Комары атакуют: как уменьшить зуд и распознать аллергию

В Латвии сейчас "зверствуют" комары. Почему нас кусают эти насекомые? Есть ли возможность от них защититься? Может ли возникнуть аллергическая реакция на укус комара и насколько она опасна?
Почему комары кусают людей
Комаров существует более 3000 видов. Чтобы продлить род, их самкам требуется качественная белковая пища, а именно - кровь. Для поиска жертвы комар использует более 70 обонятельных рецепторов. Насекомых привлекает тепло нашего тела, запах пота, выдыхаемый углекислый газ и активные движения. Ученые обнаружили, что, например, прием алкоголя и генетические особенности человека (3-я группа крови) усиливают интерес к нам комаров.
С помощью сложно устроенного хоботка комар выискивает полноценный кровеносный капилляр под кожей и пронзает его. Чтобы человек не прихлопнул комара сразу, он впрыскивает в кровь обезболивающий компонент. Кроме этого, в слюне комара есть вещество, которое не дает нашей крови свертываться. Это обеспечивает ее разжижение в месте укуса и перетекание в брюшко насекомого.
Почему возникает аллергическая реакция на укус комара
Нормальной реакцией на укус комара считается покраснение кожи и локальная отечность не более 1-2 см, которая может сопровождаться зудом и проходит через несколько часов после укуса.
Но есть и патологические реакции на укус:
- генерализация отека (быстрое увеличение места укуса в размерах, более 2-3 см, выраженное покраснение и повышение температуры тела в этом очаге);
- системные аллергические проявления — присоединение симптомов ринита (заложенность носа, чихание, насморк), конъюнктивита (зуд век, слезотечение), бронхиальной астмы (одышка, затрудненное дыхание, удушье), крапивница, отек Квинке;
- анафилактический шок (резкое падение артериального давления, головокружение, потеря сознания).
Патологические аллергические реакции могут возникать у некоторых людей, в том числе:
- с генетической предрасположенностью к аллергическому заболеванию (с сенсибилизацией к белкам, которые входят в состав слюны комара);
- у пациентов, которые имеют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, гельминтозы, вторичное иммунодефицитное состояние (ассоциированное с наличием непролеченных хронических очагов инфекции).
При укусе человек получает целый коктейль белковых веществ. Полипептидов в слюне комара было обнаружено более десятка. Именно они и запускают иммунную реакцию. При укусе возникает микроповреждение кожи, разжижение крови, выделение гистамина и других биологически активных веществ, характерных для аллергических реакций. Это приводит к отеку тканей, расширению и повреждению капилляров, зуду. Внешне это может выглядеть по-разному и зависит от силы аллергической реакции: плотный бугорок, волдырь, припухлость, уплотнение мягких тканей, покраснение.
Сильный зуд провоцирует расчесывание кожи, что особенно свойственно детям. У них (а также у людей с повышенным уровнем сахара, при низком иммунитете, при венозной или лимфатической недостаточности кровообращения) расчесы могут приводить к быстрому присоединению инфекции. При этом возникает более яркое покраснение, затвердение мягких тканей, желто-золотистые корки.
Сразу после укуса комара возникает зуд, связанный с раздражением нервных окончаний кожи компонентами слюны комара и самой травмой — проколом кожи. Это неаллергический зуд, который может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, а на поверхности кожи может появиться волдырь (папула). Часто папулу расчесывают и вносят в кожу инфекцию, тогда возникает вторичное инфицирование кожи. Краснота, зуд, уплотнение, а временами и нагноение могут тревожить несколько дней.
К белкам — компонентам слюны комара — развивается иммунная реакция. В норме должны развиваться так называемые блокирующие антитела, которые защищают от воспаления при последующих укусах.
Но иногда иммунная реакция проходит со сбоем, тогда вместо защитных антител вырабатываются сенсибилизирующие антитела и возникает аллергия на укусы комаров. При аллергии на укусы комара возникает особенно большая папула, иногда в ней образуется пузырек (везикула), как при ожоге или при герпесе. Такая папула сильно зудит и держится несколько суток, так как в этом месте скапливаются защитные клетки, лимфоциты, развивается лимфатический отек. Это очень плотная припухлость вокруг места укуса, которая может достигать нескольких сантиметров в диаметре. Иногда даже повышается температура тела.
Что делать после укуса комара
При зуде место укуса следует промыть холодной водой. Хорошо успокаивает кожу кашица соды с водой. Выраженные отек, зуд, беспокойство — показания для приема антигистаминных препаратов первого поколения (супрастин, тавегил). Нельзя забывать, что эти фармпрепараты несовместимы с алкоголем.
При отсутствии лекарств под рукой или в случае недоступности аптеки можно прикладывать холодный влажный компресс (но не лед!).
Если и этого недостаточно, место укуса сильно отекло и чешется, можно использовать специализированные мази с антигистаминными препаратами, растительными компонентами, а также с гормонами. Тяжелые реакции требуют уколов антигистаминных препаратов, возможно, даже кортикостероидов.
Профилактика укусов комаров
Профилактика аллергических реакций на укусы комаров включает в себя:
- здоровый образ жизни, наличие дозированных, оптимально подобранных физических нагрузок, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек;
- своевременное санирование хронических очагов инфекции;
- выбор безопасных мест для проживания рядом с лесом или природными водоемами;
- выбор при прогулке в лесопарковой зоне одежды, полностью закрывающей конечности и тело;
- применение фумигаторов и репеллентов, антимоскитных сеток на окна, двери домов и на детские коляски.