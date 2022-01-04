Кашель и боль в горле: вирус или рефлюксная болезнь?

Боль в горле и кашель в сезон простуд — привычное явление, которое мы лечим с помощью традиционных методов и медикаментов. Но оказывается, такие симптомы могут сигнализировать и о другом хроническом заболевании — рефлюксной болезни.

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Что это за болезнь, как вовремя заметить ее и предотвратить, объясняют семейный врач Зане Зундане и фармацевт Зане Мелберга.

"Не всегда продолжительная боль в горле и кашель бывают связаны с каким-то вирусным или инфекционным заболеванием, часто они могут свидетельствовать о хроническом заболевании — рефлюксной болезни. Эти симптомы особенно актуальны и в контексте пандемии Covid-19, так как большинство людей сосредоточены только на этом инфекционном заболевании и забывают о возможности других болезней, не уделяя им достаточного внимания и заботы. Во время пандемии актуальность этой болезни обострилась также из-за бесконечного домоседства — повышается уровень малоподвижности людей, становятся актуальнее проблемы лишнего веса, люди своевременно не обращаются к врачу для проведения необходимых обследований", — говорит семейный врач.

Что такое рефлюксная болезнь?



У человека между пищеводом и желудком имеется естественное отверстие, которое должно перекрываться, когда не происходит подача пищи. Если отверстие не закрывается полностью, то возникает рефлюксная болезнь, это значит, что часть кислоты из желудка поднимается в пищевод. Обычно от этой болезни страдают взрослые — как женщины, так и мужчины, чаще имеющие проблемы лишнего веса. У детей подобные заболевания наблюдаются очень редко.



Что способствует заболеванию рефлюксной болезнью?

Малоподвижный образ жизни способствует ожирению и снижает моторику желудочно-кишечного тракта, это значит, что пища медленнее проходит предназначенный ей путь. Таким образом увеличивается производство кислоты, которая может попасть в пищевод.

Лишний вес и ожирение.

Другие хронические заболевания, при которых приходится принимать сильные медикаменты, способные повлиять на работу желудка и вызвать симптомы рефлюксной болезни.

Переедание и нездоровое питание — слишком обильная еда, нерегулярные и неполноценные приемы пищи, фаст-фуд и еда, приготовленная во фритюре.

Основные симптомы рефлюксной болезни

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неприятный запах изо рта;

охриплость;

длительный кашель;

продолжительная боль в горле;

отрыжка, за которой следует чувство жжения

сухой кашель, который усиливается утром и по ночам;

жжение за грудиной, которое является классическим признаком болезни.

Пять советов, что делать, чтобы избежать рефлюксной болезни:



1. Питаться регулярно и есть здоровую пищу, избегая переедания

Есть надо небольшими порциями, но еда должна быть регулярной и здоровой. В течение дня рекомендуется есть от пяти до шести раз. Следует обратить внимание на такие продукты как постное мясо, рыба, обезжиренный творог, бобовые, которые не вызывают излишнего раздражения желудка. Между тем, чтобы в усиленном количестве не вырабатывался желудочный сок, следует избегать шоколада, кофе, помидоров, паприки, газированных напитков, маринованных или консервированных продуктов, содержащих уксус. В течение полутора часов после еды не следует ложиться, так как это может способствовать проникновению кислоты в пищевод, что может вызвать неприятную отрыжку и чувство жжения.

2. Физические упражнения выполнять не раньше, чем через два часа после еды

"В течение по крайней мере двух часов после еды не рекомендуется заниматься спортом или другой физической активностью. Если выполнение упражнений является неотъемлемой составной частью будней, то важно подумать о выборе упражнений. Некоторые из них могут повышать давление в области живота и усиливать отрыжку, например, стойка на голове или различные позиции в йоге с опущенной вниз головой. После приема пищи можно совершить легкую прогулку продолжительностью от 40 минут до одного часа, так как это способствует обмену веществ", — объясняет фармацевт.

3. Уменьшить потребление алкоголя и сигарет

Алкоголь и курение провоцируют выделение соляной кислоты. Еще вреднее утром выкуривать сигарету натощак, что может усилить выделение кислоты. От этого следовало бы отказаться, приняв решение изменить образ жизни и придерживаться полезных привычек. Для снижения потребности в никотине и уменьшения симптомов, вызванных его недостатком, можно воспользоваться доступными в аптеках безрецептурными средствами — никотиновым пластырем, который может пригодиться в процессе отказа от курения.

4. Позаботиться о первой помощи в домашних условиях

Фармацевт советует держать в домашней аптечке нейтрализующие кислоту средства или безрецептурны препараты, в составе которых имеются активные вещества карбонат кальция и карбонат магния, которые обычно бывают в форме таблеток или капсул. Их следует принимать при появлении чувства жжения. Если подобная проблема наблюдается часто, и констатировано хроническое заболевание, то нужны средства, в составе которых имеется активное вещество омепразол или пантопразол, принимая их за 30 минут до завтрака, чтобы уменьшить выделение кислоты в течение всего дня. Фармацевт в аптеке может дать фармацевтическую консультацию, чтобы посоветовать наиболее подходящие средства.

5. Обратиться к врачу

Семейный врач напоминает, что людям, имеющим упомянутые выше симптомы, не следует долго ждать и самим принимать решения о методах домашнего лечения. Если симптомы будут усиливаться и начнут проявляться чаще двух раз в неделю, в течение нескольких недель подряд или же несколько дней подряд, обязательно надо сходить к семейному врачу, который проведет необходимые обследования.