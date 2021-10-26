Шестнадцатилетнему сыну Анны (имя изменено) повезло дважды. Первый раз — когда его удалось спасти после попытки суицида. Второй раз — когда после нескольких дней, проведенных в психиатрической больнице, из-за аппендицита его перевели на операцию в другую больницу, после чего в психиатрическую он не вернулся. Анна добилась для сына возможности лечиться дома, так как, по его словам, в больнице ему стало бы только хуже.

Тем, кому требуется лечение в психиатрической больнице, может повезти, если состояние позволяет дождаться очереди в один из самых современных стационаров или в одно из лучших отделений на "улице Твайка". Но наряду с историями о профессиональных и внимательных врачах, полезных процедурах и поддержке есть и другой опыт — грубый персонал, агрессивные соседи по палате, лечение только лекарствами, ошибки в постановке диагноза.

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