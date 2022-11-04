Месяц мужского здоровья: большинство латвийцев никогда не проходило скрининг на рак предстательной железы

Всего 10 % латвийских мужчин регулярно проходят оплачиваемый государством скрининг на рак, актуальный для их возраста, а две трети (63%) признают, что ни разу не воспользовались возможностью пройти это обследование, свидетельствуют данные опроса*, проведенного страховым обществом Ergo.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ноябре, который традиционно считается месяцем мужского здоровья, особое внимание уделяется профилактике и лечению рака предстательной железы. С учетом того, что рак простаты является самым распространенным онкологическим заболеванием среди мужчин в Латвии и для его лечения важна своевременная диагностика, данные опроса ERGO свидетельствуют о тревожной тенденции. А именно, более трети, или 34 % мужчин не знают о возможности пройти оплаченный государством скрининг на рак, 29 % слышали о таких проверках, но никогда ими не пользовались, 15 % признались, что проходили скрининг нерегулярно, и только 10 % делают это регулярно.

Для обеспечения своевременной диагностики рака простаты с 2021 года в перечень оплачиваемых государством онкологических проверок включен и скрининг на рак простаты. Он проводится путем измерения простат-специфического антигена (ПСА) в анализе крови. Как информирует Министерство здравоохранения, частота проведения скрининга — один раз в два года. Он проводится всем мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет, а также мужчинам в возрасте от 45 лет и старше, если в семейном анамнезе у кровного родственника был выявлен рак предстательной железы. Чтобы получить направление на анализ, нужно обратиться к своему семейному врачу.

Руководитель фонда защиты интересов пациентов с раком предстательной железы Vīriešu Veselībai Эдгарс Аболиньш подчеркивает: "Мужчины должны быть ответственными и посещать врача хотя бы раз в год. Если мы хотим быть сильными и уверенными в себе на протяжении всей жизни, нам необходимо проходить профилактические осмотры, не дожидаясь первых признаков заболевания — болей или проблем с мочеиспусканием. Это самообман — думать, что онкологическое заболевание "меня не коснется", потому что, к сожалению, для многих это реальность. Мы также должны помнить о том, что нужны нашим семьям — женам, детям, внукам, родственникам и обществу.