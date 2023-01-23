Кофе, корица и еще 8 продуктов, которые помогают быстро восстанавливать печень

Зимние праздники закончились, а вот их последствия, наверняка, остались. Скорее всего, больше всех пострадала печень, принимая на себя удар от жирной еды и спиртного. Врач рассказывает порталу doctorpiter.ru как помочь органу быстрее восстановиться.

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На протяжении всей жизни печень выполняет множество разных функций, одна из которых — фильтрация крови от различных вредных веществ. Не зря ее называют главным органом — фильтром организма. Печень принимает на себя весь удар опасных веществ, в том числе она "разбирается" с вредной пищей и спиртным.

"Прошла некоторое время после новогодних праздников, за этот период мы с коллегами успели заметить, что многие пациенты жалуются на дискомфорт в правом подреберье и проблемы с печенью. Это неудивительно: праздничные салаты с майонезом и маслом, калорийные блюда и алкоголь, жареная и жирная пища дают о себе знать", — говорит эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.

Чтобы помочь печени восстановиться как можно скорее, включите в свой рацион следующие продукты и напитки.

Кофе





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Этот напиток помогает печени справиться с повреждениями, которые появляются из-за обилия алкоголя в рационе и неправильного питания.

"Существует такая теория, что кофе помогает снижать риск появления онкологии главного органа-фильтра. Все же я не рекомендую своим пациентам налегать на этот напиток — можно заработать проблемы с давлением. Во всем важна мера", — говорит Алексей Жито.

Грейпфрут



Один из фруктов, который больше всего по нраву вашей печени. Дело в том, что он содержит огромное количество мощнейшего антиоксиданта — нарингенина. Он помогает предотвращать воспаление органа и защищать клетки от повреждений.



Виноград





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Его тоже надо обязательно включить в меню. Виноград называют "королем антиоксидантов" и главным источником ресвератрола — природного компонента, который улучшает работу печени.

Тыква



Этот продукт оказывает положительное влияние на печень за счет фосфолипидов — они встраиваются в клетки органа, после чего те начинают активно восстанавливаться.

Также тыква способна ускорять метаболизм, обладает мочегонным и слабительным эффектом — в вареном или запеченном виде она активизирует пищеварение и помогает вывести лишнюю жидкость из организма. А это минус отеки и минимум минус килограмм в месяц.

Брокколи и белокочанная капуста





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В состав этих овощей входят сульфгидрильные группы — они прекрасно "встраиваются" в метаболизм, тем самым улучшая ферментативную активность печени. Плюс ко всему защищают орган от воздействия различных токсичных элементов, с которыми он борется чуть ли не каждый день.

Грецкий орех и масло грецкого ореха



"Грецкий орех я бы хотел особо выделить из всего списка. Дело в том, что этот продукт улучшает детоксикационную функцию. То есть происходит естественное удаление вредных веществ из организма", — говорит эндокринолог.

Будет полезно даже минимальное количество орехов в день. Так, один грецкий орех может насытить организм необходимыми жирными кислотами Омега-3. Не любите этот продукт? Попробуйте купить масло грецкого ореха, возможно, оно придется вам по душе.

Зеленый чай





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Напиток насыщает организм флавоноидами, которые способны предотвращать развитие некоторых форм рака, в том числе и рака печени.

Зеленый чай богат полезными для сердца катехинами и полифенольными соединениями, они могут уменьшать воспалительные процессы в организме. Чай способствует расширению сосудов головного мозга, улучшает его питание, поступление кислорода, за счет чего снижается давление, уменьшается риск развития инсульта, инфаркта, атеросклероза.

Травы и специи





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Среди специй, которые защищают печень, особо можно выделить:

орегано,

шалфей,

розмарин,

корицу,

карри,

тмин.



Все они богаты полезными полифенолами, благодаря которым печень лучше работает и быстрее восстанавливается. Попробуйте добавлять приправы в салаты, гарниры, супы. Корица будет хорошо сочетаться с кофе, сладкими блюдами и мороженым.

