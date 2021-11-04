1 8
Рефлектор Минина
Хула-хуп, эспандер и ипликатор Кузнецова: полезны ли популярные советские тренажеры?
Foto: Shutterstock

Рефлектор Минина, ипликатор Кузнецова, люстра Чижевского, эспандер, — эти приспособления советской эпохи для физкультуры и оздоровления организма до сих пор хранятся у многих на антресолях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Насколько они эффективны и стоит ли пользоваться ими сегодня, "Газете.Ru" рассказали врачи.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 8
Рефлектор Минина

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Здоровье СССР Физиотерапия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt