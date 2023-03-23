Насморк, зуд в горле, кашель: cнова простуда или все же аллергия?

С приходом весны становится актуальной проблема аллергии на пыльцу. Но как отличить ее от простуды или инфекции?

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Об аллергии на пыльцу существует миф, что это только весенняя проблема, объясняет семейный врач и аллерголог Сигне Пуриня. В Латвии аллергия на пыльцу характеризуется тремя волнами:

Пыльца цветущих деревьев весной – ольхи, березы, орешника. Цветение деревьев начинается рано – даже в январе и феврале, но самую высокую концентрацию пыльцы в воздухе можно ожидать с наступлением марта. Весной пыльца остается в воздухе до начала апреля.

Пыльца луговых трав летом – тимофеевки, овсяницы, багряника – достигает пика в июне, особенно во время летнего солнцестояния.

Пыльца сорных трав, цветущих во второй половине лета (июль, август, начало сентября). Наиболее распространенными триггерами аллергии являются полынь, чернобыльник и марь. К этим аллергенам относятся плесень, содержащаяся в воздухе весной, летом и осенью, которая также может вызывать симптомы, сходные с аллергией на пыльцу, напоминает аллерголог.

Аллергия или простуда?

Симптомы аллергии на пыльцу различны, и каждый человек может ощущать их по-разному. Аллергологи отмечают, что есть пациенты, которые чувствуют себя плохо, если в воздухе содержится 100 частичек пыльцы березы на кубический метр, в то время как другим потребуется 1000 частичек, чтобы почувствовать первые симптомы.

Есть дети, у которых симптомы аллергии уменьшаются по мере взросления, но бывают и противоположные случаи – с годами они только усиливаются. Поэтому важно следить за первыми симптомами и при необходимости обращаться к семейному врачу или специалисту. Аллергия диагностируется аллергологом с помощью тестов и анализов крови.

Наиболее частые симптомы:

зуд, насморк или заложенность носа;

зуд в горле или ушах;

чешущиеся глаза;

хрипы или астма;

зуд и высыпания на коже.

У некоторых пациентов также наблюдается синдром оральной аллергии. Что это означает? Различные частички пыльцы похожи на различные фрукты, овощи и орехи, отличаясь по структуре и строению. Например, если у пациента аллергия на пыльцу березы, у него может чесаться рот, когда он ест свежее яблоко, морковь, орехи или прикасается к свежей картошке. И это может происходить не только в сезон аллергии. В отличие от истинной аллергии, эти перекрестные реакции не вызывают тяжелых симптомов – не приводят к аллергическому шоку, а лишь к временному дискомфорту. Важно отметить, что такие симптомы могут возникать только на свежие фрукты, овощи, если же они приготовлены, то никаких симптомов не возникает.

Как отличить?

Симптомы аллергии, несомненно, похожи на симптомы вирусов и простуды, но Пуриня выделяет основные отличия:

Когда вы заболеваете, чаще всего симптомы сопровождаются высокой температурой тела.

Вирусный насморк характеризуется быстрым, острым началом, прозрачный цвет выделений меняется на зеленовато-желтый, но через несколько дней ринит начинает проходить. В случае аллергии выделения из носа прозрачные и постоянные, повторяющиеся из сезона в сезон.

Способы лечения

Если у вас диагностирована аллергия, один из способов защитить себя – использовать различные календари аллергии или специально разработанные приложения. Эти приложения подскажут, какие аллергены находятся в воздухе в те или иные месяцы и периоды. При первых симптомах рекомендуется принимать лекарства от аллергии, проконсультировавшись с врачом. Специалист подчеркивает, что нужно выбирать антигистаминные препараты второго поколения, а не первого, некоторые из которых можно приобрести без рецепта.

Также рекомендуется промывать нос морской водой и использовать глюкокортикоидные препараты. Для уменьшения заложенности носа можно также использовать деконгестанты (сосудосуживающие средства) для кратковременного применения - до 5-7 дней. При зуде глаз можно использовать антигистаминные или кромолин-натриевые капли.

Иммунотерапия также является частью арсенала аллерголога и основана на приучении пациента к определенному аллергену. Для этого могут использоваться сублингвальные капли или таблетки или подкожные инъекции. Терапия является долгосрочной и проводится в течение 3-5 лет. Лечение следует начинать не менее чем за 3-4 месяца до начала сезона аллергии. Важно отметить, что иммунотерапия будет эффективной только в том случае, если тщательно соблюдены все этапы – точно определен аллерген пациента и соответственно подобрано наиболее подходящее лечение.

Как себя защитить

Чтобы встретить весну без лишних забот, необходимо помнить о различных способах защиты как дома, так и при выходе на улицу, объясняет клинический фармацевт Илзе Приедниеце. В случае аллергии на пыльцу рекомендуется:

воздерживаться от занятий спортом и длительных прогулок на свежем воздухе, когда концентрация пыльцы наиболее высока;

тщательно следить за вентиляцией, чтобы уменьшить количество пыльцы, попадающей в помещения;

постиранное белье лучше сушить в помещении, чтобы пыльца не попадала на чистую одежду;

регулярно проводить влажную уборку;

носить солнцезащитные очки и головной убор, находясь на улице;

ополаскивать лицо и менять одежду и обувь, возвращаясь в помещение;

хранить верхнюю одежду отдельно;

принимать душ после прогулки и мыть волосы перед сном, чтобы уменьшить количество пыли, заносимой в спальню.

Для гигиены носа можно использовать спреи с морской водой или капли искусственной слезы для глаз, чтобы смыть аллергены. Существуют также спреи для носа с натуральными полимерами, которые образуют на слизистой носа защитный слой от аллергенов и могут использоваться как для профилактики, так и для облегчения симптомов.