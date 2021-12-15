Можно, но осторожно: 5 полезных фруктов и ягод, которые в действительности портят зубы

Сладости, алкоголь и сигареты вредны для зубов. Это общеизвестный факт, который никого не удивляет, а вот другой факт мог бы многих удивить — есть немало фруктов и ягод, способных оказать неблагоприятное воздействие на здоровье наших зубов, в том числе любимые в рождественскую пору мандарины. Что это за продукты и как позаботиться о здоровье зубов, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

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Сок цитрусовых



Цитрусовые — апельсины, мандарины, лимоны и помело — особенно любимые фрукты во время зимнего сезона. Они богаты витамином С, а также очень полезны для укрепления иммунитета, что важно в сезон простуд. Между тем цитрусовые больше всего насыщены кислотами, повреждающими зубную эмаль, делая зубы незащищенными от кариеса. Зимой мы также пьем много разных горячих напитков, к которым добавлен ломтик цитрусовых. Таким образом мы неосознанно наносим двойной удар по своим зубам не только за счет большого количества кислоты, но и за счет высокой температуры, что может повысить чувствительность зубов. Сок цитрусовых можно пить, однако рекомендуется делать это, воспользовавшись соломкой, чтобы защитить зубы от соприкосновения с кислотой. После выпитого сока рот рекомендуется прополоскать чистой водой.



Яблоки



В яблоках много разных витаминов — С, Е и немного меньше витаминов группы В. В этих плодах много клетчатки, помогающей очистить десны, язык и снять налет на зубах. Между тем оказалось, что яблоки также вредны для наших зубов, потому что излишне высокий уровень кислоты может навредить нашим зубам. Кислота разъедает дентин зубов, один из слоев зуба, расположенный прямо под эмалью. В результате зубы могут пострадать или стать чувствительными. Кроме того, в яблоках высокий уровень сахара, а, как известно, излишнее количество сахара может навредить зубам. После яблок рот рекомендуется прополоскать водой, таким образом очистив ротовую полость от кислоты. Примерно через 30 минут зубы также рекомендуется почистить или прополоскать средством для полоскания рта. Такой интервал времени следовало бы соблюдать потому, что насыщенные кислотой продукты на какое-то время могут сделать зубную эмаль более мягкой.



Помидоры

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Помидоры — хороший источник витамина С, калия и витамина К, однако и они содержат кислоты. Зубам вредят не только свежие помидоры, — томатные соусы, супы и соки также могут неблагоприятно повлиять на здоровье наших зубов. Чтобы защитить зубы от чрезмерного воздействия кислот, помидоры рекомендуется употреблять вместе с другими блюдами. Как и после яблок, после помидоров также рекомендуется тщательно прополоскать рот водой, а через 30 минут почистить зубы или прополоскать жидкостью для полоскания рта.



Сухофрукты



В сухофруктах меньше воды, поэтому они служат концентрированным источником питательных веществ — в них, как правило, больше витаминов и минеральных веществ. В сухофруктах содержится также и концентрированное количество сахара, который дает энергию и полезнее других сладостей, например, шоколада или ирисок. Однако у сухофруктов липкая консистенция, а все липкое и сладкое очень легко прилипает к зубам, нередко небольшие остатки еды застревают в зубах и могут вызывать их повреждение. Чем дольше частички сухофруктов находятся на зубах и между ними, тем больше производится бактерий, повреждающих зубы. После таких лакомств рекомендуется не только тщательно прополоскать рот, но и почистить промежутки между зубами с помощью зубной щетки или зубной нити.



Черника



Черника — очень полезная ягода для здоровья сердца, крепких костей и для зрения. В ней очень много витамина С. Если есть чернику слишком часто, то язык обычно окрашивается в темный цвет. То же самое может произойти и с зубами. На них могут образоваться пятна или они могут потемнеть, поэтому после черники важно прополоскать рот, а также по возможности почистить зубы. Чернику не стоит есть тогда, когда вы посещаете процедуры отбеливания зубов или используете отбеливающие зубные пасты.

Эти фрукты и ягоды желательно употреблять в пищу, но фармацевт напоминает, что при их употреблении особое внимание следует уделять повседневным процедурам ухода за зубами. Важно также не забывать чистить межзубные промежутки и обратить внимание на то, какой зубной пастой или зубной щеткой вы обычно пользуетесь.

