Как бы вы хотели умереть? Иева и Кристина рассказывают о том, как помогают умирающим

"Мы не привыкли говорить о смерти и мы должны это изменить. Мы все умрем, наши родственники умрут. Вопрос в том, что вы, я, все мы, можем с этим сделать. Если эгоистично подумать, то как бы вы хотели умереть?", — говорит Иева Горкша. Она помогла исполнить последние желания перед смертью нескольким людям. Это может быть что-то совсем простое — встать с больничной койки и провести несколько часов на свежем воздухе со своими близкими. Казалось бы, это так просто, но бывают ситуации, когда родственники не могут без посторонней помощи исполнить желание умирающего.

Фонд Hospiss LV совсем недавно получил награду European Citizen's Prize 2022 за свой пилотный проект по оказанию помощи онкологическим больным перед смертью. В этой системе также реализуются различные более мелкие проекты. Один из них — исполнение желаний больных, незадолго до того, как они умрут. Кто-то хочет в последний раз увидеть море, кто-то хочет съесть мороженое или искупаться. Некоторые очень скучают без общения или мечтают последний раз побывать на море. Если это возможно, то желания сбываются благодаря волонтерам Hospiss LV.

В этой статье руководительница этого небольшого проекта Иева Горкша объясняет, что для нее значит столкнуться лицом к лицу с приближающейся смертью неизлечимо больных, а Кристина Рейнберга поделится своим опытом ухода за мужем, который умер в возрасте 35 лет от лимфомы. После четырех лет скорби, приняв ситуацию, Кристина стала волонтером Hospiss LV. Для нее важно, чтобы общество не забывало о том, что необходимо создать систему, когда человек может умереть в мирных условиях в окружении близких. Разговоры о смерти до сих пор табуированы в нашем обществе, но Иева и Кристина не боятся говорить об этом и призывают других делать то же самое.

Как исполнить последнее желание?

Здоровые люди каждый день занимаются своими делами, их маленькие проблемы зачастую воспринимаются как большая мировая трагедия, но они даже не догадываются, в какой атмосфере живут неизлечимо больные. В Латвии люди чаще всего умирают в больницах, особенно онкологические больные. Все потому, что вне больницы почти невозможно помочь человеку уйти из жизни без боли. В прошлом году Hospiss LV приступил к реализации пилотного проекта, финансируемого государством, по оказанию такой помощи определенному количеству людей в хосписе. Финансирование было выделено до конца года. Исполнители проекта надеются, что новое правительство запланирует финансирование и на следующий год.