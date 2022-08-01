Исследование: время, проведенное за компьютерными играми, не влияет на самочувствие
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Масштабное исследование, проведенное с участием 39 тысяч любителей видеоигр, показало, что количество времени, проведенное за игрой, практически не отражается на состоянии здоровья и чувстве благополучия.

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Чтобы изменение самочувствия стало заметным, среднему игроку пришлось бы играть на 10 часов в день больше, чем обычно, утверждают ученые. Для самоощущения, как оказалось, куда важнее причины, побуждающие играть, нежели игры как таковые.

Степень благополучия измерялась с помощью вопросов об удовлетворенности жизнью и уровне эмоций — радости, печали, гнева и разочарования.

Вывода ученых идут вразрез с результатами исследования 2020 года, которое провели специалисты того же отдела Оксфордского института интернета, но с участием гораздо меньшей группы игроков.

Исследование показало, что те, кто проводил за игрой больше времени, ощущали себя более счастливыми.

"Здравый смысл подсказывает, что если у вас больше свободного времени для компьютерных игр, то вы, вероятно, более счастливый человек", — говорит профессор Эндрю Пшибыльски, принимавший участие в обоих исследованиях.

"Но вопреки тому, что мы думаем о пользе или вреде игр, в последнем исследовании мы обнаружили довольно убедительные доказательства того, что количество времени, проведенного за игрой, никак не влияет на изменения в самочувствии, — объясняет он. — Если игроки играли потому, что хотели, а не потому, что им казалось, что так надо, они, как правило, чувствовали себя лучше".

Для нового исследования технологические компании, включая Sony, Microsoft и Nintendo, предоставили — с согласия игроков — данные за шесть недель о следующих играх:

  • Animal Crossing: Новые горизонты
  • Apex Legends
  • Eve Online
  • Forza Horizon 4
  • Gran Turismo Sport
  • The Crew 2


За это время только один игрок выбыл из исследования. Его результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Психическое здоровье


В Китае, например, детям разрешено играть только один час в день, по пятницам, субботам и воскресеньям.

Но многие геймеры во всем мире утверждают, что их игры помогают их психическому здоровью.

Майк Дейли, создатель игр Lemmings и Grand Theft Auto, говорит, что в разных случаях игры помогают по-разному.

"Я не уверен, что это можно измерить одним только "благополучием", — сказал он. — Как и во всем в жизни, тут важен баланс. Проводить 24 часа в сутки за игрой — это плохо, но проводить 24 часа в сутки за едой или тренировками — это тоже нехорошо".

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