5 советов по улучшению здоровья зубов

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1. Чистить зубы два раза в день

Чистить зубы нужно от двух до трех минут, утром и вечером. Всегда следует начинать с полоскания рта водой, затем надо почистить зубы зубной щеткой с зубной пастой, не забывая почистить и язык. Затем с помощью зубной нити нужно почистить межзубные промежутки. В заключении рот надо прополоскать средством для полоскания рта. Зубы рекомендуется чистить также после каждого приема пищи. Иногда можно воспользоваться жевательной резинкой, которая способствует выработке слюны и смывает налет и остатки еды.

2. Выбрать подходящую зубную щетку

В последние годы все более популярными становятся электрические зубные щетки. Они служат эффективным помощником в повседневном уходе за зубами — не только лучше освобождают зубы от налета, но и вычищают самые труднодоступные места в полости рта. Многие электрические зубные щетки можно совместить с приложением в телефоне. Мотивировать детей поможет любимый анимационный герой, а взрослые смогут следить за продолжительностью чистки зубов.

Выбирая обычную зубную щетку, нужно обратить внимание на ее ручку, будет ли с ней удобно чистить зубы, сможете ли вы добраться до самых удаленных мест во рту. Рекомендуется выбирать зубную щетку, на упаковке которой мягкость щетинок обозначена как soft (мягкая), она будет чистить зубы нежно и бережно. Фармацевт напомнила, что как электрическую, так и простую зубную щетку и детям, и взрослым рекомендуется менять раз в 3 месяца, поскольку со временем щетинки истираются и не удаляют зубной налет так хорошо, как следовало бы. К тому же на них скапливаются бактерии, которые размножаются именно во влажной среде.

3. Индивидуально подобрать зубную пасту

• Если хотите, чтобы зубы были белее, рекомендуется выбирать зубные пасты, содержащие абразивные вещества в виде микрочастичек. Однако тем, у кого чувствительные зубы, рекомендуется пользоваться отбеливающей зубной пастой с натуральными энзимами — папайей или ананасом, которые воздействуют на зубы нежнее.

• Людям с чувствительными зубами рекомендуется зубная паста, в состав которой входит минерал гидроксилапатит, покрывающий зубы герметичным слоем, придавая им блеск.

• Дети, когда чистят зубы, часть зубной пасты могут проглотить, поэтому для них подойдет гелеобразная зубная паста с более нежным составом. Детские зубные пасты бывают с разным вкусом, например, клубники или апельсина, что больше мотивирует детей заботиться о своих зубах.

Не стоит долгое время использовать одну и ту же зубную пасту, так как зубы привыкают к ней, и желаемый эффект может уменьшиться.

4. Пользоваться зубной нитью

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Существуют разные методы и инструменты для чистки межзубных пространств, главное, выбрать наиболее подходящие для себя. В комплекте с многими электрическими зубными щетками есть ирригатор для десен или устройство для промывания межзубного пространства, которое промывает пространство между зубами воздухом под сильным давлением. Они особенно подходят людям с воспаленными или чувствительными деснами, так как позволяют использовать лечебные противовоспалительные средства для полоскания рта. Людям с более широкими зазорами между зубами подойдет зубная нить, которая, соприкасаясь со слюной, слегка набухает. Она поможет лучше вычистить межзубные пространства. Зубная нить доступна разной ширины, которая подбирается в зависимости от удобства использования и высоты зубов. Цветная зубная нить, к примеру, красная, поможет увидеть и оценить, насколько хорошо удалось снять налет с зубов.

5. Укреплять зубы

Для укрепления зубов рекомендуется употреблять твердую пищу — если жевать еду более твердой консистенции, то зубы и десны будут укрепляться. Кроме того, рекомендуется включить в рацион продукты, содержащие кальций, например, сыр или молоко, которые укрепят зубы. Если кальций не удается принимать с пищей, то это можно сделать с помощью пищевых добавок, однако важно употреблять их вместе с витамином D, который поможет кальцию лучше усвоиться в организме. В свою очередь детям рекомендуется употреблять таблетки с фтором, которые будут укреплять зубы и заботиться об их здоровье.