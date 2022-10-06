"Все болезни начинаются в кишечнике", — утверждал в свое время древнегреческий врач Гиппократ, и новейшие исследования современной медицины подтверждают это все более убедительно.

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Еще в конце 19 века микробиологи выяснили, что микрофлора кишечника здоровых людей отличается от микрофлоры больного человека. В современной медицине изучение микробиома стало чуть ли не писком моды. Во всем мире уже более 15 лет ученые глубоко исследуют и говорят о тесной связи человека и обитающих в его кишечном тракте микроорганизмов, и о существенной роли этих "маленьких существ" в происхождении многих заболеваний, в том числе в развитии эпидемии ожирения, диабета и некоторых опухолей, — говорит Ирина Шпака, руководитель генетической лаборатории GenEra.

"Исследование микробиома представляет собой сложную задачу, поскольку на состав микроорганизмов в организме человека влияют различные факторы — что мы едим, как и где живем, и не только. Наш микробиом, как наш отпечаток пальца, — у каждого уникален", — отмечает Шпака.

Особый, 3 кг весом и изменчивый



У каждого человека свой микробиом — особенный, отличный от других и меняется в течение жизни — он "живет" как на коже, в кишечном и дыхательном тракте, так и в ротовой и носовой полости, в мочевыводящих и половых путях. Однако именно кишечный микробиом, в просторечии известный как кишечная микрофлора, с точки зрения микроорганизмов, является наиболее разнообразным и объемным. В состав кишечного микробиома входит более 1000 различных видов микроорганизмов — бактерий, вирусов, грибков и других около 2–3 килограммов весом, и эта уникальная экосистема играет принципиально важную роль в поддержании нашего здоровья и обеспечении важных физиологических функций организма, в том числе иммунитета.

Все больше изучается роль микробиома кишечника в различных областях головного мозга и в проходящих в нем процессах, связанных, например, с депрессией, тревогой, а также с другими эмоциями, болью и т. д. Оказывается, именно нездоровый и несбалансированный микробиом также может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени, рассеянного склероза, аутизма, синдрома Альцгеймера, болезни Паркинсона. Более того, если вредные микроорганизмы размножаются в кишечном тракте в большом количестве, стенки кишечника становятся проницаемыми, и эти токсичные "элементы" могут попасть в организм человека и таким образом вызвать поражение внутренних органов, нарушение обмена веществ, способствовать развитию аллергии и аутоиммунных заболеваний. Не зря микробиом называют "сердцем иммунитета".

Источник гормона счастья



Исследования последних лет показывают, что кишечные бактерии производят 90% "гормона счастья" — серотонина. Выходит, что микроорганизмы кишечного тракта и головного мозга непрерывно "общаются" друг с другом. В нашем организме происходит двусторонний обмен информацией между головным мозгом и пищеварительным трактом (желудком, пищеводом и кишечником) — информация о разнообразии и активности микробиома передается в головной мозг по трем параллельно взаимодействующим каналам или нервным, эндокринным и иммунно-сигнальным механизмам. В свою очередь, мозг влияет на структуру и функцию микробиома с помощью автономной нервной системы. Нарушения на любом из этапов коммуникации вызывают "разрывы" во всей информационной цепи, нарушая здоровое функционирование системы и вызывая болезненные отклонения в организме, например, угнетая настроение, снижая способность к концентрации внимания и причиняя вред нервной системе, в целом.

Как пишет автор остроумной и бесконечно интересной книги "Очаровательный кишечник", молодой немецкий врач Джулия Эндерс: "На самом деле еще с доисторических времен мы знаем то, о чем сегодня ученые делают медленные открытия, — ощущения в желудке тесно связаны с тем, как мы себя чувствуем.[…] иногда мы "не можем переварить" ситуацию, и в возмущении и отвращении нас "берет зло"; склонны "проглатывать" […] неприятное замечание, что может вызвать "изжогу", но когда мы влюблены, то "бабочки порхают в животе".

