Морская, гималайская, каменная: какая соль самая полезная

Без соли пища кажется пресной и невкусной. Это природное вещество продается в разных видах. Но какая соль полезнее — каменная, морская, йодированная или экстра? Полезны ли процедуры с солью или ванны? В этом разбирался doctorpiter.ru

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Соль — это природное химическое соединение — хлорид натрия, на 60% состоящий из натрия, и на 40% — из хлора. Эти элементы жизненно необходимы для человека и отвечают за поддержку разных функций нашего организма. Так, натрий входит в состав плазмы крови, помогает поддерживать водно-солевой баланс, способствует нормальному росту, поддерживает мышцы и нервную систему.

Хлор — это важный участник пищеварительного процесса. Без него наш организм лишился бы соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока. Впрочем, польза от соли будет только при умеренном потреблении: не более 5 граммов в день. Гастроэнтеролог Еленой Манило рассказывает какая соль лучше внутрь и наружно.

Много соли — вредно

Многим знакома ситуация, когда, переев соленого вечером, утром мы просыпаемся опухшими. Так работает натрий: в больших количествах он блокирует вывод жидкости и провоцирует ее застой. Это не только вызывает отеки и вредит нашему внешнему виду, но и лишает нас важнейших микроэлементов: магния, кальция и калия, необходимых для нормальной работы разных систем и органов нашего организма. Так, переизбыток соли повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и желудочно-кишечного тракта.

Соль бывает разной

Сегодня на прилавках магазинов представлено огромное количество разных видов соли. От простой поваренной до экзотических сортов или смесей с пряностями и специями. В зависимости от способа добычи и технологии производства она бывает разных типов:

каменной,

выварочной,

садочной и самосадочной.

Так, хорошо знакомая всем поваренная соль относится к каменному виду: ее добывают в специальных соляных шахтах и карьерах. Не менее популярная морская соль обычно бывает садочной или самосадочной. Ее получают путем выпаривания из соленой воды — в специально созданных резервуарах или прямо в водоемах.

Чаще всего в магазинах можно встретить разновидности морской, поваренной и гималайской соли, а также ароматические смеси на основе соли. Они различаются не только по составу, но и по своей пользе для организма человека.

Разные виды соли и их свойства

Морскую соль получают с помощью выпаривания естественным путем морской воды. От других сортов ее отличает более крупный помол. Кроме того, морская соль отличается более полезным составом. Помимо хлорида натрия в нее входят калий, кальций, бром, марганец, йод: всего около полусотни важных для организма микроэлементов.

Встречается в продаже и розовая, она же гималайская соль. Своему красивому цвету она обязана высокому уровню содержания оксида железа. Как и морская соль, гималайская соль обладает большим количеством ценных микроэлементов.

Кроме розовой, существует и черная соль. Ее добывают в месторождениях сероводорода, поэтому от других сортов ее отличает наличие сульфатов в составе. Многие диетологи считают черную соль наиболее полезным сортом, хотя из-за характерного "яичного" запаха нравится она далеко не всем.

Пищевая соль и экстра

Foto: Pixabay

Поваренная или пищевая соль — наиболее популярный, но наименее полезный вид соли. В процессе производства ее тщательно очищают от примесей, вместе с которыми уходят и все дополнительные полезные вещества. В составе остается только хлорид натрия, к которому могут добавлять отбеливающие красители и испарители влаги, защищающие от образования комков.

Часто в магазинах можно встретить соль под названием "Экстра". Увы, ничего "экстра-полезного" или "экстра-ординарного" в таком продукте нет. Это обычная поваренная соль, просто ее кристаллики измельчены до минимального размера. Чаще всего такую соль используют для солонок, чтобы подсаливать уже готовые блюда в процессе еды.

С йодом для профилактики

Йодированная соль — еще одна разновидность поваренной соли. В ее состав входит иодид калия, помогающий восполнить дефицит йода. С одной стороны, это достаточно полезно: от нехватки йода страдает огромное количество людей. Однако иодид калия разрушается при температурной обработке, а значит, при приготовлении горячих блюд такая соль все равно окажется бесполезной.

В последнее время набирают популярность разные виды ароматической соли, например, сванская или адыгейская. Основу таких продуктов составляет простая поваренная соль, к которой добавляют пряности и травы. Если вы используете подобные смеси для готовки важно следить, чтобы общее количество потребляемой соли не превышало дневную норму.

Соль для красоты

Полезные вещества в составе соли позволяют использовать ее не только в качестве добавки к пище, но и для разнообразных косметических процедур. Самый доступный вариант — ванны с солью. Такие процедуры благотворно влияют на состояние и тонус кожи, помогают бороться с воспалениями и аллергическими реакциями, снимают боль, улучшают кровоснабжение организма.

Оптимальным вариантом для принятия ванной станет морская соль. Можно использовать смеси на основе соли Мертвого моря, где содержится много магния и калия. В качестве альтернативы подойдет и розовая гималайская соль: она обладает заживляющим и расслабляющим эффектом.

При выборе соли для ванной лучше отдавать предпочтение продуктам с максимально натуральным и простым составом. Кроме собственно соли это могут быть эфирные масла и травы. А вот от ароматических добавок, отдушек и красителей лучше отказаться, иначе вместо целебного эффекта вы рискуете получить аллергическую реакцию.