Кондиционирование воздуха: как освежиться и избежать проблем со здоровьем?
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В летние дни невозможно проветрить помещения и салон автомашины и самим достаточно освежиться, чтобы чувствовать себя комфортно, поэтому на помощь приходит аппарат для охлаждения воздуха — кондиционер. Однако радость от свежести и приятной прохлады может оказаться недолгой. Как необдуманное использование кондиционера воздуха может сказаться на нашем здоровье летом и как лучше действовать, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

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Наиболее распространенные проблемы со здоровьем, вызванные кондиционированием воздуха:

Простуда


Появлению симптомов простуды способствуют три фактора. Во-первых, если кондиционер воздуха значительно снижает температуру в помещениях, то резко меняется и температура человека, и в результате стремительного изменения температуры организма ослабевает иммунитет. Во-вторых, кондиционированный воздух — сухой, и это приводит к сухости как дыхательных путей, так и слизистой оболочки носа — это является благоприятной средой для вирусов и бактерий, и им легче проникнуть в организм человека. В-третьих, кондиционер воздуха обеспечивает непрерывную циркуляцию воздуха — если кто-то из находящихся в помещении уже простыл, то существует риск, что вирусы будут распространяться быстрее, и заболеет еще кто-нибудь. Это может относиться и к заражению Covid-19.

В целях профилактики фармацевт советует использовать капли и аэрозоли для носа, в составе которых есть масла, или специальные гели, созданные на водяной базе, для восстановления нормального уровня влажности слизистой оболочки носа. При повышенной температуре надо употреблять много жидкости, а также надо позволить телу пропотеть для снижения температуры. Это миф, что летом для снижения температуры нельзя употреблять горячие напитки — их можно употреблять, если температура не понизилась через два-три дня. В случае болей в горле можно прополоскать его соленой водой, а также воспользоваться сосательными таблетками или аэрозолями на масляной базе. В состав сосательных таблеток может входить ментол, эвкалипт, экстракт цитрусовых или бузины, в свою очередь в аэрозоли — экстракт облепихи.

"Для укрепления иммунитета рекомендуется регулярно употреблять сезонные овощи, фрукты и ягоды. Например, сейчас можно есть клубнику, которая является богатым источником витамина С, необходимого для поддержания нормального функционирования иммунной системы. В свою очередь методы и средства для уменьшения симптомов простуды в летний сезон почти такие же, как и во время осенне-зимнего сезона. Вот только летом рекомендуется больше внимания уделять увлажнению воздуха в помещениях, так как это может помочь коже поддерживать нормальный уровень влажности, а также не будет высушивать дыхательные пути", — объясняет фармацевт.

Аллергия


Если не поддерживать кондиционер воздуха в нормальном техническом состоянии и регулярно не чистить, то в нем будет скапливаться пыль и может образоваться плесень. Когда кондиционер включают, он не только распространяет находящуюся в нем грязь, но и поднимает в воздух ту грязь, например, пыль, которая находится в соответствующем помещении на разных поверхностях. В результате у более чувствительных людей появляются симптомы, характерные для аллергии, — чихание, насморк, затрудненное дыхание, высыпания на коже и сухость глаз. Избежать появления аллергии можно совсем просто — надо чаще чистить кондиционер или не пользоваться им тогда, когда находитесь в конкретном помещении.

Как облегчить симптомы аллергии:

  • Чтобы облегчить дыхание, рекомендуется полоскать нос специальными средствами, содержащими морскую или океаническую воду.
  • Если заложен нос, фармацевт советует воспользоваться сосудосуживающими и уменьшающими отеки аэрозолями для носа. Для уменьшения высыпаний на коже подойдут мази и гели, в состав которых входит активное вещество дексопантенол, успокаивающее и заживляющее кожу.
  • Для сухих глаз рекомендуется использовать специальные капли от аллергии, в составе которых есть активное вещество азеластин в форме гидрохлорида.

Мышечное напряжение


Кондиционирование воздуха: как освежиться и избежать проблем со здоровьем?
Foto: Shutterstock

Если поток холодного воздуха попадает прямо на шею, то может произойти сужение сосудов — уменьшается циркуляция крови, что вызывает спазмы сосудов и мышечное напряжение. Сильнее всего боль ощущается в области шеи, плеч и спины. Например, если затронуты кровеносные сосуды в области спины, то может возникнуть боль в спине, затрудняющая выполнение движений. В таких случаях рекомендуется находиться в том месте, где поток воздуха из кондиционера не будет направлен непосредственно на вас. При длительных болях рекомендуется применять гели, мази и пластыри с согревающим эффектом, которые восстанавливают мышцы и уменьшают боль.

Головная боль и тошнота


Головная боль и тошнота являются лишь частью симптомов, связанных с "синдромом больного здания". Это синдром, когда несколько жильцов или работников в одном здании ощущают определенные симптомы заболевания, вызванные средой в доме или офисе. Основным возбудителем "синдрома больного здания" является плохое качество воздуха, которое летом может возникнуть в результате использования кондиционера воздуха, очистка которого проводится нерегулярно. Если вы ощущаете такие симптомы как головная боль, головокружение, тошнота или же становится сухой кожа, то надо принимать достаточно много воды и сократить время пребывания в помещении, в котором находится кондиционер. Аллергия также может быть одним из симптомов данного синдрома.

Советы, как разумно пользоваться кондиционером воздуха, чтобы не заболеть:

  • проводите обслуживание кондиционера воздуха не менее двух раз в год — вычистите его, замените фильтр, а также пополните охлаждающую жидкость;
  • не находитесь в том месте, где поток воздуха от кондиционера проходит над головой или направлен в спину, чтобы не были затронуты конкретные части тела;
  • обратите внимание на температуру охлаждения кондиционера. Температура в помещениях может быть на 3 градуса ниже, чем снаружи. Например, если на улице +28 градусов, то в помещении она не должна быть ниже +25 градусов;
  • используйте кондиционер постепенно — если вы вспотели, то сначала позвольте организму привыкнуть к температуре внутри помещения и только через какое-то время включайте кондиционер, установив не слишком низкую температуру.
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