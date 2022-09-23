К сезону простуд готовы: повышаем иммунитет с помощью жизненно важных минеральных веществ

Некоторые люди склонны уделять большое внимание витаминам и их приему, но забывают или вовсе не знают о минеральных веществах, необходимых для здоровья и хорошего самочувствия. К тому же некоторые минералы осенью особенно важны каждому для укрепления иммунитета и подготовки к зимним холодам. Без каких пяти основных минеральных веществ не может обойтись организм, каковы признаки их дефицита и как их лучше принимать, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

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И витамины, и минералы необходимы для того, чтобы организм человека функционировал полноценно, но между ними имеются и различия. Основное отличие состоит в том, как эти питательные вещества образуются. Витамины — это органические вещества, которые производят растения или животные. Минералы — неорганические вещества, поступающие из почвы и воды, растения их поглощают, а люди и животные получают с пищей. Чтобы человек был здоров и чувствовал себя хорошо, важно, чтобы как витамины, так и минералы были в достаточном количестве, следовательно — и не мало, и не много. Пять главных минералов, необходимых человеку, — это цинк, селен, кальций, магний и железо.

Цинк



Это один из важнейших минералов, который укрепляет и способствует нормальному функционированию иммунной системы, таким образом защищая от простуд и заболеваний, например, верхних дыхательных путей, что особенно актуально во время сезона вирусов. Если обычно принимают витамины, укрепляющие иммунитет, например, витамин D, то необходимо принимать и цинк, так как он также участвует в процессе деления клеток. Учитывая то, что цинк помимо прочего помогает поддерживать здоровье кожи, он входит в состав различных лечебных кремов, способствующих скорейшему заживлению ран. Цинк также помогает поддерживать нормальное зрение, замедляя его ухудшение, а еще заботится о здоровье волос и ногтей. О недостатке цинка свидетельствуют частые болезни, медленный рост волос, перхоть на коже головы, расслоение ногтей, изменение состояния кожи, например, появляются сухие участки на коже, она быстрее воспаляется. Для поддержания оптимального уровня цинка в организме женщинам следует ежедневно принимать в среднем 10 мг, а мужчинам — 13 мг. Больше всего цинка в говядине и баранине, молоке, сыре, различных бобовых, овсяных хлопьях, ржаном хлебе и тыквенных семечках.

Если вы принимаете цинк дополнительно с пищевыми добавками, обратите внимание на то, что его не следует употреблять вместе со средствами, в состав которых входят железо, марганец или медь, так как они могут подавлять усвоение цинка в организме.

Селен



Подобно цинку, селен также необходим для нормальной работы иммунной системы, а также для поддержания здоровья волос и ногтей. Селен способствует нормальному функционированию щитовидной железы, что важно для каждого человека, так как она регулирует все важнейшие процессы в организме человека, например, обмен веществ и энергетический обмен. Мужчинам селен необходим, так как он способствует нормальному сперматогенезу — процессу образования сперматозоидов. На дефицит селена указывают такие признаки как частые болезни, набор веса и выраженная усталость, что связано с замедлением метаболизма, а также усиленное выпадение волос и ломкость ногтей.