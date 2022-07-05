Комары атакуют: как уменьшить зуд и распознать аллергию

В Латвии сейчас "зверствуют" комары. Почему нас кусают эти насекомые? Есть ли возможность от них защититься? Может ли возникнуть аллергическая реакция на укус комара и насколько она опасна?

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Почему комары кусают людей

Комаров существует более 3000 видов. Чтобы продлить род, их самкам требуется качественная белковая пища, а именно - кровь. Для поиска жертвы комар использует более 70 обонятельных рецепторов. Насекомых привлекает тепло нашего тела, запах пота, выдыхаемый углекислый газ и активные движения. Ученые обнаружили, что, например, прием алкоголя и генетические особенности человека (3-я группа крови) усиливают интерес к нам комаров.

С помощью сложно устроенного хоботка комар выискивает полноценный кровеносный капилляр под кожей и пронзает его. Чтобы человек не прихлопнул комара сразу, он впрыскивает в кровь обезболивающий компонент. Кроме этого, в слюне комара есть вещество, которое не дает нашей крови свертываться. Это обеспечивает ее разжижение в месте укуса и перетекание в брюшко насекомого.

Почему возникает аллергическая реакция на укус комара

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Нормальной реакцией на укус комара считается покраснение кожи и локальная отечность не более 1-2 см, которая может сопровождаться зудом и проходит через несколько часов после укуса.

Но есть и патологические реакции на укус:

генерализация отека (быстрое увеличение места укуса в размерах, более 2-3 см, выраженное покраснение и повышение температуры тела в этом очаге);

системные аллергические проявления — присоединение симптомов ринита (заложенность носа, чихание, насморк), конъюнктивита (зуд век, слезотечение), бронхиальной астмы (одышка, затрудненное дыхание, удушье), крапивница, отек Квинке;

анафилактический шок (резкое падение артериального давления, головокружение, потеря сознания).

Патологические аллергические реакции могут возникать у некоторых людей, в том числе:

с генетической предрасположенностью к аллергическому заболеванию (с сенсибилизацией к белкам, которые входят в состав слюны комара);

у пациентов, которые имеют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, гельминтозы, вторичное иммунодефицитное состояние (ассоциированное с наличием непролеченных хронических очагов инфекции).

При укусе человек получает целый коктейль белковых веществ. Полипептидов в слюне комара было обнаружено более десятка. Именно они и запускают иммунную реакцию. При укусе возникает микроповреждение кожи, разжижение крови, выделение гистамина и других биологически активных веществ, характерных для аллергических реакций. Это приводит к отеку тканей, расширению и повреждению капилляров, зуду. Внешне это может выглядеть по-разному и зависит от силы аллергической реакции: плотный бугорок, волдырь, припухлость, уплотнение мягких тканей, покраснение.

Сильный зуд провоцирует расчесывание кожи, что особенно свойственно детям. У них (а также у людей с повышенным уровнем сахара, при низком иммунитете, при венозной или лимфатической недостаточности кровообращения) расчесы могут приводить к быстрому присоединению инфекции. При этом возникает более яркое покраснение, затвердение мягких тканей, желто-золотистые корки.

Сразу после укуса комара возникает зуд, связанный с раздражением нервных окончаний кожи компонентами слюны комара и самой травмой — проколом кожи. Это неаллергический зуд, который может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, а на поверхности кожи может появиться волдырь (папула). Часто папулу расчесывают и вносят в кожу инфекцию, тогда возникает вторичное инфицирование кожи. Краснота, зуд, уплотнение, а временами и нагноение могут тревожить несколько дней.

К белкам — компонентам слюны комара — развивается иммунная реакция. В норме должны развиваться так называемые блокирующие антитела, которые защищают от воспаления при последующих укусах.