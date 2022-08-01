Исследование: время, проведенное за компьютерными играми, не влияет на самочувствие

Масштабное исследование, проведенное с участием 39 тысяч любителей видеоигр, показало, что количество времени, проведенное за игрой, практически не отражается на состоянии здоровья и чувстве благополучия.
Чтобы изменение самочувствия стало заметным, среднему игроку пришлось бы играть на 10 часов в день больше, чем обычно, утверждают ученые. Для самоощущения, как оказалось, куда важнее причины, побуждающие играть, нежели игры как таковые.
Степень благополучия измерялась с помощью вопросов об удовлетворенности жизнью и уровне эмоций — радости, печали, гнева и разочарования.
Вывода ученых идут вразрез с результатами исследования 2020 года, которое провели специалисты того же отдела Оксфордского института интернета, но с участием гораздо меньшей группы игроков.
"Здравый смысл подсказывает, что если у вас больше свободного времени для компьютерных игр, то вы, вероятно, более счастливый человек", — говорит профессор Эндрю Пшибыльски, принимавший участие в обоих исследованиях.
"Но вопреки тому, что мы думаем о пользе или вреде игр, в последнем исследовании мы обнаружили довольно убедительные доказательства того, что количество времени, проведенного за игрой, никак не влияет на изменения в самочувствии, — объясняет он. — Если игроки играли потому, что хотели, а не потому, что им казалось, что так надо, они, как правило, чувствовали себя лучше".
Для нового исследования технологические компании, включая Sony, Microsoft и Nintendo, предоставили — с согласия игроков — данные за шесть недель о следующих играх:
- Animal Crossing: Новые горизонты
- Apex Legends
- Eve Online
- Forza Horizon 4
- Gran Turismo Sport
- The Crew 2
За это время только один игрок выбыл из исследования. Его результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
Психическое здоровье
В Китае, например, детям разрешено играть только один час в день, по пятницам, субботам и воскресеньям.
Но многие геймеры во всем мире утверждают, что их игры помогают их психическому здоровью.
Майк Дейли, создатель игр Lemmings и Grand Theft Auto, говорит, что в разных случаях игры помогают по-разному.
"Я не уверен, что это можно измерить одним только "благополучием", — сказал он. — Как и во всем в жизни, тут важен баланс. Проводить 24 часа в сутки за игрой — это плохо, но проводить 24 часа в сутки за едой или тренировками — это тоже нехорошо".