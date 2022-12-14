На скользкой дорожке: как поддельная обувь может навредить стопе

Обувь — одна из тех групп поддельных товаров, которую в Латвии приобретают чаще всего. Еще более тревожен тот факт, что это вторая по популярности группа поддельных товаров среди молодежи, говорит директор Патентного ведомства Агрис Баталаускис.

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Данные опубликованного в 2022 году исследования Европейского бюро интеллектуальной собственности (EUIPO) и Организации по экономическому сотрудничеству и развитию показали, что в Латвии почти каждый второй молодой человек в возрасте от 15 до 24 лет в прошлом году сознательно приобретал в интернете какой-либо поддельный товар. Правда, нужно оговориться, что 37% опрошенных молодых людей сделали вывод о том, что им не хватает знаний о том, как распознать является ли предлагаемый в интернет-магазине товар подделкой.

Поэтому Патентное ведомство совместно с Таможенным управлением Службы госдоходов продолжает проводить кампанию "Поддельная реальность", цель которой информировать о рисках, которые могут возникнуть из-за приобретения товаров сомнительного происхождения.

"Производитель оригинальных товаров отвечает за весь производственный цикл и качество. Производителей контрафакта, в свою очередь, волнует быстрая прибыль и ответственность за качество продукта они не несут. В используемых для изготовления поддельных одежды, обуви и аксессуаров материалах могут содержаться опасные химические вещества, которые угрожают здоровью покупателей", — говорит Баталаускис.

Это подтверждают и данные исследования, опубликованного весной этого года Американской ассоциацией производителей одежды и обуви (American Apparel & Footwear Association). Во время лабораторных проверок было констатировано, что 17 из 47 проверенных поддельных продуктов не соответствуют американским стандартам безопасности.

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