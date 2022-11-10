Когда мало солнца: дефицит витамина D в организме почти каждого пятого жителя Латвии

Чтобы организм мог полноценно функционировать, ему необходимо регулярно получать определенное количество витаминов. Каждый из них играет определенную функцию и жизненно необходим для поддержания крепкого здоровья, хорошего самочувствия и неизменно высокого качества жизни. Одним из важнейших витаминов для здоровья человека является витамин D, или так называемый солнечный витамин, который большая часть населения планеты до сих пор не принимает в достаточном количестве.

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Согласно результатам проведенного в этом году исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", дефицит витамина D в организме за последний год констатирован почти у каждого пятого жителя Латвии. В чем важность витамина D, о чем свидетельствует его дефицит и как лучше всего обеспечить организм необходимой дозой витамина D, объясняет фармацевт Алина Заздравниха.

Витамин D принадлежит к группе жирорастворимых витаминов, и можно выделить два разных типа витамина D — витамин D2 растительного происхождения или эргокальциферол, который может поступать только с продуктами питания, а также витамин D3 животного происхождения или холекальциферол, который синтезируется в организме и может поступать с пищей.

"Витамин D в организме выполняет ряд важных функций. Он регулирует количество кальция и фосфатов в организме, тем самым заботясь о здоровье костей, зубов и мышц, а также улучшает всасывание кальция в тонком кишечнике, способствует формированию и восстановлению костей. Достаточный уровень витамина D укрепляет иммунную систему и снижает риск таких заболеваний, как остеопороз и рак. Витамин D также может влиять на уменьшение симптомов депрессии и поддержание эмоционального равновесия — хотя исследования все еще продолжаются, у пациентов, принимающих витамин D, наблюдаются положительные результаты", — говорит фармацевт Apotheka Алина Заздравниха.

Для получения достаточного количества витамина D солнца недостаточно



Активной формой витамина D является кальцитриол, образующийся в организме из холекальциферола, или витамина D3. Под воздействием ультрафиолетового излучения (UVB) в коже синтезируется витамин D, однако в странах, где солнце балует всего несколько месяцев в году, в том числе и в Латвии, не возможно накопить его в достаточном количестве не представляется возможным. Это подтверждают и результаты проведенного в этом году исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", а именно 18% респондентов признали, что в течение последнего года у них констатировано недостаточное количество витамина D в организме. В то же время следует учитывать, что в летние месяцы интенсивность ультрафиолетовых лучей чрезмерно высока, что увеличивает риск онкологических заболеваний. И хотя, находясь на солнце и следя за тем, чтобы время нахождения там было не слишком продолжительным, организм имеет возможность получать витамин D, гораздо эффективнее будет принимать его с пищей или в пищевых добавках.

Витамин D можно получить, употребляя в пищу жирную рыбу, например, 100 граммов лосося содержат в среднем 550 МЕ (международных единиц) витамина D. Содержание витамина D в лососе, выловленном в Балтийском море, составляет 550-924 МЕ на 100 грамм, в сельди и сардинах — 100-200 МЕ на 100 грамм. Витамин D также содержится и в другой жирной рыбе, например в палтусе и скумбрии.