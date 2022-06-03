Лучше в лесу, чем на ногтях. 5 советов по предотвращению грибка

Дни становятся теплее, и мы возвращаемся к более легкой и открытой обув. Однако с наступлением жаркой погоды возрастает и риск заболевания грибком ногтей, ведь ноги сильнее потеют, мы чаще ходим босиком и иногда уделяем гигиене ног недостаточно внимания. Что провоцирует образование грибка и как его предотвратить, объясняют подолог Кристина Брума и фармацевт Зане Мелберга.
"Несмотря на то, что проблема грибка ногтей актуальна круглый год, особое внимание на риск его возникновения следует обращать именно с наступлением теплой погоды. Это время, когда существует более благоприятная среда для образования и развития грибка, так как мы чаще ходим босиком, например, на пляже, между тем офисные работники продолжают носить закрытую и не дышащую обувь. Среди пациентов можно наблюдать, что обычно они об этом не особенно задумываются или стесняются проконсультироваться со специалистом, если возникает какая-нибудь проблема с гигиеной ног. Однако не следует избегать этой проблемы, чтобы не появились какие-нибудь более серьезные последствия, лечение которых потребует больше времени", — объясняет подолог.
Что вызывает грибок ногтей?
Грибок ногтей — один из самых распространенных заболеваний ногтей. Это заразная болезнь, к тому же она возникает в теплой, влажной и насыщенной вредными бактериями и микробами среде. Поэтому летом, когда мы больше всего потеем, носим закрытую обувь или, напротив, ходим босыми ногами, например, по песку на общественном пляже или по плиткам плавательного бассейна, следует больше остерегаться риска инфицирования и соблюдать личную гигиену.
Эта инфекция не опасна для жизни, однако создает большой дискомфорт, например, вызывает зуд или заставляет стесняться и испытывать чувство неловкости, когда надета открытая обувь. Если болезнь не была диагностирована вовремя или правильно, то продолжительность лечения становится дольше и развивается, например, дерматит или воспаление кожи. Болезнь обычно выявляет дерматолог или подолог, после чего составляется индивидуальный план лечения.
Лечение удобное, так как пациент может проводить его дома и в удобное для себя время. Есть в медицинской сфере и инновации, предлагающие метод лазерной терапии. Он очень эффективный и быстрый, однако относительно дорогой, и повторять его следует от 3 до 5 раз. Процесс лечения в любом случае не бывает коротким и простым, но его важно довести до конца для предотвращения риска повторного инфицирования.
Симптомы грибка ногтей на ногах:
- ноготь меняет цвет — становится желтоватым или желтовато-коричневым, появляются белые пятна или полосы;
- меняется поверхность ногтя — он становится очень твердым, толстым и неровным;
- ноготь крошится, кроме того, замедляется его рост;
- возникают покраснение, зуд и дискомфорт при ношении обуви.
Кого болезнь затрагивает чаще всего?
В группу риска входят пожилые люди начиная от 60 лет, так как в этом возрасте ногти становятся более твердыми и сухими, а также ослабевает иммунитет, увеличивается риск заболевания различными инфекционными болезнями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, например, страдающие сахарным диабетом. Кроме того, обращать внимание на риск инфицирования грибковой инфекцией стоп рекомендуется спортсменам и людям, посещающим такие общественные места как спортзалы, аквапарки и бани. Риск заболевания существует и дома — если у кого-то из членов семьи есть грибок ногтей, то увеличивается и вероятность того, что инфицироваться может еще кто-то из членов семьи.
5 советов по предотвращению образования грибка
- Регулярная гигиена стоп
Чистые, сухие и ухоженные стопы являются одним из главных условий того, чтобы избежать грибка ногтей. Если кожа стоп нормальная, то ее ежедневно можно мыть обычным желе для душа, если же кожа очень сухая, то можно пользоваться пользоваться предназначенным для тела маслом для душа. Оно более жирное и будет лучше увлажнять кожу стоп. Стопы после душа надо тщательно вытереть и нанести крем для ног, в состав которого входит мочевина, способная даже самую грубую кожу сделать нежной, мягкой и достаточно увлажненной. Чем выше ее концентрация в составе крема, тем лучше он будет действовать. Однако нужно помнить, что этот продукт не подходит для длительного использования, так как может повыситься чувствительность кожа — появятся зуд или покраснение.
Если ноги сильно потеют, то фармацевт рекомендует пользоваться специальными дезодорантами для ног, кремами, спреями или пудрой. Они не только устранят неприятный запах и выделение влаги, но и сократят распространение инфекции, обладая антибактериальным действием, которое есть не у всех дезодорантов. Пользоваться им следует один раз в день, прежде чем надеть носки и обувь.
- Осторожность дома и в общественных местах
Чтобы избежать заболевания грибком ногтей дома, каждому члену семьи следует соблюдать личную гигиену. Например, надо носить только одни тапки, пользоваться своим полотенцем, маникюрными ножницами и другими предметами гигиены. Рекомендуется также раз в неделю мыть пол дома дезинфицирующим средством с антибактериальным действием.
В общественных местах следует избегать хождения босиком, а в бассейне или на пляже надо носить тапочки для бассейна. В магазине не рекомендуется мерить обувь на босу ногу. Если все же вы не взяли с собой носки, то следует воспользоваться доступными в магазине одноразовыми носками.
Во время процедуры можно проконсультироваться с мастером, нет ли подозрений на грибок ногтей, так как на покрытых лаком ногтях заметить его невозможно. В случае сомнений обязательно надо обратиться к подологу.
- Выбор правильной обуви
Во время летнего сезона обувь не должна быть слишком плотной и изготовленной из искусственных и синтетических материалов. Она должна быть свободной и дышащей, чтобы стопы не потели слишком сильно и не образовывалась излишняя влажность. Обувь также должна хорошо сидеть, например, она не должна быть маленькой, чтобы стопа не сдавливалась или же чтобы пальцы не выходили за край сандалий и не касались грязной поверхности, по которой вы передвигаетесь.
- Массаж стоп
Если в стопах и пальцах ног не будет хорошей или достаточной циркуляции крови, то это может способствовать росту грибка ногтей и ее распространению на один или несколько ногтей одновременно, так как в этих частях тела недостаточно витаминов и питательных веществ, которые могут помочь в борьбе с распространением инфекции. С этим можно справиться, регулярно выполняя массаж стоп в домашних условиях, с использованием разных эфирных масел, например, эвкалипта, которое одновременно оказывает охлаждающий и дезинфицирующий эффект.
- Что делать, если на ногтях все же появился грибок?
В случае болезни важно продолжать уделять усиленное внимание гигиене стоп и ногтей. По крайней мере раз в день необходимо дезинфицировать стопы и ногти специальным дезинфицирующим средством, в состав которого входит масло чайного дерева или ментол. При обнаружении инфекции сначала можно пользоваться специальными средствами для лечения грибка ногтей, которые нужно применять в виде курса продолжительностью вплоть до 10 месяцев. В состав этих средств входят такие вещества как глицерин, мочевина, а также другие активные вещества, уменьшающие распространение грибка и вызванные им симптомы. О выборе и применении наиболее подходящих средств в случаях более легкой формы заболевания рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом. В свою очередь, если вызванные инфекцией симптомы более выраженные, необходимо записаться на прием к подологу или дерматологу.