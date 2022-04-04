Когда беда застала врасплох: азбука первой помощи

В повседневной суете мы не задумываемся о том, что делать, если бы мы оказались в ситуации, когда требуется оказать первую помощь. Только 26% жителей Латвии уверены, что смогли бы в случае необходимости оказать первую помощь, было установлено в ходе прошлогоднего опроса Kantar TNS.

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Что самое важное, о чем нужно помнить каждому в связи с оказанием первой помощи и какие предметы должны быть в аптечке первой помощи, объясняют преподаватель первой помощи общества "Латвийский Красный Крест" Лаурис Майниекс и фармацевт Зане Мелберга.

Первая помощь — это первая медицинская помощь, которую оказывают непосредственно после получения травмы. Часто это разовая помощь, для которой достаточно базовых знаний, полученных на курсах оказания первой помощи. В случаях оказания первой помощи можно столкнуться с ранами, ожогами, ушибами и бытовыми травмами, но бывают и более серьезные ситуации, когда до прибытия медицинской помощи нужно будет осуществлять меры по возвращению к жизни.

"На практике можно наблюдать, что навыки и знания об оказании первой помощи в обществе недостаточные. Кроме того, многие люди вообще не посещали занятия по оказанию первой помощи или же делали это очень давно и только потому, что это требовалось для получения водительского удостоверения или разрешения на ношение оружия. Но навыки и знания о первой помощи важны для каждого, ведь мы никогда не можем знать, когда может прийти беда", — объясняет преподаватель по оказанию первой помощи.

Сохраняйте спокойствие

Чрезвычайные ситуации обычно бывают неожиданными и напряженными. Ухудшить их может и то, когда мы напуганы и взволнованы, из-за чего думать и действовать в соответствии с ситуацией нам бывает сложнее. Важно сохранять спокойствие, делать глубокие вдохи, чтобы уменьшить частоту сердцебиений, а также действовать без спешки, но целенаправленно. Также важно помнить, что оказать первую помощь проще, чем кажется.

Если после понимания, что один не справитесь, попросите помощи со стороны, вызвав неотложную медицинскую помощь или обратившись к находящимся рядом людям. Если вы не уверены в правильности действий, проконсультируйтесь с диспетчером неотложной медицинской помощи.

Оцените ситуацию и убедитесь в безопасности

Прежде чем оказывать первую помощь или вызывать медиков, устраните все возможные опасности. Например, отключите электричество, остановите сильное кровотечение, зажав рану пальцем, ладонью, кулаком, с помощью марлевого компресса или куска чистой ткани, установите аварийный знак на месте дорожно-транспортного происшествия и т. п. Если сразу не оценить ситуацию и не предотвратить возможные риски, то существует вероятность подвергнуть угрозе не только пострадавшего, но и того, кто оказывает помощь.