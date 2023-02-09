Как вытащить себя из эмоциональной ямы: 7 главных шагов для управления стрессом

В повседневной жизни стресс испытывает практически каждый из нас. Стресс может быть полезен — помочь сконцентрироваться для активных действий, мобилизовать внутренние ресурсы для достижения максимально лучшего результата, например, в спорте или каком-то другом важном испытании. Однако тревога по поводу войны, экономических и финансовых трудностей, неясность относительно завтрашнего дня, болезни, а также просто обыденные неудачи суммируются в солидную дозу стресса, которую ощущают многие. И слишком сильный стресс вызывает обратный эффект, причем, если переживать его долго, он может нанести существенный вред здоровью.

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"Просьба порекомендовать какое-нибудь средство от стресса — это сейчас наши будни. Нередко наряду со стрессом клиенты аптеки упоминают и симптомы, снижающие качество жизни, и только еще больше усиливающие стресс. К ним относятся, например, неспособность концентрироваться и заснуть или чуткий сон, тревога, перепады настроения со склонностью к несдержанности, нетерпимости, гневу, головные боли или боли в спине. Однако, чтобы предложить человеку что-то, что могло бы помочь, важно выяснить больше", — говорит фармацевт Виктория Скурьяте.

Анатомия стресса

Что такое стресс? "Это ответная реакция организма на любой раздражитель. Таким образом, в организме происходит ответная реакция, которую мы ощущаем как напряжение, или стресс. В такой ситуации железа надпочечников вырабатывает гормоны стресса — кортизол и норадреналин. Под воздействием норадреналина мы ощущаем тревогу, чрезмерную возбудимость, кроме того, это повышает кровяное давление. В свою очередь, кортизол вызывает, например, ускорение сердечного ритма. Если в момент острого стресса в этом нет ничего плохого — организм мобилизуется, — то в долгосрочной перспективе из-за хронического стресса повышенный уровень гормонов стресса может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышенному давлению, нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, ослабить иммунную реакцию организма, способствовать депрессии. Излишне говорить, что хронический стресс не только нежелателен, но даже опасен для здоровья", — поясняет фармацевт.

Стресс атакует

Человеческий организм — это сложный механизм взаимосвязанных, взаимодействующих систем органов. "У каждого из нас в организме есть и какое-то слабое место, которое, скорее всего, почувствует негативное воздействие стресса в первую очередь. Чтобы не браться за "лечение" симптомов, игнорируя истинную причину их возникновения, важно осознавать влияние стресса и нарушения здоровья, которые он может вызвать".

Вот что рассказывают исследования о проблемах, причиной которых может быть хронический стресс:

В сердечно-сосудистой системе он может вызывать аритмию, повышенное давление, тахикардию, риск развития инфаркта, атеросклероза.

Нервная система — головокружение, головная боль, нарушения сна, низкий уровень энергии, усталость.

Деятельность мозга и психическое здоровье — ухудшение способностей памяти и/или концентрации, внимания, тревожность, депрессия.

Пищеварительная система — расстройство аппетита, стула, жжение в желудке или даже язва желудка, синдром раздраженного кишечника.

И это далеко не все — длительный стресс может уменьшить также половое влечение и потенцию у мужчин, а у женщин в репродуктивном возрасте повлиять на менструальный цикл и процесс менструаций, в результате стресса могут появиться или обостриться кожные заболевания, например псориаз. Также выяснилось, что продолжительный стресс может увеличить риск сахарного диабета 2-го типа.

SOS — мне нужна помощь!

"Иногда человек может даже не заметить, что стресс захватил повседневную жизнь, и опомниться, только когда остро осознает: нужна помощь. Часто первый шаг — пойти в аптеку. Но надо учитывать, что расстройства здоровья, возникшие в результате продолжительного хронического стресса, нельзя будет устранить какой-нибудь чудо-таблеткой. Необходима консультация врача, оценка состояния здоровья и расстройств, вызванных стрессом, а также индивидуальный план терапии. Возможно, стоит пойти и к психологу или психотерапевту.

