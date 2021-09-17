Йога смеха: хохочем, радуемся жизни и укрепляем здоровье

Утро современного человека обычно начинается в стрессе: звонок будильника, ранний подъем на работу, суматошные сборы, чашка кофе, залитая в себя на ходу. А между тем, постоянное напряжение увеличивает риск возникновения заболеваний.

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Человек, рассмешивший смерть

Еще древние мудрецы знали, что эмоции влияют на наш организм. Негативное мышление может стать причиной болезни, а позитивные эмоции — лекарством.

Известна история американского журналиста и редактора Нормана Казинса, который на личном примере доказал пользу смеха — сегодня его называют человеком, рассмешившим смерть.

Норман тяжело заболел, лечение не давало эффекта и его шансы на выздоровление были 1 из 500. Тогда Казинс решил смотреть комедии и читать юмористические журналы и книги. В итоге его самочувствие постепенно улучшилось и недуг отступил.

Хасья-йога — смех без причины

Индийский физиотерапевт Мадан Катария придумал действенный метод лечения заболеваний, который назвал йога смеха или хасья-йога и изложил свою теорию в книге "Смех без причины".

Катария утверждает: ежедневный смех в течение15-20 минут заряжает человека мощной позитивной энергией и помогает излечиться от недугов.

В основе хасья-йоги — дыхательные упражнения, растяжка и смех. Методика получила широкое распространие и вызывает интерес у ученых. Например, исследователи из Бангалорского университета (Индия) выяснили: хасья-йога способна всего за 18 дней привести давление в норму, снизить гормон стресса, а также улучшить настроение.

Эксперты из Дании и США доказали, что смех снимает мышечные блоки, улучшает работоспособность и повышает иммунитет.

Барри Брайтман, невропатолог из США, считает, что смехотерапия повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям, а антитела, которые помогает вырабатывать смех, подавляют раковые клетки.

Гормон радости: как это работает

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Во время смеха организм насыщается кислородом, легкие очищаются, кровь лучше поступает к внутренним органам. Кроме этого, выделяются гормоны счастья и радости –эндорфины. Они обладают обезболивающими свойствами, налаживают сердечный ритм, работу почек и системы пищеварения.

Когда мы смеемся, то задействуется 80 групп мышц, а эффект от этого сопоставим с бегом. За 10-15 минут можно сжечь примерно 50 килокалорий.

Кроме хорошего настроения, лечение смехом помогает избавиться от обид и стресса, раздражения и депрессии, а также от головных болей.

Хасья-йога практически не имеет противопоказаний, единственное, кому нужно заниматься с осторожностью, это людям с заболевания сердца и эпилепсией. Им желательно посоветоваться с врачом.

5 упражнений для смехотренига

Вот несколько простых и эффективных упражнений, которые можно выполнять самостоятельно: