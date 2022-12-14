На скользкой дорожке: как поддельная обувь может навредить стопе

Обувь — одна из тех групп поддельных товаров, которую в Латвии приобретают чаще всего. Еще более тревожен тот факт, что это вторая по популярности группа поддельных товаров среди молодежи, говорит директор Патентного ведомства Агрис Баталаускис.
Данные опубликованного в 2022 году исследования Европейского бюро интеллектуальной собственности (EUIPO) и Организации по экономическому сотрудничеству и развитию показали, что в Латвии почти каждый второй молодой человек в возрасте от 15 до 24 лет в прошлом году сознательно приобретал в интернете какой-либо поддельный товар. Правда, нужно оговориться, что 37% опрошенных молодых людей сделали вывод о том, что им не хватает знаний о том, как распознать является ли предлагаемый в интернет-магазине товар подделкой.
Поэтому Патентное ведомство совместно с Таможенным управлением Службы госдоходов продолжает проводить кампанию "Поддельная реальность", цель которой информировать о рисках, которые могут возникнуть из-за приобретения товаров сомнительного происхождения.
"Производитель оригинальных товаров отвечает за весь производственный цикл и качество. Производителей контрафакта, в свою очередь, волнует быстрая прибыль и ответственность за качество продукта они не несут. В используемых для изготовления поддельных одежды, обуви и аксессуаров материалах могут содержаться опасные химические вещества, которые угрожают здоровью покупателей", — говорит Баталаускис.
Это подтверждают и данные исследования, опубликованного весной этого года Американской ассоциацией производителей одежды и обуви (American Apparel & Footwear Association). Во время лабораторных проверок было констатировано, что 17 из 47 проверенных поддельных продуктов не соответствуют американским стандартам безопасности.
Может развиться деформация стопы
Современные люди в основном живут в городах и в повседневной жизни чаще всего перемещаются по тротуарам с твердым покрытием. Чтобы не травмировать стопы и суставы необходимо выбирать обувь, которая смягчает удары.
"Одна из важнейших функций спортивной обуви — уменьшение риска травм благодаря улучшенной амортизации, другими словами, поглощению ударов, поэтому материал, из которого изготавливается подошва играет ключевую роль. Он должен быть прочным, способным эластично подстроиться под стопу конкретного владельца. Производители подделок, конечно, не используют современные технологии и дорогие материалы, поэтому в такой обуви подошва более тонкая и не защищает стопу от ударов", — объясняет технический ортопед ООО Tehniskā Ortopēdija и клиники Orto Агрис Бриедис.
Он также добавляет, что в своей практике ему приходится сталкиваться с тем, что люди выбирают дешевую, некачественную обувь. Можно наблюдать, что деформация стопы, если таковая уже имелась, развивается и у людей есть реальный шанс из поддельной брендовой обуви переобуться в специальную ортопедическую.
"Особенно важно позаботиться о том, чтобы дети и молодежь носили качественную обувь, потому что растущая стопа больше подвержена риску деформации. Конечно, люди разные. Есть те, кому от природы дано больше физических ресурсов и с их стопами от ношения поддельной обуви в краткосрочной перспективе ничего страшного не случится, однако есть и большая часть тех, у кого искривление стопы проявляется почти сразу. Нарушение осанки также может развиться в результате ношения некачественной обуви", — предупреждает специалист.
На что обратить внимание, приобретая подарки на праздники?
"С приближением Рождества и Нового года, многие из нас ищут подарки в интернете, поэтому нужно быть внимательными и критически подходить к информации о товаре, указанной на интернет-странице, в соцсетях или другой торговой платформе", — напоминает Баталаускис
При выборе товара в интернете нужно прежде всего обратить внимание на качество страницы. На страницах торговцев подделками часто бывают опечатки или грамматические ошибки, низкое качество иллюстраций, в том числе плохое разрешение фотографий. Прежде, чем что-то заказать, нужно также выяснить какие гарантии возврата товара и денег, а также есть ли в случае необходимости возможность связаться с клиентским сервисом.
Особую осторожность нужно проявлять и во время шопинга на порталах объявлений. Их часто используют люди, распространяющие подделки. Получить возврат денег от таких продавцов крайне затруднительно.
Еще один распространенный прием продавцов подделок для привлечения покупателей — огромные скидки на якобы товары класса люкс. Если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что товар не оригинальный, проверьте его, например, с помощью официального сайта производителя.
Патентное ведомство совместно с Таможенным управлением Службы госдоходов создало и информационный материал, который можно посмотреть на YouTube. В нем обобщена информация о признаках подделок. Практические рекомендации также есть на сайте кампании "Поддельная реальность" www.viltotarealitate.lv