Истина в воде: сколько нужно пить жидкости в день и почему жители Латвии это игнорируют?

Около половины (51%) опрошенных жителей Латвии за последний месяц в день выпивали приблизительно 1 литр воды или меньше, 38% — около 2 литров, а 3% — 3 литра и больше воды в день.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О такой статистике свидетельствуют данные Мониторинга здоровья одной из крупнейших аптечных сетей Латвии, полученные в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS.

Если сравнить данные за 2021 год с данными за 2020 год, то видно, что они существенно не изменились. В то же время в 2021 году немного увеличилось число респондентов, которые выпивают около 2 литров воды в день, и немного уменьшилось число тех, кто выпивает только 1 литр воды и даже меньше.

Сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре поясняет что в человеческом организме постоянно происходит водно-солевой обмен, который играет важную роль в физиологических процессах. Вода составляет в среднем около 65% от массы тела. Вода и соли важны для поддержания нормальной работы клеток, вода также участвует в процессах терморегуляции тела. В организме постоянно происходят жидкостно-обменные процессы. Почки, потовые железы, легкие, каналы кишечника постоянно выделяют воду. Это значит, что в среднем для нормального функционирования взрослому человеку необходимо около 2,5 литров воды в день. Количество потребляемой жидкости в разные дни может немного отличаться, однако количество выпитой и выделенной жидкости должно находиться в равновесии. Поэтому специалист рекомендует быть внимательным и следить за собой — достаточно ли вы пьете жидкости, ходите в туалет, не опухают ли у вас по утрам веки, лицо, пальцы рук? В таких случаях всегда надо обращаться за советом к врачу.

Влияние образа жизни и возраста



Ежедневно необходимое человеку количество жидкости зависит от повседневной активности, времени года (летом жидкости требуется больше, чем зимой), также нужно обязательно учитывать состояние здоровья и возраст, так как, например, необходимое количество воды будет отличаться у детей, активных подростков, беременных женщин, кормящих матерей, пожилых людей, спортсменов, выполняющих тяжелую работу, рассказывает специалист по питанию.