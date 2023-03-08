Кофе не поможет. 9 признаков того, что вы спите слишком мало

Усталость, угрюмость, неспособность сосредоточиться и полноценно выполнять трудовые обязанности или домашние дела часто являются следствием плохого качества сна. Может, прежде чем тянуться за очередной чашкой кофе, стоит хорошенько выспаться?

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Как отмечают эксперты, проблему нужно решать комплексно — лечением и сна, и симптомов, влияющих на качество жизни. Рассказываем о самых распространных из них.

Сыпь на лице

Если вы спите слишком мало, об этом скоро будет сигнализировать кожа. В некоторых исследованиях обнаружена связь между недосыпанием и прыщами. Это потому, что во время сна контролируется выделение гормонов в организме. Недосыпание вредит и иммунной системе, что также открывает путь различным проблемам со здоровьем, в том числе воспалениям кожи. Наряду с регуляцией сна стоит применять лечебную косметику для уменьшения воспалений.

Глаза выглядят усталыми

Покрасневшие глаза с опухшими темными кругами и мешками под глазами — признак того, что вам нужно выспаться. Исследования свидетельствуют, что у людей, у которых недостаточно сна, больше морщин, линий, отеки и мешки под глазами. Почему? Возможно, снова виноваты гормоны, так как у организма из-за недосыпания может быть гормональный дисбаланс и нарушено восстановление тканей, что обычно происходит на стадии глубокого сна. Капли для уменьшения сухости глаз и соответствующая косметика для кожи в области глаз помогут справиться с этим симптомом.

Набор веса

Высыпаясь достаточно, тело может правильно контролировать грелин и лептин — гормоны, влияющие на чувство голода. Если баланс этих гормонов нарушен из-за неполноценного сна, вы можете испытывать желание есть больше, чем вам нужно, и это, соответственно, заставит набирать вес. Эксперты советуют не есть перед сном несколько часов, а также попробовать препараты клетчатки для возникновения чувства сытости, чтобы постепенно отрегулировать здоровое меню.

Тяга к нездоровым закускам

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После бессонной ночи, возможно, на обед к салату вы выберете чизбургер и картофель. Из-за недостатка сна мозг, вероятнее всего, жаждет нездоровых закусок и блюд. Из-за усталости рассудительность и процесс принятия решений также затруднены, поэтому труднее сопротивляться мучным изделиям, сладостям и богатым жирами лакомствам. Погасить эту тягу помогут зерновые батончики с орехами и сухофруктами.

Больше кофеина

Если привычная чашка кофе не бодрит, скорее всего, сна было слишком мало. Кофеин только иллюзорно может помочь в случаях, когда не получилось выспаться, однако он быстро может стать частью проблемы. В краткосрочной перспективе употребление кофе или напитков, содержащих кофеин, действительно может взбодрить, но в долгосрочной перспективе это может вызвать бессонницу или тревогу.

Хмурое настроение

Раздражительность — один из признаков плохого сна. У участников одного из исследований на протяжении недели ночной сон был всего 4,5 часа. Результат: более напряженные, сердитые и психически уставшие люди. Все почувствовали себя лучше, когда вернулись к привычному графику сна. Если вы регулярно ссоритесь с родными или друзьями, ложитесь спать на час раньше — так на споры останется меньше времени, а когда график сна закрепится, возможно, их вообще больше не будет.

Подавленность

Депрессия и плохой сон тесно связаны. Хуже того, они взаимодействуют — депрессия может вызвать плохой сон, а плохой сон может активизировать развитие депрессии. Лечение депрессии почти всегда включает в себя способствующую сну терапию.

Потеря внимания и способности к концентрации

Уменьшение длительности привычного сна может сделать вас усталым и повлиять на концентрацию и память. Это снижает эффективность работы и, что еще хуже, делает невнимательным за рулем автомобиля. Вдобавок у водителей, страдающих от недосыпания, подвергается влиянию и фактор угла зрения. Данные свидетельствуют: более трети людей признаются, что задремали во время вождения, и вероятность этого больше, если вы не выспались. Недаром в ряде стран существует запрет на управление автомобилем для людей, у которых обнаружили апноэ — одно из самых тяжелых нарушений сна.

Плохое самочувствие по утрам

Пробуждение с воспаленным горлом, сухим ртом или головной болью может указывать на медицинскую причину, по которой вы плохо спали. Например, апноэ, храп или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Если вы снова и снова наблюдаете симптомы, проконсультируйтесь с врачом.