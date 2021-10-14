Меняем минус на плюс: как использовать чувство тревоги в качестве внутреннего ресурса

Волнение, которое нам хорошо знакомо в повседневной жизни, может перерастать в длительное ощущение тревоги. А длительная тревога, в свою очередь, со временем может провоцировать различные проблемы со здоровьем.

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Как преодолеть тревогу рассказывает клинический психолог Елена Панькова.

"Переживать и беспокоиться — это абсолютно нормальное явление. В малых дозах такой стресс для человека даже полезен, потому что он помогает увидеть, что в жизни нужно изменить, а главное — дает и энергию, чтобы реализовать перемены. Однако волнение может перерастать и в длительное ощущение тревоги. Оно берет верх и так легко уже контролю не поддается. В таком случае не надо стесняться, а надо искать помощи у специалиста. Преодолеть тревогу можно с помощью психолога", — говорит Елена Панькова.

Скрытая сторона пандемии Covid-19 — это повышенное ощущение тревоги, распространенное в каждой группе общества. Вирус невидим и заразен, поэтому у многих возникает желание дистанцироваться — и у тех, кто переболел, и у тех, кто этой болезни избежал, и у вакцинированных, и у невакцинированных.

Волнение и тревога тоже могут оказаться заразными — если кто-то ими делится, следующий, скорее всего, сделает то же самое, и цепь передачи тревоги продолжится. Если не удается держать свой разум свободным, то этим неприятным багажом эмоций действительно можно "заразиться". В результате наряду с пандемией Covid-19 происходит процесс, который условно можно назвать психической пандемией.

После выздоровления от серьезной болезни иногда тоже приходится учиться жить с оставленными ею последствиями. Однако жить с тревогой, которая является одним из самых распространенных спутников после болезни, особенно теперь, когда мир познакомился с пандемией Covid-19, не стоит.

Когда тревоги слишком много



"Обычная, нормальная тревога — это когда человек чувствует беспокойство, ожидания, волнение. Страхи за свое здоровье в небольшом количестве тоже абсолютно нормальны. Но если страхов так много, что меняется привычное поведение, возможно, тревога начинает контролировать человека, а не человек ощущения. Тогда важно, чтобы тревога не переросла в панику, когда контролировать себя почти невозможно", — поясняет психолог.

В основном люди сами справляются со своими эмоциями, в том числе тревогой, но, например, если возникла серьезная проблема со здоровьем, если приходится тяжело болеть или переживать сложный период выздоровления, собственными силами со всем справиться становится трудно.

При длительном ощущении тревоги уменьшается как психологическая устойчивость к разным непредвиденным жизненным ситуациям, так и иммунитет. Поэтому важно научиться контролировать свои эмоции, особенно те, которые изначально вызывают неприятные чувства.

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"Было бы хорошо, если бы удалось чувство тревоги использовать как свой внутренний ресурс, как стимул развивать в себе творчество. Как это может проявляться? Например, важно структурировать свой день — спланировать работы, создать план дня, который включает в себя важные занятия и те, которые радуют, вызывают чувство наполнения и смысла жизни", — советует Елена Панькова.

В каждом человеке работают четыре системы — физическая, эмоциональная, умственная и поведенческая. Тревога может возникнуть и проявиться в каждой из них. Психолог обращает внимание: "Есть один парадокс — страх и гнев одновременно не могут существовать. Поэтому удачный способ избавиться, например, от страха, что болезнь вернется или что подстережет еще один вирус и здоровье подведет, — это разозлиться на свои воображаемые страхи. Кто-то однажды сказал: из истории жизни не надо делать историю болезни. Пусть это служит вдохновением, побеждая тревогу после болезни!"

Решение возникает при понимании



Учась избавляться от чрезмерного ощущения тревоги, важно глубоко понять эти эмоции. "Страхи и тревога возникают из-за того, что человек представляет для своих жизненных событий негативный сценарий развития. Так возникает беспокойство о будущем, и человек излишне тратит свою энергию. В большинстве случаев эти представления имеют мало связи с реальностью и истинным ходом событий.

Нужно научиться сохранять в себе энергию, найти способ "заземляться". Можно использовать различные дыхательные упражнения, массировать пальцы рук, придумать свои маленькие ритуалы, чтобы отвлечь внимание от тревоги и не давать негативным эмоциям захватить тело. Некоторым помогает, например, пересмотр фотографий, потому что так можно вызвать в памяти красивые моменты, умножить приятные эмоции, оценить то, что дано. Поскольку тревога имеет тенденцию перенимать контроль, важно вернуться к планированию времени, чтобы человек сам определял свою жизнь. Рекомендуется тщательнее структурировать время, вводить в повседневность приятные ритуалы. Чувствовать себя счастливым — это тоже ритуал, к чему можно стремиться, что практиковать", — говорит психолог.

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Полезными будут и рекомендации фармацевта Вадима Брижаня:

"Избавиться от тревоги и справиться с ней могут помочь здоровые привычки и сбалансированное питание, но иногда есть ситуации, когда необходимо быстрое решение. В легких случаях ситуацию кратковременно можно улучшить с помощью натуральных безрецептурных средств. Для успокоения нервной системы доступен широкий спектр безрецептурных лекарств, содержащих успокаивающие лечебные растения — валериану, хмель, боярышник, пустырник и другие. Лекарства доступны в различных формах — как таблетки, сироп или тинктура.

Надо учитывать, что некоторые растения, например пустырник и хмель, у кого-то могут вызывать сонливость, поэтому следует избегать использования этих препаратов в активное время суток. Если безрецептурные лекарства не рекомендовал врач, перед их приобретением надо обязательно консультироваться с фармацевтом.

Легкие нарушения сна можно попытаться уменьшить безрецептурными медикаментами или пищевыми добавками, активным веществом которых является мелатонин — натуральный гормон сна. Правда, препарат, содержащий мелатонин, не уменьшит причины нарушений сна, а только поможет уснуть".

Если своих сил слишком мало



В случаях, когда тревога берет верх над жизнью, не стоит ждать и надеяться, что все пройдет, надо срочно искать помощи у психолога. К психологу можно записаться и удаленно, используя видеоконсультацию специалиста. Иногда можно обойтись даже несколькими консультациями, чтобы стабилизировать ситуацию и снова восстановить контроль над своими чувствами и эмоциями.