Что у медведя в животе?



Интересно, что пищеварительный тракт новорожденного ребенка стерилен. В первые часы и дни жизни в его пищеварительный тракт через рот попадают стрептококки, молочнокислые бактерии (бифидобактерии, лактобактерии), кишечные палочки, энтерококки и другие. По мере их дальнейшего размножения формируется характерная для человека нормальная микрофлора кишечника, в которой в сбалансированном состоянии присутствуют плохие и хорошие микроорганизмы. При нарушении этого важного баланса плохие бактерии начинают свой победный марш — растут и размножаются.

Новым научным подходом к оценке состава и здоровья микробиома является его анализ, который все чаще используется для предотвращения как незначительных проблем со здоровьем, так и серьезных заболеваний. Анализ дает четкую картину состояния здоровья и привычках питания, поскольку показывает, какие вредные бактерии живут в желудочно-кишечном тракте человека и присутствуют ли полезные бактерии в достаточном количестве.

Что изменяет микробиом?



Важно знать, что здоровый микробиом кишечника характеризует своим "дружественным" взаимодействием с организмом человека, но, к сожалению, кишечный тракт также является привлекательной средой обитания для патогенных бактерий, вирусов и паразитов.

Микрофлора кишечника может существенно изменяться под влиянием различных неблагоприятных факторов — стресса, старения, голодания, паразитарной инвазии, применения антибиотиков, операций на органах пищеварительной системы, хлорированной воды, различных химических веществ, неполноценного или несбалансированного питания. Лекарственные препараты, особенно антибиотики, также являются одной из наиболее частых причин изменения состава и активности кишечной микрофлоры, так как существенно влияют на уровень рН кишечника. Влияние на микробиом также оказывают различные кишечные инфекции, генетический фон, окружающая среда (деревенская или городская), уровень и регулярность физической активности, режим сна, различные вредные привычки, например, курение.

Пища с высоким содержанием сильно обработанных продуктов с высоким содержанием сахара, искусственных подсластителей и насыщенных жиров также нарушает баланс кишечной микрофлоры, "убивая" полезные бактерии. Кишечный микробиом также не любит, когда человек соблюдает строгую диету, то есть питается только однородными, легкоусвояемыми, бедными клетчаткой продуктами, которые всасываются в начале кишечника и вообще не достигают бактерий, живущих в дальних отделах кишечника.

"Микробиом пищеварительной системы играет важную роль в регуляции и развитии ожирения и метаболических процессов в организме. Доказано, что у людей с избыточным весом значительно беднее состав микробиома", — подчеркивает Ирина Шпака. Кстати, ожирение поддерживает хронический воспалительный процесс, влияя на барьерную функцию кишечника. В свою очередь, жирные кислоты с короткой цепью, вырабатываемые здоровым микробиомом, улучшают чувствительность к инсулину и увеличивают потребление энергии, снижают синтез холестерина в печени и повышают уровень лептина или гормона сытости.

Как восстановить микробиом?



Хорошая новость заключается в том, что микробиом относительно легко изменяется или восстанавливается. Изменение питания — быстрый и эффективный способ изменить структуру микробиома пищеварительного тракта. Кроме того, чтобы улучшить нездоровый микробиом, не нужно сразу же принимать пищевые добавки с пробиотиками. Продукты, содержащие пробиотики — кефир, маринованные огурцы, квашеная капуста и другие с высоким содержанием клетчатки (пища растительного происхождения), способны обеспечить структурное разнообразие, эластичность и здоровое функционирование микробиома.

Как признает Ирина Шпака, все еще существует относительно много неясностей, связанных с микробиомом, но ответов имеется достаточно, чтобы, узнав результаты анализов микробиома, было понятно, что и как делать, чтобы конкретный человек мог перезапустить и сбалансировать свой микробиом.