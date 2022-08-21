Королева садовых ягод: чем полезна черная смородина (+ рецепты)

Черная смородина известна высоким содержанием витамина С и другими ценными свойствами. Кроме того, она широко используются не только для приготовления пищи, но и в фармацевтике и косметологии.
Действительно ли черная смородина является кладезем витамина С? Какую еще пользу она приносят нашему организму и как ее лучше употреблять? Консультируют специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Черная смородина — одна из королев садовых ягод. Ее заготавливают на зиму: хранят целые ягоды в замороженном виде, взбивают в блендере с сахаром, варят варенья и сушат ягоды и листья для чая, рассказывает специалист по питанию. Кроме того, черная смородина обладает неповторимым насыщенным вкусом.
Витамин С и антиоксиданты
Черная смородина содержит органические кислоты, флавоноиды, клетчатку, бета-каротин, витамины C, E, B а из минералов — калий, кальций, магний и фосфор. Кроме того, она является одним из самых богатых источников витамина С — в 100 граммах ягод черной смородины содержится 177 мг витамина С. Это значительно больше, чем в цитрусовых. Например, в 100 граммах апельсинов содержится всего 49 мг витамина С. Из наших местных натуральных продуктов больше витамина С содержат только шиповник и облепиха — соответственно 1 250 мг и 450 мг.
Наиболее ценны свежие ягоды, которые следует употреблять летом как источник витамина С и как общее укрепляющее организм средство. Они полезны для здоровья иммунной системы, зрения, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, суставов и кожи, а также для борьбы со старением. Обработка (сушка или варка) ягод снижает содержание витамина С. Поэтому один из способов сохранить больше ценных веществ в ягодах — заморозить их на зиму.
Специалист по питанию также подчеркивает, что лучше всего употреблять свежие ягоды в сезон, так как витамин С при варке варенья разрушается и остается лишь вкусное, сладкое лакомство, которое можно есть с кашей и блинами. В варенье лучше сохранятся минеральные вещества. Черная смородина также содержит антиоксиданты, среди которых особого внимания заслуживают антоцианы, которые изучаются в связи с сохранением хорошего зрения и профилактикой неинфекционных заболеваний. Ягоды содержат полифенолы, флавоноиды, катехины, кумарины. Они обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Благодаря своему богатому составу черная смородина известна как средство для укрепления иммунитета и издавна используются почти в каждой семье. Ягоды содержат пектиновые вещества, эфирные масла, органические кислоты, а их семена — ненасыщенные жирные кислоты.
Черная смородина улучшает работу желудочно-кишечного тракта, так как содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу употребления свежих ягод, если у вас есть проблемы с пищеварительным трактом. Также настоятельно рекомендуется не есть ягоды на голодный желудок.
В пищу употребляют не только ягоды черной смородины, но и листья, содержащие эфирные масла.
Использование черной смородины для приготовления чаев и других средств
Лечебные снадобья готовят из ягод, листьев и почек черной смородины, рассказывает фармацевт. Ягоды черной смородины сушат в духовке или специальных сушилках и используют для приготовления настоев и отваров. Этот чай укрепляет защитные силы организма и является хорошим источником витаминов. Используется при простудных и инфекционных заболеваниях, обладает потогонным, очищающим и противовоспалительным свойствами. В народной медицине отвар ягод черной смородины также используется при гипертонии. Плоды черной смородины входят в состав витаминных чаев и настоев для детей.
Листья черной смородины используются как стимулирующее средство, для улучшения обмена веществ, а также при заболеваниях суставов. Они оказывают пото- и мочегонное действие. При кожных заболеваниях их используют для ванн.
Почки и листья черной смородины используются в качестве приправы, например, при консервировании огурцов. Сок черной смородины, ее концентрат, порошок из ягод используются в пищевых добавках и для улучшения цвета и вкуса, а также запаха БАДов, предназначенных для детей и взрослых.
Также ценно масло семян черной смородины — как источник жирных кислот Омега-6. Оно используется в БАДах вместе с другими маслами, такими как рыбий жир, льняное, тыквенное и оливковое, для здоровья сердечно-сосудистой системы, кожи и волос, а также для женского здоровья.
Широко используется в маслах для тела, кремах для рук, лица и тела для питания, увлажнения и повышения эластичности кожи.
Осторожно! Людям, принимающим антикоагулянты, черную смородину следует употреблять с осторожностью, так как она повышает свертываемость крови. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Вкусные и полезные лакомства из черной смородины
Специалист по питанию рекомендует съедать в сезон не менее стакана свежих ягод в день — добавляйте их в коктейли, творог, ягодные сорбеты, зеленый салат. Вот несколько интересных рецептов:
Клафути с черной смородиной и малиной
Ингредиенты:
- 1 стакан ягод
- 50 г сахара
- 4 яйца
- 1 стакан жирного молока (~240 мл)
- кардамон
- ванильный сахар
- 120 г пшеничной муки
- 1-2 ст. ложки сливочного масла и жир для смазывания формы, жаропрочная сковорода.
Приготовление:
- Взбить яйца с сахаром и специями. Добавить растопленное масло, молоко и муку, все перемешать.
- Выложить ягоды в форму, смазанную маслом. Добавить летние фрукты на выбор. Залить тестом, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов и печь около 35 минут. Есть слегка охлажденным.
Летний салат с черной смородиной
Ингредиенты:
- около 120 г свежей рукколы
- 1 спелый авокадо
- 1 красная луковица,
- помидор средних размеров
- горсть черной смородины.
Для соуса:
- оливковое масло
- соль
- молотый черный перец
- лимонный сок.
- По желанию в готовый салат можно добавить сыр фета, козий сыр или творог.
Приготовление:
- Нарезать лук тонкими кольцами, помидоры — на кусочки.
- Ингредиенты выложить в миску, добавить приготовленный соус, слегка перемешать, добавить ягоды.