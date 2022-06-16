Лидер печального "топа" детских травм — проглатывание и удушье мелкими предметами

В прошлом году за помощью в Детскую клиническую университетскую больницу обратились 19 тысяч детей. Большинство травм не будут иметь долгосрочных последствий, однако для их лечения зачастую требуются больничные хирурги и другие специалисты. Опыт показывает, что взрослые могли бы предотвратить большинство травм до того, как они произойдут, если бы уделили больше времени освоению знаний о безопасном досуге и обустройстве жилья.
Проглатывание и удушье посторонними предметами находится на вершине печального топа, когда речь идет о рисках для детей в возрасте до трех лет. Как только малыши становятся достаточно большими, чтобы начать исследовать окружающий мир или питаться более твердыми кусочками пищи, родителям необходимо настроить свой "радар" внимания на этот вид травм. Любой, кто когда-либо наблюдал, как ребенок исследует окружающий мир, вероятно, согласится с тем, что все происходит удивительно быстро, а иногда и слишком беспечно.
"Взрослые не воспринимают все мелкие предметы вокруг себя как опасные, однако любопытство побуждает детей потрогать, а иногда и попробовать на вкус все: пуговицы, монеты, ключи, игральные кости, магниты или батарейки. Магниты и батарейки относятся к категории особо опасных предметов, поскольку при проглатывании батарейки и ее контакте с желудочным соком происходит реакция, в результате которой выделяется едкое химическое вещество. Оно вызывает химические ожоги слизистой и самых глубоких тканей пищеварительного тракта, а также может привести к общему отравлению организма, вплоть до летального исхода", — поясняет главный врач Клиники детских болезней Детской больницы Алла Силова.
Чаще всего инородные предметы проглатывают дети дошкольного возраста, которые уже научились ползать. Для них проглатывание и удушение инородными телами является самой актуальной проблемой для здоровья. Чаще всего это происходит в домашней обстановке, именно поэтому родителям стоит еще раз оценить свой дом с точки зрения ребенка — в прямом смысле проползти на коленях и узнать, куда маленький ребенок может дотянуться, где находится сумка и что внутри нее — маленькие предметы, батарейки, магниты, игровые кубики, бусинки. Все это может попасть не только в живот, но также в нос и уши — если эти предметы попадут глубже, родителям будет сложно достать их самостоятельно. Они решат, что начался насморк и будут лечить насморк, пока бусинка или другой предмет не врастет в ткани. Если ребенок проглотил инородный предмет без ведома родителей, то он может в течение нескольких месяцев оставаться в пищеводе и врасти в его ткани, а чтобы его извлечь потребуется хирургическое вмешательство.
Именно поэтому Алла Силова рекомендует инструкцию для молодых родителей, которая разработана в рамках кампании Европейского социального фонда "От беспечности к безопасности". Инструкция поможет найти потенциальные зоны риска дома или в гостях у бабушки или дедушки. Изучив дом ползком, можно заметить множество мелочей, которые находятся под кроватью или под диваном, и которые в другой ситуации взрослый бы не заметил. Когда в семье появляется маленький ребенок, старших братьев и сестер также необходимо предупредить о том, чтобы они переложили свои вещи на более высокие полки или играли в другой комнате.
Детский травматизм — это общая ответственность
Ответственность должна взять на себя не только семья. Воспитатели детского сада тоже должны рассказывать детям о мерах предосторожности и безопасном поведении — во время еды нельзя бегать, болтать, смеяться, прыгать, петь. Физиологически обусловлено, что нельзя одновременно дышать и глотать. Совмещая прием пищи с другими занятиями, ребенок может подавиться.
Признаки того, что ребенок подавился: первая помощь
Что делать, если ребенок все же проглотил инородный предмет, или вы подозреваете, что это могло произойти? Если инородное тело попало в пищевод, чаще всего появятся такие симптомы как слюноотделение, тошнота, рвота, нарушения приема и проглатывания пищи. Если предмет попал в желудок, может появиться боль в животе, рвота, тошнота, однако бывают ситуации, когда симптомы выражены не сильно или их нет вообще. Более крупный предмет, особенно батарейки, могут застрять (в пищеводе) или вызвать повреждения слизистой.
Обычно дети боятся и не рассказывают, что засунули что-то в нос или ухо, и признаются только тогда, когда предмет начинает мешать — малыш плачет, трогает место, где находится инородное тело, пытается его вытащить. Если родители сами не могут вытащить инородное тело, лучше отправиться к врачу, чтобы не протолкнуть предмет еще глубже и не повредить слизистую.
Подавиться могут не только маленькие дети — подростки и дети школьного возраста тоже попадают в больницу, когда необдуманно или на спор проглатывают необычные предметы. Подавиться можно конфетами, попкорном или ягодами, если дети подкидывают их в воздух и пытаются поймать ртом. Если смеяться или разговаривать, крупные куски еды (например, яблока или моркови) могут попасть в дыхательные пути. Проблемы могут создать и конфеты с орехами, если не пережевать орехи достаточно хорошо. К сожалению, приходится оказывать помощь и в ситуациях, когда необходимо вытащить нетипичные предметы, например зубочистки, булавки, части одежды, элементы молнии или другие бытовые предметы.
При попадании инородного тела в пищеварительную систему нарушается нормальный прием пищи. Крупное инородное тело неправильной формы может закупорить кишечник и вызвать его повреждение, воспаление или инфекцию, нарушая процессы пищеварения. Тогда единственным вариантом может стать оперативное лечение, хирургическое вмешательство. В более тяжелых случаях кишечник приходится лечить и давать пищу через зонд. Поэтому при приеме пищи нужно всегда быть внимательными, в первую очередь думать о пережевывании и проглатывании пищи, и лишь потом разговаривать.
Если инородный предмет попал в дыхательные пути, чаще всего об этом будет свидетельствовать кашель. Первый шаг — попытаться откашлять предмет. Нельзя лить ребенку в рот жидкость, чтобы промыть содержимое дыхательных путей. Если инородный предмет частично перекрывает дыхательные пути, то дыхательная активность сохраняется, но она осложнена, есть выраженный кашель. Если инородный предмет полностью перекрыл дыхательные пути, дыхание останавливается, происходит посинение и удушье. Необходимо незамедлительно звонить в Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113.
Забота о безопасности детей — это наша общая ответственность, если речь идет о травматизме, чужих детей не существует, поэтому цель кампании "От беспечности к безопасности" — повысить степень образованности и информированности детей разного возраста, их родителей и других взрослых о безопасности, наиболее распространенных в разных возрастах видах травм, причинах получения травм и мерах их профилактики с целью снизить детский травматизм в Латвии.
Все информационные материалы кампании доступны на странице Министерства здравоохранения (МЗ) www.esparveselibu.lv и странице Детской больницы www.bkus.lv Кампания также будет освещаться в социальных сетях.