Не делайте так: 5 главных ошибок в уходе за волосами

Вы тщательно выбираете шампуни, кондиционеры и маски для волос, а волосы по-прежнему выглядят тусклыми и редкими? Какие ошибки чаще всего допускают в уходе за волосами и как их исправить, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

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"Забота о волосах важна круглый год, но нужно уделять внимание конкретным проблемам, характерным для каждого отдельного сезона. Например, летом — это негативное влияние солнца на волосы, зимой — риск обморожения волос и кожи головы. Кроме того, в последнее время появилась относительно новая проблема — каждый десятый житель Латвии, переболевший Covid-19, жалуется на усиленное выпадение волос. Это лишь некоторые из проблем, которые можно устранить путем употребления соответствующих витаминов и использования средств по уходу за волосами", — объясняет фармацевт.

Вот 5 самых распространенных ошибок в уходе за волосами:

Недостаточная забота о здоровье

Обычно мы привыкли заботиться о волосах больше снаружи, однако, чтобы волосы были здоровыми, важно ежедневно принимать разные витамины:

Чтобы волосы были блестящими, эластичными и не выпадали, надо употреблять селен, помогающий поддерживать здоровье волос. Он доступен как в отдельных упаковках с витаминами, так и в различных комплексных витаминах в форме таблеток.

Если начали появляться первые седые волосы, то рекомендуется применение комплексных витаминов, в состав которых входит медь, которая способствует нормальной пигментации волос и замедляет появление седины.

Чтобы волосы были пышными и не выпадали, нужно обратить внимание на цинк, так как он помогает поддерживать здоровье волос. Цинк, как и селен, доступен в упаковках с отдельными витаминами или в комплексных витаминах.

Если хотите, чтобы у вас были блестящие и сильные волосы, то надо принимать также биотин, один из витаминов группы В.

Чтобы принимать витамины было удобно, а также для соблюдения установленной суточной дозы, фармацевт советует покупать специальные комплексные витамины, предназначенные для здоровья волос и ногтей. Принимать их следует в виде курса, от двух до шести месяцев, чтобы можно было оценить их благотворное действие, так как волосы растут медленно.

Неправильное очищение кожи головы

В тщательном очищении нуждается не только кожа лица, но и кожа головы. Самой распространенной ошибкой в уходе за волосами является то, что вместо того, чтобы мыть и очищать кожу головы, люди обычно моют сами волосы по всей их длине. В результате страдают волосы, в то время как кожа головы остается неочищенной. Частота мытья волос зависит от типа волос, их густоты, жирности кожи головы, а также от повседневной деятельности. Если мыть волосы слишком часто, они становятся хрупкими, кожа головы становится более сухой, а волосы быстрее становятся жирными.

Мы привыкли пользоваться традиционными жидкими или твердыми шампунями, однако раз в неделю рекомендуется использовать специальный скраб для кожи головы, который можно купить в аптеках. В его состав входят маленькие и твердые частички для отшелушивания, которые бережно очищают кожу головы от ороговевших клеток, освобождая волосяные фолликулы (корни волос). Если они будут закупорены, то волосы могут расти медленнее или же будут больше выпадать.