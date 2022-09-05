Мыльная опера. Почему плохо быть слишком чистым и при чем тут капитализм

Представьте себе мир, в котором все бы перестали принимать душ. Отвратительно, не правда ли? Но подождите, а что, если бы это было полезно для нашего здоровья?

Хотите верьте, хотите нет, но мы, возможно, даже слишком чистые. Конечно, мы должны мыть руки, чтобы остановить распространение инфекции, особенно во время пандемии. Но наше стремление к почти стерильной чистоте может поставить под угрозу нашу иммунную систему.

Почему и как мы стали так чрезмерно мыться? Как и многое другое, слава мыла совпала с зарождением капитализма. Почти два столетия назад умные маркетологи убедили общество в том, что всем нам необходимо бороться с микробами. С тех пор рекламные кампании стали только изощреннее, убеждая нас покупать самые разнообразные средства по уходу за кожей с обещаниями чистоты, здоровья и красоты.

Но сегодня исследователи и врачи начинают понимать важность естественного микробиома нашей кожи — бактерий, которые живут на нашем теле. Наука уже знает, что разнообразный микробиом необходим для здоровья нашего желудочно-кишечного тракта, но он также важен и для нашей кожи.