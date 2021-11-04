Хула-хуп, эспандер и ипликатор Кузнецова: полезны ли популярные советские тренажеры?

Рефлектор Минина, ипликатор Кузнецова, люстра Чижевского, эспандер, — эти приспособления советской эпохи для физкультуры и оздоровления организма до сих пор хранятся у многих на антресолях.

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Насколько они эффективны и стоит ли пользоваться ими сегодня, "Газете.Ru" рассказали врачи.