Если стресс острый, фармацевт может рекомендовать средства, доступные в аптеке без рецепта. Можно попить, например, витамины группы В и пищевую добавку, содержащую магний, чтобы стабилизировать нервную систему, устранить мышечные судороги. Нервной системе могут помочь также препараты растительного происхождения с успокаивающим действием, содержащие, например, валериану, пассифлору, экстракты мяты, боярышника или мелиссы. Растительные чаи и специальные смеси лекарственных растений тоже могут быть полезными. Для засыпания можно попробовать средство, содержащее мелатонин. Однако самое важное — осознать, что хронический стресс действительно может негативно влиять на здоровье, и не дать ему управлять своей жизнью", — говорит Виктория Скурьяте и напоминает о простых способах справиться со стрессом.

7 шагов для освоения управления стрессом

Определите приоритеты. Хаотичное "метание" от одной работы к другой в попытках сделать невозможное только еще больше усилит стресс. Суперлюдей нет. Если вам кажется, что у кого-то действительно все получается, возможно, это благодаря способности расставлять приоритеты, планировать время и определять результат, которым можно удовлетвориться. Помните: стресс не удастся утопить в алкоголе. Другие вызывающие зависимость вещества тоже его не вылечат. Даже если кажется, что, когда выпьешь бокал вина, становится легче, потом ощущение может быть еще хуже. Кроме того, употребление алкоголя может еще больше усилить существующие симптомы и актуализировавшиеся проблемы со здоровьем. Включайте в повседневную жизнь физические упражнения и проводите время на улице. Это уравновесит умственную и физическую нагрузку, позволяя происходить обмену энергии в организме, а также отвлечет мысли от проблем, вызвавших стресс, будет способствовать выработке гормонов хорошего самочувствия. Ходите на долгие прогулки. В одиночку иногда трудно дисциплинировать себя, поэтому неплохо будет найти компаньона. Изучено, что пребывание на улице, как и физическая активность, снижает уровень стресса и улучшает настроение. Уделяйте достаточно времени здоровому сну. Заботьтесь о том, чтобы соблюдать гигиену сна: ложиться спать всегда в одно время, чтобы комната была темной, прохладной, а кровать — удобной. Перед сном не стоит пользоваться умными устройствами, смотреть возбуждающие нервную систему, показывающие агрессию фильмы или слушать громкую, "тяжелую", энергичную музыку. Пересмотрите свое меню. Следите за тем, употребляете вы ли ежедневно достаточно фруктов, овощей, клетчатки, уменьшите количество изделий из белой муки, заменяя их цельнозерновыми продуктами. Тщательно выбирайте продукты, выясняя, не содержат ли они слишком много сахара или соли. Помните, что кофе, черный чай и другие кофеиносодержащие напитки, газированные, подслащенные напитки тоже могут быть возбуждающими. Делайте то, что удается и приносит радость. Если вы забросили свое увлечение, обратитесь к нему снова. Хобби помогает переключить внимание, развивает талант, поднимает самооценку, не создает лишнего напряжения из-за результата, зато приносит удовлетворение и положительные эмоции. Их также можно получить, например, занимаясь благотворительностью, помогая в приюте для животных. Чаще общайтесь с людьми, которые вам близки, которым вы можете доверять. Посвятите время душевным разговорам. Просите помощи, если чувствуете, что она нужна, и оказывайте свою поддержку, если она нужна кому-то, кто для вас важен.

Фармацевт Виктория Скурьяте призывает: "Берегите и свое психическое, и физическое здоровье. Вовремя обращайтесь к врачу, если есть апатия, бессонница или, наоборот, сонливость днем, если чувствуете слабость, часто болеете. Как минимум один раз в год делайте анализы крови, чтобы выяснить общую картину крови, уровень сахара, гемоглобин. Было бы хорошо убедиться, хватает ли в организме каких-то микроэлементов, проверить гормональную систему, щитовидную железу. Тогда врач может оценить, какие витамины, микроэлементы или, возможно, медикаменты рекомендовать для улучшения здоровья. Можно также констатировать, что дополнительно принимать нежелательно. Правильное употребление недостающих микроэлементов, витаминов или лекарств может существенно улучшить самочувствие, качество сна, энергетический обмен, в результате чего могут уменьшиться и уровень стресса в организме, и вызванные стрессом проблемы со здоровьем".