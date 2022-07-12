Летящей походкой: как справиться с мозолями, волдырями и потертостями ног

Летом наши стопы и их кожа подвергаются особым испытаниям — воздействию жары, влажности, песку и пыли, которые могут попасть в свободную обувь. В жаркую погоду стопы также могут чаще отекать, что еще больше увеличивает риск натирания. Как избежать потертостей, волдырей и мозолей и что делать, чтобы стопы и кожа стоп хорошо себя чувствовали летом? Советует клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

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Чтобы избежать мозолей и дискомфорта, необходимо начать с профилактики и выбора подходящей обуви. Это означает выбор подходящей и удобной (при необходимости ортопедической) обуви. Использование специальных стелек или приспособлений поможет снизить давление на определенные участки стопы. Новую обувь следует начинать носить постепенно. Летом выбирайте дышащую обувь и носки из натуральных материалов, например, хлопка. Правильный выбор носков и обуви особенно важен при занятиях спортом, чтобы предотвратить натирание и намокание. После носки обуви необходимо дать ей высохнуть.

Стопы нуждаются в правильном ежедневном уходе — это мытье, ножные ванночки, увлажняющие кремы, педикюр. Особый уход необходим, если стопы обильно потеют.

Волдырь! Что делать?

Повреждение кожи в виде волдырей возникает в результате трения. Это часто происходит, когда мы начинаем носить новую обувь или в условиях повышенной нагрузки, например, в походах или при беге на длинные дистанции. Влажность и жара также этому способствуют, говорит фармацевт.

Специальные средства в виде валиков, накладываемых на стопы в качестве профилактики для предотвращения натирания, могут помочь предотвратить появление волдырей. Когда волдырь уже образовался, могут помочь различные пластыри. Они наиболее эффективны, если применяются сразу же — при первых признаках натирания. Пластыри действуют как защитный барьер против трения, которое вызывает волдыри.

Уход за ранками

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Если на потертость попала грязь, ее следует сначала промыть чистой водой или водой с мылом. При небольших потертостях используйте дезинфицирующие растворы, доступные в виде простых в использовании спреев, советует фармацевт. Для лечения ран можно использовать заживляющие гели, кремы и мази, например, содержащие декспантенол, октенидин или гиалуроновую кислоту.

Волдыри нельзя прокалывать! Это можно сделать только в том случае, если волдырь увеличился и еще не лопнул. Верхнюю кожицу не следует отрывать, так как она защищает ткани. Лопнувшие волдыри необходимо продезинфицировать. Здесь пригодится пластырь, который защитит рану от грязи и бактерий. Однако если волдырь очень большой и болезненный, рекомендуется обратиться к врачу.

Как выбрать подходящий пластырь?

Существует широкий выбор пластырей — непромокающие, дышащие, прозрачные, эластичные, прочные, из более плотной ткани, гипоаллергенные, антибактериальные, к тому же они бывают разных размеров. Пластыри также бывают разных цветов: белые, коричневые, детские — с рисунками. Марлевый слой пластыря может быть специально обработан, чтобы предотвратить его прилипание к ране, или пропитан антисептическим раствором (часто используется бензалкония хлорид или экстракт алоэ). Послеоперационные пластыри бывают разных размеров, стерильные, дышащие, гипоаллергенные, мягкие и эластичные. Они поглощают выделения из раны. Также имеются пластыри с более прочной фиксацией для ран на пальцах.

Перед наложением пластыря рану необходимо очистить от грязи, промыть и продезинфицировать. Пластыри нужно менять регулярно — ежедневно, для контроля заживления раны. Ленточные пластыри предназначены для фиксации повязок и закрепления медицинских приспособлений. Они выпускаются из различных материалов: тканевые (белые, коричневые), из нетканевого материала, прозрачные (полиэтилен). Силиконовые пластыри предназначены для особо чувствительной кожи, а специальные силиконовые повязки — для шрамов.

Для волдырей лучше всего подходят специальные пластыри с гидроколлоидным слоем, которые снимают боль, предотвращают натирание, дальнейшее повреждение и способствуют заживлению. Перед применением кожу следует продезинфицировать. Такой пластырь следует оставить на несколько дней, пока он не начнет отклеиваться от кожи.

Гидроколлоидный гелевый слой этого пластыря обеспечивает необходимую влажную среду для заживления раны. Эти пластыри выпускаются разных размеров для волдырей на пятках и пальцах ног.

Существуют также аэрозольные пластыри, которые распыляются на кожу для защиты и заживления небольших поверхностных ран.

Ежедневный уход за стопами и ногами

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Фармацевт советует, как ежедневно надлежащим образом заботиться о здоровье ног и уменьшить их отечность.