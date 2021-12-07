Несмотря на то, что сдавать анализы крови не очень приятно, периодически делать это все-таки необходимо. Delfi рассказывает, что нужно знать об анализах крови — одном из самых доступных и эффективных способов следить за своим здоровьем.

Резидент последнего года в области семейной медицины Рижского университета Страдиня Рута Плауде проходит практику у двух семейных врачей. Она объясняет, что анализ крови помогает оценить общее состояние организма, процессы обмена веществ, наличие инфекций и воспаления, а также возможные риски заболеть в будущем, и вместе с тем — предотвратить это. "Чаще всего люди обращаются к семейному врачу или сдают анализы только когда уже есть какие-либо симптомы, изменилось самочувствие, появилась внезапная необъяснимая усталость. Тем не менее, любому здоровому человеку желательно сдавать анализы крови раз в год. Почему? Нередко различные биохимические показатели можно изменить до появления симптомов, также это позволяет корректировать образ жизни или назначить дополнительные обследования, чтобы предупредить дальнейшее развитие болезни", — рассказывает семейный врач.

Сдавать анализы крови, как и посещать профилактические осмотры, рекомендуется раз в год — это необходимо для того, чтобы следить за состоянием своего здоровья. Если появляются какие-либо жалобы или у человека есть хронические заболевания, то анализы следует сдавать чаще, учитывая рекомендации семейного врача или другого специалиста. Анализы можно сдать и без направления семейного врача или специалиста в любой лаборатории, но следует учитывать, что в таком случае эта услуга будет полностью платной.

Какие показатели нужно проверять в первую очередь?

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