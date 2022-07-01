Когда солнца слишком много: что делать, если кожа обгорела

В обществе бытует миф о том, что хорошо, если кожа после солнечных ванн обгорела и стала красной, так как это ускоряет образование красивого загара, однако это не так.

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Солнечные ожоги могут иметь весьма серьезные последствия, к тому же неправильный и неполноценный уход за обгоревшей на солнце кожей может не только доставить дискомфорт, но и повысить риск развития других болезней кожи. Кроме того, в ходе последнего опроса установлено, что только каждый пятый житель Латвии после пребывания на солнце пользуется специальными средствами после загара, что является тревожным показателем. Что делать, если после нахождения на солнце кожа обгорела, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

"Подвергая свою кожу воздействию солнца, мы можем не только обжечь ее, но при этом более стремительно развиваются процессы старения кожи, образуются морщины и пигментные пятна, а также повышается риск получить какое-нибудь онкологическое заболевание кожи. Одна из самых распространенных болезней кожи, связанных с воздействием солнца и солнечными ожогами, — меланома, которая является также одним из самых опасных онкологических заболеваний. Чтобы избежать подобных сценариев, важно заботиться о здоровье кожи после каждого выхода на солнце. Особенно, если кожа обгорела — независимо от размера площади ожога. Усиленное внимание следует обращать на защиту от солнца детской кожи, ведь полученные в детстве ожоги кожи с возрастом могут перейти в какую-нибудь болезнь кожи", — объясняет фармацевт.

Симптомы, наиболее характерные для ожога кожи:

покраснение кожи;

повышенная температура тела;

боль при прикосновении к коже;

ощущения покалывания и раздражения;

шелушение кожи на месте ожога;

при более тяжелых ожогах могут появиться наполненные жидкостью пузырьки.

Что делать и чего не делать, если кожа обгорела на солнце?

Нахождение под прямыми лучами солнца



Когда кожа обгорела, важно как можно больше находиться внутри помещений или в тени на улице, а не под прямыми лучами солнца. Если нужно выйти на улицу, то надо нанести SPF крем с показателем защиты не меньше 50. Важно также обгоревшие части тела прикрыть одеждой, которая должна быть свободно ниспадающей, дышащей, желательно из натуральных материалов, например, из льна или хлопка. Если обожженная кожа не будет защищена соответствующим SPF кремом или одеждой, то можно еще сильнее обгореть на солнце, что задержит процессы ее заживления и восстановления, а также повысит риск получения какого-нибудь онкологического заболевания кожи.



Недостаточное увлажнение кожи



Наружный защитный слой обожженной кожи — поврежденный и сухой, поэтому важно ее регулярное увлажнение. Важно пользоваться средством именно с увлажняющим, а не питательным действием, так как питательные кремы создают тепловой эффект, что нежелательно в случае ожога. Увлажняющие средства доступны в разной форме — в виде лосьонов, молочка, кремов, спреев, а также гелей. Каждому человеку надо подобрать самое подходящее для себя, так как главная разница состоит в способе нанесения и скорости впитывания. Например, гели и молочко легкой консистенции впитываются быстрее, в то время как более густые кремы и лосьоны — медленнее, но это не меняет действие средства.

Рекомендуется использовать увлажняющие средства, изготовленные на водяной базе, в составе которых есть алоэ или витамин Е, которые успокаивают, увлажняют и заживляют кожу. В аптеках можно купить специальные средства после загара, обладающие всеми свойствами для того, чтобы помочь восстановить и успокоить кожу после пребывания под прямыми лучами солнца.

Не рекомендуется пользоваться средствами, в составе которых есть спирт, так как это еще больше будет раздражать обгоревшую кожу. Не надо также наносить на кожу средства, изготовленные на масляной базе. Существует миф, что от ожогов помогают сметана, употребляемое в пищу растительное масло и сливочное масло, но это не так — на самом деле эти продукты закупоривают поры, не позволяют коже охлаждаться, что в свою очередь задерживает процессы заживления.

Недостаточный уход за кожей



Шелушение кожи является одним из первых признаков, свидетельствующих о том, что затронутое солнечным ожогом место начало заживать, однако ее не рекомендуется срывать или соскребать самому. Это может повредить верхний слой кожи, а также способствовать риску образования ран, воспалений и впоследствии рубцов. Также, если образовались наполненные жидкостью пузырьки, то их нельзя прокалывать, так как после этого образуются медленно заживающие раны. Если ощущаете боль и раздражение, то рекомендуется пользоваться специальными средствами, в состав которых входит активное вещество дексопантенол, успокаивающее кожу, а также помогающее ускорить процесс заживления. Они доступны в разной форме — в виде аэрозоли, мази и геля. Эти средства можно применять и для детей, но только в том случае, если их будет осторожно наносить кто-нибудь из взрослых, чтобы они не попали в рот или в глаза.



Слишком горячий душ или ванна



Теплый или горячий душ или ванна будут только еще больше раздражать кожу, высушивать ее и задерживать процесс заживления, если она обгорела, поэтому охлаждаться рекомендуется лучше с помощью прохладного душа. Достаточно всего нескольких минут, чтобы тело охладилось и прошла волна жара. Можно также охладиться в каком-нибудь водоеме, например, в реке или море. Может показаться, что соленая вода тоже раздражает кожу, однако количество соли в Балтийском море не такое большое, чтобы оказать неблаготворное воздействие на здоровье кожи. Если душ или водоем недоступны, то как взрослым, так и детям на место ожога можно положить полотенце, смоченное в холодной воде, ведь это также может помочь охладиться.

Важно во время ожогов на теле не пользоваться очищающими кожу средствами, например, скрабами с абразивными частицами или жесткими щетками для тела, так как это может замедлить процессы заживления и восстановления кожи.

Если одним из симптомов ожога кожи является сильная боль и повышенная температура, то ее можно уменьшить с помощью обезболивающих и снижающих температуру средств, в состав которых входят активные вещества парацетамол или ибупрофен. По поводу выбора и использования наиболее подходящего средства рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом.