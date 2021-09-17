Йога смеха: хохочем, радуемся жизни и укрепляем здоровье

Утро современного человека обычно начинается в стрессе: звонок будильника, ранний подъем на работу, суматошные сборы, чашка кофе, залитая в себя на ходу. А между тем, постоянное напряжение увеличивает риск возникновения заболеваний.
Человек, рассмешивший смерть
Еще древние мудрецы знали, что эмоции влияют на наш организм. Негативное мышление может стать причиной болезни, а позитивные эмоции — лекарством.
Известна история американского журналиста и редактора Нормана Казинса, который на личном примере доказал пользу смеха — сегодня его называют человеком, рассмешившим смерть.
Норман тяжело заболел, лечение не давало эффекта и его шансы на выздоровление были 1 из 500. Тогда Казинс решил смотреть комедии и читать юмористические журналы и книги. В итоге его самочувствие постепенно улучшилось и недуг отступил.
Хасья-йога — смех без причины
Индийский физиотерапевт Мадан Катария придумал действенный метод лечения заболеваний, который назвал йога смеха или хасья-йога и изложил свою теорию в книге "Смех без причины".
Катария утверждает: ежедневный смех в течение15-20 минут заряжает человека мощной позитивной энергией и помогает излечиться от недугов.
В основе хасья-йоги — дыхательные упражнения, растяжка и смех. Методика получила широкое распространие и вызывает интерес у ученых. Например, исследователи из Бангалорского университета (Индия) выяснили: хасья-йога способна всего за 18 дней привести давление в норму, снизить гормон стресса, а также улучшить настроение.
Эксперты из Дании и США доказали, что смех снимает мышечные блоки, улучшает работоспособность и повышает иммунитет.
Барри Брайтман, невропатолог из США, считает, что смехотерапия повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям, а антитела, которые помогает вырабатывать смех, подавляют раковые клетки.
Гормон радости: как это работает
Во время смеха организм насыщается кислородом, легкие очищаются, кровь лучше поступает к внутренним органам. Кроме этого, выделяются гормоны счастья и радости –эндорфины. Они обладают обезболивающими свойствами, налаживают сердечный ритм, работу почек и системы пищеварения.
Когда мы смеемся, то задействуется 80 групп мышц, а эффект от этого сопоставим с бегом. За 10-15 минут можно сжечь примерно 50 килокалорий.
Кроме хорошего настроения, лечение смехом помогает избавиться от обид и стресса, раздражения и депрессии, а также от головных болей.
Хасья-йога практически не имеет противопоказаний, единственное, кому нужно заниматься с осторожностью, это людям с заболевания сердца и эпилепсией. Им желательно посоветоваться с врачом.
5 упражнений для смехотренига
Вот несколько простых и эффективных упражнений, которые можно выполнять самостоятельно:
- Начните с разминки: сделайте наклоны и упражнения на растяжку. Затем похлопайте в ладоши на уровне груди и скажите: "Хо-хо-хо, ха-ха-ха". Сделайте глубокий вдох и выдохните с улыбкой.
- Вообразите, что вы заводите моторную лодку, произнося "хо-хо-хо" и "ха-ха-ха". Постепенно говорите эти слова все громче. Делайте это 2 минуты.
- Имитируйте смех животных или неодушевленных предметов. Например, хохот сковородки, лопающегося от смеха мыльного пузыря или кабачка, смех жирафа или павлина. Здесь нет предела вашей фантазии.
- Представьте, что вместо рта у вас застежка-молния. Мысленно расстегните ее и посмейтесь, затем застегните и попробуйте сдержать смех и перестать хохотать. Повторите 3-4 раза.
- Удобно сядьте и раскройте кисти рук так, будто держите шар. Проговорите свои тревоги, потом со смехом захлопните их.