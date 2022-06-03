Лучше в лесу, чем на ногтях. 5 советов по предотвращению грибка

Дни становятся теплее, и мы возвращаемся к более легкой и открытой обув. Однако с наступлением жаркой погоды возрастает и риск заболевания грибком ногтей, ведь ноги сильнее потеют, мы чаще ходим босиком и иногда уделяем гигиене ног недостаточно внимания. Что провоцирует образование грибка и как его предотвратить, объясняют подолог Кристина Брума и фармацевт Зане Мелберга.

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"Несмотря на то, что проблема грибка ногтей актуальна круглый год, особое внимание на риск его возникновения следует обращать именно с наступлением теплой погоды. Это время, когда существует более благоприятная среда для образования и развития грибка, так как мы чаще ходим босиком, например, на пляже, между тем офисные работники продолжают носить закрытую и не дышащую обувь. Среди пациентов можно наблюдать, что обычно они об этом не особенно задумываются или стесняются проконсультироваться со специалистом, если возникает какая-нибудь проблема с гигиеной ног. Однако не следует избегать этой проблемы, чтобы не появились какие-нибудь более серьезные последствия, лечение которых потребует больше времени", — объясняет подолог.

Что вызывает грибок ногтей?

Грибок ногтей — один из самых распространенных заболеваний ногтей. Это заразная болезнь, к тому же она возникает в теплой, влажной и насыщенной вредными бактериями и микробами среде. Поэтому летом, когда мы больше всего потеем, носим закрытую обувь или, напротив, ходим босыми ногами, например, по песку на общественном пляже или по плиткам плавательного бассейна, следует больше остерегаться риска инфицирования и соблюдать личную гигиену.

Эта инфекция не опасна для жизни, однако создает большой дискомфорт, например, вызывает зуд или заставляет стесняться и испытывать чувство неловкости, когда надета открытая обувь. Если болезнь не была диагностирована вовремя или правильно, то продолжительность лечения становится дольше и развивается, например, дерматит или воспаление кожи. Болезнь обычно выявляет дерматолог или подолог, после чего составляется индивидуальный план лечения.

Лечение удобное, так как пациент может проводить его дома и в удобное для себя время. Есть в медицинской сфере и инновации, предлагающие метод лазерной терапии. Он очень эффективный и быстрый, однако относительно дорогой, и повторять его следует от 3 до 5 раз. Процесс лечения в любом случае не бывает коротким и простым, но его важно довести до конца для предотвращения риска повторного инфицирования.

Симптомы грибка ногтей на ногах:

ноготь меняет цвет — становится желтоватым или желтовато-коричневым, появляются белые пятна или полосы;

меняется поверхность ногтя — он становится очень твердым, толстым и неровным;

ноготь крошится, кроме того, замедляется его рост;

возникают покраснение, зуд и дискомфорт при ношении обуви.

Кого болезнь затрагивает чаще всего?

В группу риска входят пожилые люди начиная от 60 лет, так как в этом возрасте ногти становятся более твердыми и сухими, а также ослабевает иммунитет, увеличивается риск заболевания различными инфекционными болезнями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, например, страдающие сахарным диабетом. Кроме того, обращать внимание на риск инфицирования грибковой инфекцией стоп рекомендуется спортсменам и людям, посещающим такие общественные места как спортзалы, аквапарки и бани. Риск заболевания существует и дома — если у кого-то из членов семьи есть грибок ногтей, то увеличивается и вероятность того, что инфицироваться может еще кто-то из членов семьи.

5 советов по предотвращению образования грибка

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Регулярная гигиена стоп

Чистые, сухие и ухоженные стопы являются одним из главных условий того, чтобы избежать грибка ногтей. Если кожа стоп нормальная, то ее ежедневно можно мыть обычным желе для душа, если же кожа очень сухая, то можно пользоваться пользоваться предназначенным для тела маслом для душа. Оно более жирное и будет лучше увлажнять кожу стоп. Стопы после душа надо тщательно вытереть и нанести крем для ног, в состав которого входит мочевина, способная даже самую грубую кожу сделать нежной, мягкой и достаточно увлажненной. Чем выше ее концентрация в составе крема, тем лучше он будет действовать. Однако нужно помнить, что этот продукт не подходит для длительного использования, так как может повыситься чувствительность кожа — появятся зуд или покраснение.