оплачиваемых государством (в рабочие дни с 8.30 до 17.00)

80001234

5. Приемное отделение стационара Рижского центра психиатрии и наркологии (круглосуточно)

67080142

6. Телефон неотложной медицинской помощи (круглосуточно)

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