Как худеют звезды и почему их советам не стоит верить: плюсы и минусы интервального голодания

Звезды Голливуда и супермодели делятся успехами в поддержании хорошей фигуры — они используют метод интервального голодания. Однако врачи предупреждают, что голодать следует с осторожностью — или могут возникнуть последствия для органов ЖКТ.

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Супермодель Паулина Поризкова рассказала в Insragram, что позволяет ей поддерживать стройность — это метод интервального голодания. "Вы не едите 16 часов, а потом едите 8", — пояснила 56-летняя Поризкова.

При этом в период, когда есть можно, по словам супермодели, она себя серьезно не ограничивает. "Обычно я ем все подряд в течение восьми часов, потому что люблю еду. Но все же я предпочитаю здоровую пищу", — написала она.

Супермодель добавила, что "если ей захочется жареную курицу, то она съест жареную курицу". При этом иногда она все же нарушает 16-часовой интервал. Но в этом случае бывшая модель позволяет себе лишь растительный смузи.

Адепты периодического голодания запрещают себе алкоголь и сладкое. Однако, Поризкова призналась, что иногда балует себя бокалом вина, коктейлем и даже десертом.