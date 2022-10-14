Не пить. Что будет с организмом, если отказаться от алкоголя на год, — разбираем месяц за месяцем
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Для того чтобы раз и навсегда забыть про спиртное, нужна мощная сила воли. А стоит ли оно того? doctorpiter.ru решил разобраться, что происходит с организмом человека, решившего удариться в тотальную трезвость.

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Давали ли вы себе хоть раз обещание полностью отказаться от алкоголя на какой-то период? Если да и сдержали — можете собой гордиться. Если нет, что ж — вы в большинстве, среди тех, кому не хватает мотивации.

На самом деле, лучшая мотивация — это улучшение здоровья. Изменения во внешности вы можете заметить почти сразу: уходят отеки, цвет кожи становится здоровее, а глаза снова блестят не в ожидании выпивки, а просто от хорошего самочувствия.

В самом организме тоже происходят изменения — и вот какие.

Через месяц


Четыре недели с хвостиком без алкоголя — это уже значимое достижение. Человек чувствует себя увереннее, потому что понимает, что может контролировать свои "отношения" со спиртным. И начинает собой гордиться.

Сократив употребление алкоголя, вы, скорее всего, заметите, что стали лучше спать — не так часто просыпаетесь, сам сон глубже. Если вы выспались, значит, на следующий день лучше соображаете — проясняется ум.

Лучше работает печень: она перестанет усиленно выводить продукты распада. А еще вам снова хочется секса — либидо возвращается к нормальному уровню.

Ученые из Университета Сассекса проводили исследование и выяснили: у людей, которые хотя бы месяц ведут трезвый образ жизни, нормализуется давление и они лучше концентрируются

"Мы слышали от многих участников, что после месяца воздержания от спиртного они чувствуют себя здоровее и счастливее. И что им не нужен алкоголь, чтобы веселиться и расслабиться", — говорит автор эксперимента Ричард Пайпер.

Через 3 месяца


К этому моменту тяги к алкоголю все меньше и желание "сорваться" возникает все реже. Вы чувствуете себя бодрее — меньше тревожитесь, чаще пребываете в хорошем настроении. Вам легче работать. Спите все лучше и все крепче.

На этом этапе снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нескольких видов рака. Давление держится в пределах нормы, а вес, который вы набрали из-за чрезмерного употребления алкоголя, уходит.

Через 6 месяцев


Это очень сложный период. С одной стороны, вы продержались полгода — ваша самооценка за этот период, скорее всего, очень выросла, вы серьезно изменили образ жизни. Риски инфаркта, инсульта, онкологии — еще ниже.

Но, с другой стороны, специалисты предупреждают, что в этот период могут начаться психологические проблемы, особенно если все вокруг продолжают активно употреблять да еще и удивляться, почему вы не поддерживаете компанию. Человек может впасть в депрессию, начать беспокоиться. Большой риск сорваться.

Старайтесь в этот момент думать о положительных сторонах вашего "целибата" — память и концентрация практически на "доалкогольном" уровне, энергии хоть отбавляй.

Через год


Статистически вы выжили — и это уже хорошо, ведь у тех, кто регулярно употребляет спиртное, намного больше шансов попасть в аварию или получить серьезную травму. У вас укрепился иммунитет. А еще вы чувствуете, что теперь можете безболезненно отказаться от алкоголя и вам совсем не нужна рюмка, чтобы поддержать компанию.

Кстати, ваша печень спустя 12 месяцев как новая — ее клетки склонны к регенерации, поэтому, полностью отказавшись от алкоголя, вы позволили ей обновиться. У вас лучше работает обмен веществ, метаболизм и улучшилось пищеварение.

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