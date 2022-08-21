Королева садовых ягод: чем полезна черная смородина (+ рецепты)

Наиболее ценны свежие ягоды, которые следует употреблять летом как источник витамина С и как общее укрепляющее организм средство. Они полезны для здоровья иммунной системы, зрения, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, суставов и кожи, а также для борьбы со старением. Обработка (сушка или варка) ягод снижает содержание витамина С. Поэтому один из способов сохранить больше ценных веществ в ягодах — заморозить их на зиму.

Специалист по питанию также подчеркивает, что лучше всего употреблять свежие ягоды в сезон, так как витамин С при варке варенья разрушается и остается лишь вкусное, сладкое лакомство, которое можно есть с кашей и блинами. В варенье лучше сохранятся минеральные вещества. Черная смородина также содержит антиоксиданты, среди которых особого внимания заслуживают антоцианы, которые изучаются в связи с сохранением хорошего зрения и профилактикой неинфекционных заболеваний. Ягоды содержат полифенолы, флавоноиды, катехины, кумарины. Они обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Благодаря своему богатому составу черная смородина известна как средство для укрепления иммунитета и издавна используются почти в каждой семье. Ягоды содержат пектиновые вещества, эфирные масла, органические кислоты, а их семена — ненасыщенные жирные кислоты.

Черная смородина улучшает работу желудочно-кишечного тракта, так как содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу употребления свежих ягод, если у вас есть проблемы с пищеварительным трактом. Также настоятельно рекомендуется не есть ягоды на голодный желудок.

В пищу употребляют не только ягоды черной смородины, но и листья, содержащие эфирные масла.

Использование черной смородины для приготовления чаев и других средств

Foto: Shutterstock

Лечебные снадобья готовят из ягод, листьев и почек черной смородины, рассказывает фармацевт. Ягоды черной смородины сушат в духовке или специальных сушилках и используют для приготовления настоев и отваров. Этот чай укрепляет защитные силы организма и является хорошим источником витаминов. Используется при простудных и инфекционных заболеваниях, обладает потогонным, очищающим и противовоспалительным свойствами. В народной медицине отвар ягод черной смородины также используется при гипертонии. Плоды черной смородины входят в состав витаминных чаев и настоев для детей.

Листья черной смородины используются как стимулирующее средство, для улучшения обмена веществ, а также при заболеваниях суставов. Они оказывают пото- и мочегонное действие. При кожных заболеваниях их используют для ванн.

Почки и листья черной смородины используются в качестве приправы, например, при консервировании огурцов. Сок черной смородины, ее концентрат, порошок из ягод используются в пищевых добавках и для улучшения цвета и вкуса, а также запаха БАДов, предназначенных для детей и взрослых.