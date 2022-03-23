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Ешьте больше овощей каждый день
Когда еда не только польза, но и удовольствие: 7 принципов средиземноморской диеты
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Средиземноморская диета занимает первое место среди всех видов питания. Считается, что она улучшает здоровье, сохраняет фигуру и благотворно сказывается на общем самочувствии. Но каких именно принципов следует придерживаться, чтобы польза от средиземноморской диеты была максимальной? Об этом рассказывает medikforum.ru

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1 8
Ешьте больше овощей каждый день

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Овощи Орехи Средиземноморская диета Фрукты
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Орехи
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