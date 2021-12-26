Мечта стать отцом: почему для этого нужно снимать кальсоны в офисе

В холода на улицу стоит надевать дополнительный слой белья. Однако неправильное ношение кальсон, колготок и термобелья может грозить циститом, снижением фертильности, воспалительными процессами половых органов и мочевыводящих путей. Что поможет избежать этих неприятностей и как хранить самое важное в тепле — в материале "Газеты.Ru".

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В морозы и мужчинам, и женщинам хочется утеплиться. Как правило, в качестве дополнительного слоя мужчины выбирают кальсоны или термобелье, а женщины — колготки.

Врачи такие решения решительно поддерживают: они согласны, что держать нижнюю часть тела нужно в тепле — но не до такой степени, чтобы приходилось потеть в помещении.

По мнению медиков, лучше всего выбирать термобелье с эффектом отведения влаги. "Это позволит минимизировать риски развития бактериальных воспалительных процессов половых органов и мочевыводящих путей, — говорит Константин Антонов, врач-уролог. — Любые иные варианты тканей использовать тоже возможно, но подходить к их ношению нужно разумно, не оставаясь в них на протяжении всего рабочего дня в офисе".