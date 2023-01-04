Их нельзя игнорировать: эти признаки говорят о том, что ваш мозг истощен и ему нужна помощь

Какие симптомы и признаки говорят о том, что мозг страдает, чем это грозит и может ли мозг самовосстановиться? Как помочь ему работать продуктивно? На вопросы doctorpiter.ru отвечает врач-невролог.

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Затяжная "умственная усталость" может повлиять на способность человека думать, решать проблемы, регулировать эмоции. От правильной работы мозга в целом зависит нормальное функционирование всего организма.

Истощить наш мозг способны не только напряженная интеллектуальная деятельность, но и другие триггеры, говорят эксперты. Это работа без отдыха, финансовый стресс, потеря близкого человека, уход за маленьким ребенком или больным пожилым родственником, неудовлетворенность своей работой, отсутствие баланса между ней и личной жизнью.

О том, что ваш мозг работает на пределе и уже начал "страдать", могут говорить в том числе боли в мышцах, спине, бессонница, постоянное чувство усталости, прокрастинация и откладывание дел на потом, подавленность.

Врач-невролог Александр Кохендерфер объяснил, какие еще признаки и симптомы сигнализируют, что нашему мозгу уже нужна помощь.

"Если в одном из отделов головного мозга происходит сбой, то это может повлиять на работу отдельных систем организма, — предупреждает невролог. — Например, при повреждениях среднего мозга нередко наблюдаются глазодвигательные нарушения, парезы, нарушение тонуса, тремор и другое, при патологиях продолговатого мозга с одной стороны обычно нарушаются функция глотания и речь. Повреждение с двух сторон приводит к смерти из-за нарушения сердцебиения и дыхания".

Симптомы патологий головного мозга

головные боли различной степени тяжести и локализации,

головокружения,

шум в ушах,

снижение работоспособности,

судороги,

повышение температуры,

частая усталость и быстрая утомляемость.

Симптомы, которые сигнализируют о проблемах



При нейродегенеративных заболеваниях головного мозга — деменции, болезнях Паркинсона, Альцгеймера, Вильсона, рассеянном склерозе, сосудистых патологиях мозга, черепно-мозговых травмах, онкологических заболеваниях головного мозга, доброкачественных опухолях могут возникать такие когнитивные нарушения:



сложности с восприятием и запоминанием информации,

нарушения речи,

проблемы с формулированием мыслей,

снижение интеллекта и другие.



"Любой из перечисленных симптомов сигнализирует о возможной проблеме, поэтому клинические проявления не стоит игнорировать, — говорит Александр Кохендерфер. — Рекомендуется как можно скорее обратиться к специалисту и при его назначении сделать МРТ или КТ головного мозга".



Как восстановить мозг



"Считается, что мозг не способен самовосстанавливаться, — объясняет врач-невролог. — Тем не менее, медицинским сообществом активно изучается теория нейропластичности, то есть процессов, которые меняют функции нейронов, например, передают функцию поврежденных клеток здоровым или дополняют активно работающие зоны новыми клетками из соседних зон.

Правда, точных данных о процессе образованиях новых клеток в структурах головного мозга в настоящее время не получено, уточняет эксперт. Для того чтобы нормализовать работу мозга, необходимо медикаментозное или хирургическое лечение (в некоторых случаях).

Для восстановления когнитивных способностей после перенесенного инсульта или другого заболевания необходима комплексная терапия, предполагающая применение лекарственных препаратов и регулярное выполнение специальных упражнений. Замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера также возможно при помощи медикаментов и занятий нейрогимнастикой", — объясняет Александр Кохендерфер.

Отдыхать, есть и спать



Улучшить продуктивность мозга можно при помощи рационального сбалансированного питания, отказа от курения и употребления алкоголя, полноценного сна, активного образа жизни, уверен доктор.

"Важно предупреждать эмоциональное выгорание, для этого необходимо постараться достичь баланса рабочего времени и отдыха", — рассказывает Александр Кохендерфер.

Как тренировать мозг

выполнять упражнения на логику и внимательность, развивать воображение,

мечтать и планировать будущее,

больше читать,

научиться фильтровать новости и не обращать внимание на информационный "мусор",

учить стихи наизусть,

пробовать самостоятельно писать небольшие рассказы или сочинения,

расширять кругозор и не бояться знакомиться с новыми интересными людьми.



"В целом мозг "любит" разнообразные и необычные задачи. Даже существуют данные о положительных результатах компьютерных игр на когнитивные функции у пожилых людей", — говорит врач-невролог.

