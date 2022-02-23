Меню после "омикрона": какая еда поможет организму восстановиться

Врачи советуют внимательнее относиться к своему рациону питания после перенесенной коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Они полагают, что в период восстановления важно нормализовать работу желудка и кишечника, нарастить мышечную массу и ускорить обмен веществ. Как питаться тем, кто переболел "омикроном", рассказывает "Газета.Ru".

О долгосрочных последствиях Covid-19, вызванных штаммом "омикрон", врачи пока говорить не торопятся. По словам Марии Петиной, руководителя Центра диагностики осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции, развитие постковидного синдрома проявляется в среднем спустя три месяца после перенесенного заболевания. "А поскольку "омикрон" появился не так давно, судить об отсутствии осложнений или более легком течении восстановительного периода после заболевания этим штаммом коронавируса преждевременно", — считает она.

Тем не менее, она уверена: как и другие штаммы коронавируса, "омикрон", в первую очередь, оказывает влияние на работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Неврологические последствия после Covid-19 проявляются вне зависимости от того, насколько тяжело протекала болезнь и насколько долгой была терапия. На такие последствия влияют и хронические заболевания, которыми пациент страдал еще до заражения, подтверждает врач-невролог Игорь Мацокин. По его опыту, чаще всего последствия со стороны нервной системы проявляются как функциональные расстройства в виде нарушения обоняния и вкуса, астенический синдром, той или иной степени выраженности, включая различные степени нарушения сна и когнитивную дисфункцию.

"Сохраняются они в среднем в течение нескольких недель, иногда дольше — до нескольких месяцев", — говорит врач.

Но если заняться реабилитацией и восстановлением метаболизма сразу после заболевания, риск постковидных осложнений будет минимальным, полагают медики — и важную роль здесь сыграет питание.

Как и что готовить

Foto: Shutterstock



Главное в постковидном питании — восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта, нарастить мышечную массу и ускорить метаболизм. В первую очередь надо повысить в суточном рационе содержание белка, считает Мария Петина. "Белком и кальцием богаты многие кисломолочные продукты, которые особенно полезны после перенесенной коронавирусной инфекции", — рассказывает она. А вот насыщенные жиры и трансжиры лучше заменить полезными ненасыщенными жирами. Они содержатся в оливковом, подсолнечном и кукурузном маслах, орехах, авокадо и морской рыбе.

Врач также советует не переедать углеводов: их перебор способствует развитию воспалительного процесса. Также специалист рекомендует полностью отказаться от копченого, алкоголя и фаст-фуда: они замедляют процесс выздоровления.

Исключить придется слишком холодные и чрезмерно горячие блюда, свести к минимуму жирные и жареные, отдать предпочтение готовке на пару.