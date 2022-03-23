Когда еда не только польза, но и удовольствие: 7 принципов средиземноморской диеты

Средиземноморская диета занимает первое место среди всех видов питания. Считается, что она улучшает здоровье, сохраняет фигуру и благотворно сказывается на общем самочувствии. Но каких именно принципов следует придерживаться, чтобы польза от средиземноморской диеты была максимальной? Об этом рассказывает medikforum.ru
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
TagsОвощи Орехи Средиземноморская диета Фрукты
0Фрукты
0Орехи
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Comment Form
Читайте также