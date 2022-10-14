Не пить. Что будет с организмом, если отказаться от алкоголя на год, — разбираем месяц за месяцем

Для того чтобы раз и навсегда забыть про спиртное, нужна мощная сила воли. А стоит ли оно того? doctorpiter.ru решил разобраться, что происходит с организмом человека, решившего удариться в тотальную трезвость.

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Давали ли вы себе хоть раз обещание полностью отказаться от алкоголя на какой-то период? Если да и сдержали — можете собой гордиться. Если нет, что ж — вы в большинстве, среди тех, кому не хватает мотивации.

На самом деле, лучшая мотивация — это улучшение здоровья. Изменения во внешности вы можете заметить почти сразу: уходят отеки, цвет кожи становится здоровее, а глаза снова блестят не в ожидании выпивки, а просто от хорошего самочувствия.

В самом организме тоже происходят изменения — и вот какие.

Через месяц



Четыре недели с хвостиком без алкоголя — это уже значимое достижение. Человек чувствует себя увереннее, потому что понимает, что может контролировать свои "отношения" со спиртным. И начинает собой гордиться.

Сократив употребление алкоголя, вы, скорее всего, заметите, что стали лучше спать — не так часто просыпаетесь, сам сон глубже. Если вы выспались, значит, на следующий день лучше соображаете — проясняется ум.

Лучше работает печень: она перестанет усиленно выводить продукты распада. А еще вам снова хочется секса — либидо возвращается к нормальному уровню.