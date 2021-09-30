Как худеют звезды и почему их советам не стоит верить: плюсы и минусы интервального голодания
Foto: Shutterstock

Звезды Голливуда и супермодели делятся успехами в поддержании хорошей фигуры — они используют метод интервального голодания. Однако врачи предупреждают, что голодать следует с осторожностью — или могут возникнуть последствия для органов ЖКТ.

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Супермодель Паулина Поризкова рассказала в Insragram, что позволяет ей поддерживать стройность — это метод интервального голодания. "Вы не едите 16 часов, а потом едите 8", — пояснила 56-летняя Поризкова.

При этом в период, когда есть можно, по словам супермодели, она себя серьезно не ограничивает. "Обычно я ем все подряд в течение восьми часов, потому что люблю еду. Но все же я предпочитаю здоровую пищу", — написала она.

Супермодель добавила, что "если ей захочется жареную курицу, то она съест жареную курицу". При этом иногда она все же нарушает 16-часовой интервал. Но в этом случае бывшая модель позволяет себе лишь растительный смузи.

Адепты периодического голодания запрещают себе алкоголь и сладкое. Однако, Поризкова призналась, что иногда балует себя бокалом вина, коктейлем и даже десертом.

Так я не чувствую себя обделенной. Меня все устраивает Полина Поризкова

Методу интервального голодания верны также Кортни Кардашьян, Холли Берри, Риз Уизерспун, Скарлетт Йохансон и Дженнифер Энистон.

"Я за интервальное голодание, так что утром не принимаю пищу. Вместо плотного завтрака свежевыжатый сок из сельдерея и кофе", — рассказывала подписчикам Кортни Кардашьян.

А Скарлетт Йохансон пришлось сильно похудеть, чтобы подготовиться к съемкам финала "Мстителей". В интервью американскому Harper's Bazaar личный тренер актрисы рассказал, что Скарлетт держала интервал по 14-15 часов каждый день.

"С тех пор, как я стала практиковать интервальное голодание, я чувствую себя гораздо лучше. И это касается не только внешности, но и внутреннего ощущения себя", — рассказывала Дженнифер Энистон в интервью радио Radio Times октябре 2019 года.

Интервальное голодание — это особый режим питания, заключающийся в периодическом отказе от еды. Наиболее популярной является система 16/8, которая заключается в полном отказе от пищи на 16 часов. По мнению адептов метода, интервальное питание заставляет тело сжигать жировые запасы.

Сегодня метод интервального голодания — один из самых популярных в диетологии. Такой подход действительно помогает похудеть, а соблюдать правила совсем не сложно. Однако противники методики предупреждают о возможных негативных последствиях для поджелудочной железы, при этом врачи пока не готовы дать точную оценку.

Серьезные исследования пока проводились только на животных

"Популярность интервального голодания выросла намного быстрее, чем появились окончательные выводы научно-медицинского сообщества об этой методике — их нет до сих пор, — рассказал эндокринолог Юрий Потешкин. — Предполагается, что интервальное голодание помогает снизить риск диабета второго типа и препятствует накоплению жира в поджелудочной железе, однако серьезные исследования пока проводились только на животных. Поэтому однозначно утверждать о вреде или пользе для поджелудочной железы рано".

По мнению гастроэнтерологa Елены Лопатиной, опасность интервальное голодание несет для желчного пузыря. "Работа желудочно-кишечного тракта очень зависит от приема пищи, поэтому интервальное голодание может вызвать нарушение функционирования органов ЖКТ, в частности, появление желчнокаменной болезни, — объясняет она.

Специалист убеждена: чтобы избавиться от лишнего веса, необходимо изменить свой образ жизни, снизить калорийность и объем принимаемой пищи, причем делать это нужно постепенно и не месяц, а всю жизнь.

По поводу пользы или вреда интервального голодания у врачей еще нет единого мнения, однако противопоказания у него — однозначно есть. Как поясняет диетолог Гульфия Сайдашева, метод не рекомендуется беременным и кормящим, а также людям с обострениями ЖКТ, и тем, кто страдает стрессовым перееданием. Но и во всех остальных случаях подход к этой практике питания должен быть осознанным.

Как худеют звезды и почему их советам не стоит верить: плюсы и минусы интервального голодания
Foto: Shutterstock

"Оптимальный режим интегрального голодания — 16/8, так как он более приближен к физиологии питания. В этом случае мы завтракаем в 9 утра и заканчиваем принимать пищу в 5 вечера. В периоды без еды важно не забывать о питьевом режиме", — поясняет диетолог.

У системы интервального голодания плюсы есть. Но только в случае, если соблюдаются такие составляющие, как режим питания, качество продуктов, насыщение организма макро- и микроэлементами, регуляция отдыха и сна, и пусть небольшая, но систематическая физическая активность.

"У человека на интервальном голодании появляется режим, уменьшается состояние инсулинорезистентности, и, как следствие, происходит снижение массы тела. Но такой подход в питании должен стать образом жизни", — объясняет Сайдашева.

При этом женщинам старше 45 лет — к которым относятся Дженнифер Энистон и Паулина Поризкова, диетолог советует ни в коем случае не голодать и любить себя: "Ешьте умеренно, соблюдайте режим питания, делайте акцент на здоровую еду и используйте правильную кулинарную обработку — отваривайте, готовьте на пару, тушите или запекайте. Максимально разнообразьте свой рацион, исключите фаст-фуд и ограничьте алкоголь".

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Голливуд Голодание Дженнифер Энистон Диета Здоровье Риз Уизерспун Холли Берри
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