Лидер печального "топа" детских травм — проглатывание и удушье мелкими предметами

Признаки того, что ребенок подавился: первая помощь



Что делать, если ребенок все же проглотил инородный предмет, или вы подозреваете, что это могло произойти? Если инородное тело попало в пищевод, чаще всего появятся такие симптомы как слюноотделение, тошнота, рвота, нарушения приема и проглатывания пищи. Если предмет попал в желудок, может появиться боль в животе, рвота, тошнота, однако бывают ситуации, когда симптомы выражены не сильно или их нет вообще. Более крупный предмет, особенно батарейки, могут застрять (в пищеводе) или вызвать повреждения слизистой.

Обычно дети боятся и не рассказывают, что засунули что-то в нос или ухо, и признаются только тогда, когда предмет начинает мешать — малыш плачет, трогает место, где находится инородное тело, пытается его вытащить. Если родители сами не могут вытащить инородное тело, лучше отправиться к врачу, чтобы не протолкнуть предмет еще глубже и не повредить слизистую.

Подавиться могут не только маленькие дети — подростки и дети школьного возраста тоже попадают в больницу, когда необдуманно или на спор проглатывают необычные предметы. Подавиться можно конфетами, попкорном или ягодами, если дети подкидывают их в воздух и пытаются поймать ртом. Если смеяться или разговаривать, крупные куски еды (например, яблока или моркови) могут попасть в дыхательные пути. Проблемы могут создать и конфеты с орехами, если не пережевать орехи достаточно хорошо. К сожалению, приходится оказывать помощь и в ситуациях, когда необходимо вытащить нетипичные предметы, например зубочистки, булавки, части одежды, элементы молнии или другие бытовые предметы.

При попадании инородного тела в пищеварительную систему нарушается нормальный прием пищи. Крупное инородное тело неправильной формы может закупорить кишечник и вызвать его повреждение, воспаление или инфекцию, нарушая процессы пищеварения. Тогда единственным вариантом может стать оперативное лечение, хирургическое вмешательство. В более тяжелых случаях кишечник приходится лечить и давать пищу через зонд. Поэтому при приеме пищи нужно всегда быть внимательными, в первую очередь думать о пережевывании и проглатывании пищи, и лишь потом разговаривать.

Если инородный предмет попал в дыхательные пути, чаще всего об этом будет свидетельствовать кашель. Первый шаг — попытаться откашлять предмет. Нельзя лить ребенку в рот жидкость, чтобы промыть содержимое дыхательных путей. Если инородный предмет частично перекрывает дыхательные пути, то дыхательная активность сохраняется, но она осложнена, есть выраженный кашель. Если инородный предмет полностью перекрыл дыхательные пути, дыхание останавливается, происходит посинение и удушье. Необходимо незамедлительно звонить в Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113.

Забота о безопасности детей — это наша общая ответственность, если речь идет о травматизме, чужих детей не существует, поэтому цель кампании "От беспечности к безопасности" — повысить степень образованности и информированности детей разного возраста, их родителей и других взрослых о безопасности, наиболее распространенных в разных возрастах видах травм, причинах получения травм и мерах их профилактики с целью снизить детский травматизм в Латвии.

Все информационные материалы кампании доступны на странице Министерства здравоохранения (МЗ) www.esparveselibu.lv и странице Детской больницы www.bkus.lv Кампания также будет освещаться в социальных сетях.