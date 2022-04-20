Анастасию и ее новорожденного сына Андрея похоронили вместе — они умерли в один день. Вот уже больше месяца Алексею, который остался вдовцом, не дают покоя мысли о том, что ему пришлось попрощаться с женой и долгожданным ребенком. Убитые горем родственники считают, что в этой трагедии отчасти виноваты врачи.

В прошлом году во время беременности и родов умерло пять женщин — на одну больше, чем в 2020 году. В этом году уже были зарегистрированы случаи материнской смертности, один из которых произошел из-за того, что женщина болела Covid-19. Такова предварительная статистика, составленная Центром профилактики и контроля заболеваний, которую Delfi представила профессор Даце Резеберга, главный специалист Министерства здравоохранения в вопросах акушерства. Она подчеркивает, что при родах всегда существуют риски, и даже при стремительном развитии медицинских технологий и постоянном повышении квалификации врачей такие случаи все же происходят.

Роковой день

Анастасии было 30 лет, и это была ее вторая беременность. Первая прервалась на раннем сроке, но на этот раз все шло хорошо. Все анализы были в порядке, только один раз обследование показало нарушение свертываемости крови. Врач, наблюдающий беременность, выписал лекарства и пообещал, что все будет хорошо, рассказывает Алексей, потерявший жену и ребенка.

Анастасия почувствовала легкие схватки около девяти часов утра, на 38-й неделе беременности. Примерно в 12 она написала мужу, который был на работе, сообщение о том, что ей нужно ехать в больницу, так как боли усилились. Через 40 минут Алексей приехал домой и увидел, что жена не может встать с постели — голова кружилась, покалывало в ногах. Они думали сами поехать в больницу, но все же решили обратиться за помощью, поскольку Анастасия не могла передвигаться самостоятельно. Около 13.30 была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), которая прибыла примерно через 15 минут. Анастасии измерили давление, что-то вкололи и усадили в инвалидное кресло. Алексею показалось, что она становится сонной, и врач тоже спросил, не теряет ли женщина сознание. Анастасия слабым голосом ответила, что нет.