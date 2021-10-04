Лишний вес, мешки под глазами и недомогание. При чем тут вода?

Как всем известно, человек примерно на две трети состоит из воды — жизненно необходима для правильной работы организма. Если телу не удается вывести лишнюю воду, это принято называть задержкой жидкости, или отеком, и затронуть это явление может людей в любом возрасте.

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"Жертвой задержки воды в организме может стать практически каждый. Симптомы могут быть заметны и ощутимы, но их может и не быть. К задержке жидкости обычно приводит повышение давления в венах, из-за чего увеличивается давление на капилляры, а изменения в сосудах, в свою очередь, зачастую связаны с привычками питания, — говорит специалист по питанию Ансис Зауэрс. — При регулярных отеках желательно пересмотреть рацион и обратиться к врачу, так как последствиями задержки воды могут быть не только лишние килограммы и плохое самочувствие, но и запущенное заболевание сердца или сосудов. Чем быстрее удастся определить причину, тем эффективнее будет лечение".

По словам сертифицированного фармацевта Аманды Озолини, задержка жидкости при жаркой погоде или под влиянием гормонов перед менструацией можно отнести к норме, но длительные или регулярные отеки — уже повод для консультации врача. "Задержка жидкости в организме овеяна различными мифами, — говорит она. — Например, считается, будто надо пить меньше воды, однако все с точностью наоборот: в случае отеков надо увеличить объем употребляемой жидкости. Нередко отеки становятся следствием строгих диет, которые вместо ожидаемого результата преподносят сюрприз в виде пары лишних килограммов, появившихся в результате задержки воды, — так называемый эффект бумеранга".

