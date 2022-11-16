Можно ли простудиться от сквозняка и согреться горячим чаем: мифы о холоде
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Переохладился, продуло, застудил горло холодной водой, промочил ноги, вышел на мороз без шапки, посидел на сквозняке… Мы все часто слышим это от людей, заболевших простудой, а иногда говорим и сами. Но есть ли на самом деле связь между холодом и кашлем с температурой? 

"Простуда" — это устаревшее название инфекции верхних дыхательных путей, доставшееся нам в наследство от тех времен, когда причиной этой болезни считалось охлаждение тела, а повышенная температура расценивалась как попытка организма "прогреться". 

На самом деле главные последствия переохлаждения — совсем не простуда, а обморожение и кома. А кашель, насморк и ломоту в теле вызывают вирусы, в том числе четыре "старых" коронавируса, которые наши предки "приручили" во время древних пандемий. При этом температура тела повышается, чтобы ускорить метаболические процессы для выработки белков, блокирующих размножение вируса. 

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