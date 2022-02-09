Источник железа или риск онкологии: вредно ли есть красное мясо

Красное мясо — основной источник белка, лидер по содержанию железа, кладезь витаминов и минералов. При этом его называют главным канцерогеном и причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

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Споры о красном мясе не утихают не только в медицинском сообществе, но и среди остальных людей. Действительно ли стейки из говядины и свиные отбивные провоцируют рак и заболевания сердца, и чем, кроме мяса, можно повысить уровень гемоглобина, — в материале "Газеты.Ru".

Атеросклероз и болезни сердца



В списке самых опасных продуктов для сердца и сосудов красное мясо занимает одну из верхних строчек. Врач-кардиолог Александра Щинова подтверждает, что данные о его вреде действительно есть. В то же время она напоминает: мясо — это ценнейший источник белка и множества полезных веществ, в том числе железа, витаминов группы B, фосфора, цинка и других.

По словам кардиолога, главная проблема в том, что основной компонент мяса — насыщенные жиры. Больше всего их в свинине. "Именно такие жиры, в большом количестве содержащиеся в свинине, говядине и баранине, с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему, приводят к повышению уровня холестерина, что ведет к развитию атеросклероза сосудов", — объясняет Щинова.

При этом точный механизм повышения холестерина при употреблении насыщенных жиров, по словам врача, окончательно не установлен. "Предполагается, что насыщенные жиры подавляют рецепторы для "плохого" холестерина (липопротеидов низкой плотности, ЛНП), который в норме утилизируется печенью, и тем самым повышают его содержание в крови. Насыщенные жиры также провоцируют хронический воспалительный процесс и вызывают эндотелиальную дисфункцию (нарушение функции внутренней оболочки артерий), что является пусковым механизмом атеросклероза", — объясняет она.

Но полностью отказываться от красного мяса кардиолог не советует.