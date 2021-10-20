Худеем силой мысли: как избавиться от лишних килограммов без диет

Альберт Эйнштейн считал, что воображение важнее знаний: знания ограничены, а воображение — бесконечно. Похоже, с ним соглашаются и современные ученые: например, изучив механизмы формирования чувства голода и аппетита, они пришли к выводу, что снизить вес можно… силой мысли.

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Память и чувство голода: какая связь?

Наблюдая за пациентами с амнезией, ученые пришли к выводу, что память является одним из главных механизмов формирования чувства голода. Если человек не помнит, что он ел, то даже через 15 минут после еды, он будет ощущать голод. И наоборот — человек с хорошей памятью, помнящий, что он недавно ел, вероятнее всего, откажется от еды.

Кроме того, если предложить человеку с хорошей памятью блюда, которые он только что съел, то они не у него вызовут интереса и аппетита — даже самые вкусные, изысканные или любимые. Этот эффект называется "сенсорно-специфическим насыщением".

Многие, кто отдыхали на курорте по системе All inclusive, вспоминают, что через несколько дней экзотическое изобилие приедается. И возникают мечты о картошке с селедкой или черном хлебе с салом и соленым огурчиком. Те же самые ощущения возникают и во время соблюдения моно-диет: есть один рис, апельсины или даже красную икру долго невозможно. Если мозг запоминает в деталях весь процесс приема пищи, то чувство голода не появляется, пока это не будет реальным голодом с пустым желудком. А вот если человек принимает пищу и не помнит, что он ест, то голод может и не исчезнуть. Даже если съедено больше, чем нужно.

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Мозг легко обмануть

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось съесть суп. Хитрость была в том, что в миски были вмонтированы трубки, по которым ученые незаметно доливали суп некоторым испытуемым. В результате люди съедали больше, не замечая этого.

Наблюдая за этими участниками, ученые пришли к выводу, что чувство насыщения было в большей степени связано с тем, как люди изначально оценивали размер порции, а не фактически съеденный объем супа. Поэтому важно научиться осознавать сколько на самом деле вы едите.

Как прокачать "мыслительное пищеварение"

Научиться насыщаться от мыслей о еде можно выполняя несложные правила:

Думать о еде заранее

Размышляйте о том, что вы собираетесь готовить на завтрак или обед и ужин уже с вечера. Мысленно выбирайте продукты и рецепт. Представляйте как вы будете это готовить, а затем и есть. Эти мысли должны приносить удовольствие. Выбирайте качественные и свежие продукты.

Делать меню разнообразным и вкусным

Еда должна вызывать аппетит и интерес. Если вы будете долго есть однообразную пищу, вы начнете испытывать негативные эмоции, и, рано или поздно, сорветесь. Ищите те сочетания продуктов, которые вам подходят и с точки зрения здоровья, и по вкусовым качествам.

Принимать пищу осознанно

Желательно есть в тишине, чтобы вас не отвлекали ни гаджеты, ни просмотр сериала. Надо научиться наслаждаться каждым кусочком пищи: его текстурой, тончайшими гранями вкуса и запаха. Считайте каждый кусочек, глоточек и ягодку.

Тщательно прожевывать еду

Медики и диетологи советуют делать не меньше 20–30 жевательных движений. Если это пюреобразная или жидкая пища, то стоит "покатать" ее во рту, чтобы ощутить максимум вкуса. Если вы будете есть на ходу, торопясь, то, скорее всего, не сможете запомнить сколько вы съели или что вы ели вообще.

Вести беседы о еде

Если вы едите в окружении семьи или друзей, пусть ваша беседа "крутится" вокруг еды. Хвалите повара. Восхищайтесь едой. Говорите как это вкусно, полезно и питательно. Обсуждайте то, что будете есть завтра.

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Сделать прием пищи важным ритуалом

Важно не только качество и количество еды, но и время ее приема, а также эстетическая составляющая. Старайтесь есть в одно и тоже время. Сервируйте стол и используйте красивую посуду, скатерти и салфетки. Проявляйте фантазию, творчество и украшайте блюда.

Вспоминать последний прием пищи

Если вы ели не так давно и снова возникло желание перекусить, то вспомните в подробностях последний прием пищи и вообще все, что вы ели сегодня. Все сенсорные и вкусовые ощущения, запах, температуру и консистенцию, размер порции.

Мысленно баловать себя

Например, вам хочется эклеров. Или пиццу. А сейчас нет такой возможности. Представьте, что вы их берете в руки и с наслаждением откусываете. На языке тает нежнейший крем, сыр звучит как симфония. Тесто — как у лучшего повара мира. Воображаемый прием пищи, тоже может унять аппетит, если вы будете представлять процесс в мельчайших подробностях. Чувство голода притупится.

Худеем легко и приятно

Ученые провели эксперимент: 140 человек разделили на две группы. В первой группе худеющих просили детально представлять себе, как они будут себя чувствовать и что делать, когда вес снизится. Вторую группу вдохновляли с помощью мотивационных бесед: им рассказывали, как изменится жизнь и улучшится здоровье после нормализации веса. Никаких дополнительных рекомендаций по изменению образа жизни, рациона питания участникам эксперимента не предлагалось.

Люди из обеих групп продолжали вести обычный образ жизни. Через 6 месяцев оказалось, что участники первой группы, которые визуализировали результаты похудения, потеряли в среднем 4,11 килограмма. А участники второй группы только 0,74 килограмма.

Причем, в первой группе результаты сохранились и приумножились еще через полгода — те, кто представлял себе все плюсы снижения веса стали легче еще почти на 6,5 килограммов.

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Поэтому, чтобы похудеть быстрее, думайте о том:

Как вы будете себя чувствовать

Значительно лучше. Снизится артериальное давление. Уйдет одышка. Двигаться станет легче. С большой вероятностью перестанут болеть суставы, спина. Здоровье станет крепче, и вы будете меньше болеть. Настроение повысится и в жизни появится больше радости.

Как вы будете выглядеть

Моложе и привлекательней. Представляйте себе, что будете носить и как это хорошо будет на вас смотреться.