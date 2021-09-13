Как стать отличником: пять полезных перекусов для школьника

Чтобы школьник имел силы, интерес и желание к учебе, ему нужно качественное и здоровое питание. В рационе должны обязательно присутствовать белки, жиры и углеводы. Но детям важно не только полезно и вкусно завтракать, обедать и ужинать. Не меньшее значение имеет и то, чем ребенок перекусывает в школе на переменах.

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Сыр



Качественный сыр (не сырный продукт) утолит чувство голода, а также восполнит в организме дефицит триптофана — незаменимой аминокислоты. Она отвечает за выработку серотонина в организме, который также называют "гормоном радости". При недостатке триптофана у ребенка снижается концентрация внимания, память и ухудшается настроение. В некоторых случаях это состояние может вызывать регулярные головные боли.



Оладьи из гречневой муки



В гречке и ее производных также много триптофана. Помимо этого, эта крупа богата магнием, который помогает ребенку сосредоточиться на уроках. Наукой доказано, что магний незаменим для нормальной работы головного мозга: он улучшает передачу импульсов нервных клеток. Поэтому будет полезно готовить для школьника гречневую кашу или печь оладьи из гречневой муки.



Цельнозерновой хлеб





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Ребенку, который проводит в школе не менее шести часов в день, необходима глюкоза. Это вещество помогает сосредоточиться, думать об учебе, а не о еде, и подталкивает мозг оперативнее решать задачи и делать упражнения. Для перекусов идеальными будет цельнозерновой хлеб с сыром или ветчиной.

Орехи



Это незаменимый источник растительных жиров и нутриентов, которые помогают работе мозга. Можно покупать любые: миндаль, фундук, грецкие (особенно полезны) и кедровые орехи, главное, чтобы они присутствовали в рационе школьника. Благодаря орехам в меню, ребенок будет быстрее усваивать материал, запоминать новую тему и лучше концентрироваться на важном.



Сухофрукты



Сладкий перекус наверняка понравится любому ребенку, кроме того, он станет хорошей альтернативой конфетам, мороженому, шоколадным батончикам и булочкам.

