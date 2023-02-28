"Наскребла четыре евро на консультацию". У многих женщин нет денег на контрацептивную спираль

Кристине родила своего второго ребенка в Эстонии. На дородовом визите акушерка рассказала о методах контрацепции и о том, что спираль на 50% субсидируется государством. Кристине работает в сфере информационных технологий, и в ее семье уже есть двухлетний ребенок, поэтому она решила использовать возможность. Спираль обошлась ей в 60 евро — это половина стоимости. "Все женщины заслуживают репродуктивной автономии, независимо от их дохода или уровня образования. Если дать ее всем, то такие женщины, как я, которые могут заплатить, тоже ею воспользуются. Тогда не будет евгенического подтекста, когда государство выбирает, кому размножаться, а кому нет", — говорит Кристина.

В Латвии спирали не субсидируются государством. Вопрос контрацепции для мужчин вообще не стоит на повестке дня. В течение нескольких лет Министерство здравоохранения добивается выделения средств из бюджета на спирали для рискованных случаев, но есть и другие, более приоритетные направления. В этом году также не выделят 1 миллион евро на спирали, которые могли бы оказаться в распоряжении гинекологов, работающих в рамках государственной программы.

Таким образом, расходы на политику контрацепции ложатся на самоуправления. Те самоуправления, которые выделяют на нее средства, полностью оплачивают спирали только тогда, когда социальные службы считают это необходимым. Эта тема настолько деликатна, что женщины редко соглашаются говорить о контрацепции даже с врачом.