Месяц мужского здоровья: большинство латвийцев никогда не проходило скрининг на рак предстательной железы

Всего 10 % латвийских мужчин регулярно проходят оплачиваемый государством скрининг на рак, актуальный для их возраста, а две трети (63%) признают, что ни разу не воспользовались возможностью пройти это обследование, свидетельствуют данные опроса*, проведенного страховым обществом Ergo.
В ноябре, который традиционно считается месяцем мужского здоровья, особое внимание уделяется профилактике и лечению рака предстательной железы. С учетом того, что рак простаты является самым распространенным онкологическим заболеванием среди мужчин в Латвии и для его лечения важна своевременная диагностика, данные опроса ERGO свидетельствуют о тревожной тенденции. А именно, более трети, или 34 % мужчин не знают о возможности пройти оплаченный государством скрининг на рак, 29 % слышали о таких проверках, но никогда ими не пользовались, 15 % признались, что проходили скрининг нерегулярно, и только 10 % делают это регулярно.
Для обеспечения своевременной диагностики рака простаты с 2021 года в перечень оплачиваемых государством онкологических проверок включен и скрининг на рак простаты. Он проводится путем измерения простат-специфического антигена (ПСА) в анализе крови. Как информирует Министерство здравоохранения, частота проведения скрининга — один раз в два года. Он проводится всем мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет, а также мужчинам в возрасте от 45 лет и старше, если в семейном анамнезе у кровного родственника был выявлен рак предстательной железы. Чтобы получить направление на анализ, нужно обратиться к своему семейному врачу.
Руководитель фонда защиты интересов пациентов с раком предстательной железы Vīriešu Veselībai Эдгарс Аболиньш подчеркивает: "Мужчины должны быть ответственными и посещать врача хотя бы раз в год. Если мы хотим быть сильными и уверенными в себе на протяжении всей жизни, нам необходимо проходить профилактические осмотры, не дожидаясь первых признаков заболевания — болей или проблем с мочеиспусканием. Это самообман — думать, что онкологическое заболевание "меня не коснется", потому что, к сожалению, для многих это реальность. Мы также должны помнить о том, что нужны нашим семьям — женам, детям, внукам, родственникам и обществу.
При своевременном тестировании и выявлении изменений в картине крови современная медицина достаточно эффективна, чтобы решить эту проблему. В свою очередь в обществе мы оказываем поддержку людям, которые уже столкнулись с раком простаты. Не секрет, что рак оказывает токсичное воздействие и на семьи, и не у каждого есть рядом человек, который поймет и выслушает. Общество — один из способов, как эту поддержку и оказать, и получить".
"В ходе проведенного этой осенью исследования Индекс безопасности ERGO мы выяснили, что онкологические заболевания больше всего страшат латвийское общество — 72% участников опроса заявили, что боятся заболеть раком. Половина из них была очень обеспокоена этим, а вторая половина — скорее обеспокоена. Мы можем хотя бы частично снять эти опасения, ответственно относясь к своему здоровью, чтобы со временем результаты опроса были пропорционально противоположными и свидетельствовали о повышении уровня осведомленности, профилактики, заботы о здоровье и уменьшении страха. В свою очередь профилактическим способом, как позаботиться о финансовой безопасности на случай онкологического заболевания, является страхование от рака.
Когда поставлен диагноз злокачественной опухоли, эта страховка обеспечит немедленную финансовую защиту, которая часто имеет решающее значение для успешного лечения, а также предусматривает возмещение расходов на ранних стадиях рака.", — говорит Гинтс Конрадс, директор департаментов страхования жизни и здоровья Ergo LifeInsurance SE в странах Балтии.
* Опрос провела компания рыночных исследований Norstat Latvija, опросив онлайн почти 1000 респондентов в возрасте от 20 до 74 лет по всей Латвии.